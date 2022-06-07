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Лиза Су попала в чёрный список МИД РФ и больше не сможет приехать в Россию
А вот глава NVIDIA – Джесен Хуанг по какой-то причине в списке не значится
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Нет никаких сомнений, что санкции являются самым неэффективным средством давления на тут или иную страну. Общество консолидируется вокруг лидера, западные компании теряют миллиарды долларов на фоне вынужденного ухода, а местные предприниматели начинают производить большую часть необходимых для нормальной жизни аналогов. Не всегда данная схема работает именно так, ведь всё зависит от того, какую ресурсную базу имеет то или иное государство. Например, Северная Корея крайне бедная страна, поэтому не способна эффективно противостоять внешнему давлению, а вот Иран выглядит более жизнеспособным, поскольку имеет куда больше ресурсов.

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Что до России, то государство не только способно прокормить своих граждан, обеспечив их всем необходимым, но и активно продаёт продукты питания и энергоносители за рубеж. Вы не могли не слышать об активном наращивании санкций, каждый виток которых только усугубляет экономические позиции Европы и США. Никто не говорил, что жить под санкциями хорошо. Наоборот – все стараются идти на уступки дабы избежать подобного рода давления, но в нашем мире решения о вводе санкций принимаются из Вашингтона, поэтому в большинстве случаев найти компромисс не удаётся. В ход идут самые разнообразные рычаги давления, в том числе спорт, культура и многое другое. Чего стоит решение исключить все российские ВУЗы из Болонской системы образования. Ну и кому после этого нужны все эти международные системы, правовые институты и вековые договорённости, которые рушатся по указке из Белого дома?

Словом, ситуация сложная, но иногда происходящее всё же вызывает улыбку. Так, в пресс-службе МИД России рассказали о новом пакете санкций против руководителей тех или иных компаний США, которые так или иначе могут сотрудничать с военно-промышленным комплексом. Всего в списке значится 61 человек, но нас сегодня интересует только один, и это Лиза Су. Именно так, глава AMD очутилась в санкционном списке, который позиционируется как ответная мера на действия американских политиков. Что странно, ни глава NVIDIA – Джесен Хуанг, ни глава Intel – Патрик Гелсингер в списке не значатся. Может это недоработка, а может госпожа Су имеет контакты и осуществляет поставки американским военным, о которых принято молчать.

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Из других известных нашим читателям руководителей крупных компаний в списке числятся: глава OneWeb (Нил Мастерсон), глава Netflix (Вилмот Хастингс) и многие другие. В данном случае стоит учитывать, что ни вводимые персональные санкции против граждан РФ, ни ответные меры не имеют смысла и являются обычным политическим обменом любезностями. Судя по всему, кому-то в США скучно. Эти ребята по всему миру ищут российскую собственность, блокируют счета и недвижимость. Скачут по странам с абсурдными требованиями и мешают работать тем, у кого нет времени на подобные дела. А как вы думаете, заслуженно Лиза Су оказалась в санкционном списке, и как теперь она будет жить, зная о том, что ей запрещены визиты в Россию?

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#лиза су
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