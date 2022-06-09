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Китайская Loongson анонсировала 32-ядерный процессор 3D6000 – аналог серии Ryzen 5000 Zen3 в 2023г
Это значит, что отставание китайский процессоров от лидеров рынка достигнет всего 4 года
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Если в ближайшее время внешняя политика США не претерпит кардинальных изменений, то многим странам стоит задуматься о создании собственных процессоров и других высокопроизводительных полупроводниковых изделий. Дядюшка Сэм разыгрывает карту технологического преимущества в полной мере, а значит исключать блокировку поставок подобной продукции в Индию, Бразилию и многие другие страны нельзя. Ну а первым в очереди сразу же после России стоит Китай. Правительство Поднебесной давно осознало надвигающуюся проблему, поэтому сделало всё, чтобы предотвратить технологический коллапс. Так, китайские инженеры уже могут выпускать видеокарты и процессоры без использования американских технологий, но отставание пока очень велико.

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Что же, пока лидеры почивают на лаврах, Loongson не спит. Несколько дней назад китайская компания рассказала об инженерной версии своего первого 16-ядерного камня 3C5000, основанного на новой архитектуре LoongArch, но так и не показала его в реальных тестах. Одновременно с этим журналистам напомнили, что очень скоро состоится релиз 32-ядерного 3D5000, который будет включать два полноценных 3C5000, что позволит ощутимо увеличить производительность в рабочих задачах. А вот увидеть результаты менее скоростного 4-ядерного 3A5000 всё же удалось. Так, камень получил тактовую частоту на уровне 2.5 ГГц, но способен конкурировать с аналогами Intel Core 10-го поколения. Уточняется, что речь идёт исключительно об однопоточной производительности, ну а кроме теста UnixBench вообще ничего продемонстрировано не было. Показатели 16-ядерного 3C5000 остались за кадром, но Loongson поделилась информацией о тактовой частоте и теоретической мощности. Сообщается, что новый камень сможет разгоняться до 2.2 ГГц с производительностью до 560 GFLOPS. При этом тепловой пакет заявлен на уровне 130 Вт.

Назвать процессоры Loongson текущего поколения энергоэффективными не поворачивается язык, но китайцы уже занимаются разработкой серии 6000. Ожидается появление нового ядра LA664, что позволит ощутимо прибавить к IPC. По официальным данным, 16-ядерный 3C6000 может выйти в 2023 году, а вот более прокачанный 32-ядерник 3D6000 заглянет на огонёк ближе к 2024 году. Но и это не все новости, ведь Loongson уверяет, что новое поколение сможет оказывать полноценную конкуренцию процессорам AMD Ryzen и EPYC, выпущенным на архитектуре Zen 3.

Судя по всему, в настоящее время самым слабым звеном процессоров Loongson являются тактовые частоты. Представители китайской компании не уточнили, планируют ли они поднять этот показатель в следующем поколении. В то же время, даже если пользоваться официальными данными, то 16-ядерный 3C5000 с тактовой частотой до 2.2 ГГц будет больше чем в 2 раза уступать 16-ядерному Ryzen 9 3950 (до 4.7 ГГц). Неясно, насколько можно будет сравнивать однопоточные показатели обоих камней, но китайцы предпочитают не рассказывать о достижениях 3C5000 в многопоточных задачах.

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Западные эксперты иронично подходят к описанию процессоров Loongson, но нам кажется, что эти ребята лукавят. Прежде чем Intel и AMD достигли существующих показателей, они прошли долгий путь проб и ошибок. В то же время за Loongson нет такой большой истории. Даже если китайцам не удастся вписаться в собственные сроки, а следующая 6000-я серия выйдет в 2024 году, то отставание от красных составит всего 4 года. Ну а в 2025 планируется и вовсе выпустить высокотехнологичного монстра 3E7000. Это будет 64-ядерный камень с обновлённым ядром и более совершенном технологическом процессе.

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#процессоры #loongson
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