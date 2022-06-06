Уже 12 июня 15 ресторанов откроется в Москве

Многие западные журналисты полагают, что все рестораны быстрого питания McDonald’s закрались на территории России ещё в марте. На самом же деле многие точки функционируют, а главная причина в том, что они являются собственностью российских граждан. Все рецепты, торговая марка и многое другое были переданы материнской компанией по условиям франчайзинга, поэтому просто так заблокировать работу этих заведений крайне сложно. Если вы внимательно читали наши материалы, то могли слышать о том, что все фастфуды Burger King работают в РФ именно по такому принципу. Основная часть торговых точек McDonald’s всё же принадлежала американским владельцам, поэтому прекратила свою работу.

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Ещё в первой половине мая стало известно о том, что всю сеть выкупил российский гражданин. Условия сделки не разглашаются, поэтому до сих пор нет данных о некоторых особенностях работы обновлённых ресторанов. Сегодня журналисты приоткрыли завесу тайны над некоторыми нюансами, но самое интересное всё же будет известно только 12 июня. Начнём с того, что именно в этот день двери для посетителей откроют 15 ресторанов в Москве. После этого начнётся медленный запуск и других фастфудов, а сроки завершения полноценного ребрендинга указывают на конец июля. Сообщается, что сотрудники даже не получили новую форму, как нет сведений и о названии. А вот основные блюда сохранят свои прежние наименования. Например, картошка фри, гамбургер, чизбургер и многие другие останутся без изменений. В то же время уже готов новый дизайн упаковки, в котором слегка изменили цветовую палитру, сохранив привычные мотивы. Известно, что привычный «Роял» переименуют в «Гранд», ну а булочка с кунжутом, она и в Африке булочка с кунжутом.

А вот приставку «Мас» вы больше не увидите. С названием вообще сложно. Американские владельцы однозначно заявили, что намерены запретить в России использовать золотые арки. Если вы не в курсе, то речь идёт о заглавной букве «М», выполненной в жёлтом цвете. Если её действительно уберут, то что же в таком случае останется? Вообще всё это очень странно, ведь пока ни внутри, ни снаружи московских ресторанов не происходит ничего кардинально нового. Видимо, за сутки до открытия туда загонят работников, которым поручат отмыть всё до блеска. В то же время, нет никаких признаков смены самого названия, ведь монтаж и демонтаж также занимают немало времени.

Журналисты рассказывают, что после приостановки работы McDonald’s, в некоторых розничных сетях начали продавать специальный соус, который долгое время считался уникальным для фирменных бургеров. Это не значит, что купившие такой продукт люди могут дома получить оригинальный вкус, ведь в McDonald’s использовали многоступенчатые технологии обработки продуктов. Например, прежде чем попасть в руки покупателей овощи проходят комплекс процедур, во время которых снимается только верхний слой с загрязнениями. Оставшиеся слои остаются нетронутыми, что позволяет не только делать капусту хрустящей, но и сохранить большую часть витаминов.

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Надеемся, что больше подробностей станет известно 12 июня. Будет странно, если рестораны в Москве откроются с прежним названием, а золотые арки, за которые так хватаются в Америке, продолжат освещать дорогу проезжающим автомобилям. Но куда больше вопросов к фастфудам, которые работают на правах франшизы. Неясно, могут ли им запретить использовать привычное название и визуальные фирменные атрибуты. Источник.