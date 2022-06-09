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Нужно ли менять процессор при покупке игровой видеокарты – Ryzen 5 5600 vs Ryzen 5 1600 в тесте HU
Многие полагают, что самое главное в системе - это видеокарта. Давайте попробуем выяснить, насколько такое мнение соответствует реальности
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Это только кажется, что самое главное в компьютере – это видеокарта. На самом деле всё намного сложнее, хотя в некоторых случаях энтузиасты всё же переоценивают важность тех или иных компонентов. Например, если у вас есть 16 Гб оперативной памяти DDR4, то не так важно, будет ли это самая стандартная модель с эталонными таймингами, либо вы купите с двойной переплатой брендовый чип с разгонным потенциалом. Разницу можно почувствовать только в тестах, поэтому этот компонент оказывает минимальное влияние на общую производительность. А вот владельцам 8 Гб оперативной памяти в современных играх может быть тесно даже если тайминги и все другие показатели значительно выше среднего. Точно такой же незначительный эффект оказывает и материнская плата. Эта часть компьютера может дать огромный буст, но только в паре с мощным процессором. Во всех других случаях вы оперируете бесполезными цифрами, ведь даже бюджетные модели прекрасно справляются со своими задачами.

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А вот от процессора зависит очень многое. Это только кажется, что можно взять бюджетный камень, сэкономив буквально на всём, а продвинутая видеокарта вытянут всю систему. Не вытянет. Всё дело в том, что в последние годы активно развивается несколько направлений, каждое из которых даёт ощутимый прирост, а значит даже относительно молодые камни выглядят печально на фоне новинок. Прежде всего нужно указать рост количества ядер. Сегодня народный Ryzen 7 5800Х может предложить полноценные 8 ядер, а более дорогой Ryzen 9 5900Х и вовсе предлагает 12 ядер. Не сидят без дела инженеры Intel, ведь там научились даже процессоры без разблокированного множителя разгонять свыше 5 ГГц. Ну и прибавьте к этому постоянный прирост IPC. Последний показатель особенно заметен в однопоточных задачах, что оказывает непосредственное влияние на игры. Растут показатели и в многопотоке, но в данном случае это уже дополнительная информация.

Сегодня мы рассмотрим любопытное сравнение, доказывающее правоту наших утверждений. Блогеры канала Hardware Unboxed взяли два процессора: более современный Ryzen 5 5600 и старый Ryzen 5 1600. Тесты проводились в разрешениях 1080р и 2К, а каждый из камней прогнали на видеокартах Radeon RX 6950 XT и Radeon RX 6600 XT. Если вы хотите получить больше подробностей, то мы предлагаем рассмотреть данные на видео ниже, мы же даём структурированную таблицу, по результатам которой и сделаем выводы.

Прежде всего тест доказывает, что от видеокарты зависит многое, но далеко не всё, что, впрочем, верно и для процессора. Так, с использованием Radeon RX 6600 XT 6-ядерный Ryzen 5600 сумел обойти Ryzen 5 1600 всего на 44%. При этом речь о разрешении 1080р, тогда как в 2К показатели более нового камня лишь немногим лучше старичка. Это говорит о том, что относительно недорогие видеокарты не требуют мощных процессоров. Да, потеря в 44% – это очень много, но в целом вы всё равно получите почти 100 кадров в секунду в среднем по всем играм.

А вот с видеокартой Radeon RX 6950 XT всё обстоит иначе. Ryzen 5 1600 просто неспособен раскрыть потенциал флагмана, поэтому среднее отставание между процессорами составило 70%, а в некоторых играх наблюдаются просадки до 111%. Что важно, таких результатов удалось добиться не только в 1080р, но и в 2К, а значит нет никаких сомнений в ключевой роли, которую играет процессор в системном блоке.

Если у вас стоит процессор Intel, то обновить систему будет сложнее, но и здесь варианты имеются. Эксперты советуют вам не покупать дорогую видеокарту, если у вас трудится скромный камень 5-летней давности. В некоторых случаях вы обнулите до половины производительности, получив за свои 100 000 рублей не Radeon RX 6800 XT, а уровень Radeon RX 6600. Подумайте об этом, когда в следующий раз решите обновить свой компьютер.

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