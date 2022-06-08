За 39 тысяч рублей можно купить Radeon RX 6600 XT

Нет никаких сомнений, что видеокарты в магазинах РФ дешевеют. Если вы не верите, то советуем вам изучить цены, в нашем материале от 17 февраля. Останавливаться на каждой позиции мы не будем, но суть в том, что выгода действительно есть. Не забывайте, что российский рынок уже 3 месяца выживает под давлением санкций, а многие эксперты в марте вещали, что запасов хватит до середины мая. Ясно, что поток товаров не такой высокий, как был раньше, но процесс идёт, а значит паниковать не нужно. В то же время есть одна важная проблема. Вы не могли не заметить, что за эти месяцы рубль ощутимо укрепился. По факту, вместо 75 рублей за 1 доллар, сегодня дают всего 60, а если пересчитать стоимость видеокарт уже по новому курсу, то выйдет, что цены даже подросли.

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В каком направлении дальше будет двигаться российский рынок, мы не знаем, но пока всё идёт к тому, что цены продолжат снижаться. Насколько такая тенденция окажется долговременной, будет ясно к концу лета, когда на полную мощь заработает параллельный импорт, а пока давайте рассмотрим несколько видеокарт, которые можно уже купить сегодня по очень выгодным ценам. Самой дорогой видеокартой на сегодня стала Radeon RX 6800 XT. По цене до ста тысяч это самое быстрое предложение на рынке. Видеокарта может предложить 16 Гб видеопамяти и отличается высокой энергоэффективностью по сравнению с аналогичными по производительности графическими чипами NVIDIA. В результате отличная система охлаждения легко справляется с отводом тепла, а вы не будете напрягать свои уши даже в самых сложных сценах.

GeForce RTX 3070 Ti медленнее, но и дешевле. Из двух вариантов выбирайте тот, что вам больше подходит. Если требуется максимальная производительность в 4К, и у вас есть 100 000 рублей, то берите Radeon RX 6800 XT, ну а тем, у кого в кармане всего 82 тысячи, мы рекомендуем купить GeForce RTX 3070 Ti. В разрешении 4К вы получите приемлемый уровень производительности, ну а в самых требовательных играх придётся перевести настройки графики на высокие. Почему бы и нет, ведь экономия составляет почти 20 000 рублей.

Из топового сегмента переносится к бодрым середнякам. GeForce RTX 3060 Ti стоит каждого потраченного рубля. Мо согласны, что сегодня 60 тысяч – это ровно 1000 долларов, но ведь зарплаты большинства жителей РФ выплачиваются в рублях, а здесь по сравнению с февралём солидная выгода. GeForce RTX 3060 Ti тянет всё на высоких и средневысоких настройках в 2К, но имеет отличный потенциал, поскольку даже спустя 4 года вы сможете играть на ней во все игры в 1080р.

Сэкономить 15 000 рублей можно на покупке GeForce RTX 3060. И вот здесь уже у вас не получится играть в 2К на максималках, ведь эта видеокарта заточена под долговременный потенциал в 1080р. Да, сегодня она позволяет эксперименты в более сложных разрешениях, но уже завтра вам придётся снижать настройки качества, а иначе количество кадров опустится до минимальных. GeForce RTX 3060 предлагает 12 Гб видеопамяти, а значит ещё долго будет радовать любителей компьютерных игр.

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Решить все проблемы экономных геймеров может Radeon RX 6600 XT. Эта видеокарта быстрее GeForce RTX 3060 абсолютно во всех играх. При этом реальный разрыв стартует с 10%, а значит за меньшие деньги вы получаете намного больше. Поскольку среди наших читателей твёрдо укрепилась мысль, что продукция AMD хуже, то мы предлагаем покупать то, что вам кажется лучше. Если вам нравится GeForce RTX 3060, то смело берите её прямо сегодня. 45 000 рублей – это самая низкая стоимость, которую мы вообще фиксировали на российском рынке.