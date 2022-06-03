Изучаем особенности правового статуса ресторанов Burger King в РФ

В мае стало известно, что McDonald's окончательно уходит с российского рынка. Представители компании рассказывали американской прессе пафосные речи о золотых арках, которые никогда больше не будут освещать дорогу гражданам РФ. Нет никаких сомнений, что даже в США во все эти сказки не верят, но продолжают накачивать публику пропагандой, дабы вера в исключительность всего американского продолжала питать местную публику. Поскольку иностранцы крайне плохо осведомлены о том, как на самом деле обстоят дела, то никто из них даже не догадывается, что часть заведений быстрого питания под вывеской McDonald's все эти месяцы продолжала исправно работать, позволяя любителям бургеров получать необходимые им калории в привычной обстановке. Многие наши читатели, которые ещё недавно спокойно сидели под золотыми арками, сегодня громки кричат о том, что нужно гнать буржуев из России. Якобы, эта вредная еда никому не нужна. Что же, патриотизм – это хорошо, но в данном случае мы можем посоветовать бургероненавистникам открыть свою пельменную или булочную.

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Но вернёмся к нашей теме. Как вы знаете, уже этим летом McDonald's снова откроет двери любителям фастфуда из РФ. В прессе утверждают, что меню останется неизменным, а вот названия слегка подкорректируют. Скорее всего, из него уберут приставку «Mac», в остальном эту будет те же наггетсы, котлеты не первой свежести и другие привычные блюда. Изменится также название, что стало компромиссом между американскими владельцами и российским покупателям. И вот здесь нужно напомнить, что даже когда почти все рестораны McDonald's были закрыты, сеть Burger King продолжала спокойно обслуживать любителей фастфуда в России.

Как рассказали знакомые с вопросом эксперты, всё дело в том, что изначально материнская компания Restaurant Brands International Inc (RBI) владеющая правами на марку Burger King и технологии, выбрала в России нестандартную форму собственности в виде франчайзинга. Это значит, что сеть ресторанов принадлежит материнской компании только номинально, тогда как реальным владельцем является гражданин РФ. Согласно официальным данным, в совместном предприятии Burger King Russia Ltd за американской RBI только 15% акций. Якобы, ребята из США потребовали закрыть рестораны ещё в марте, но им ответили отказом, поскольку 85% контролируются российские структуры.

Ну а вину за неподчинения американским санкциям возложили на некого А. Колобова, который владеет 30% акций от созданного в РФ франчайзинга из 800 ресторанов Burger King. В качестве других собственников называют банк ВТБ, а также некую компанию Investment Capital Ukraine (ICU) с главным офисом в Киеве. Представители материнской компании разводят руками, поскольку по соглашению о франчайзинге нет возможности требовать закрытия российской сети даже в условиях санкций. Предполагается, что RBI попробует договориться с собственниками в России, но соглашение может обернуться не в пользу США, а репутационные и финансовые потери окажутся огромными.

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Ну и как вишенка на торте перед владельцами торговой марки RBI уже стоит насущная проблема решения новых санкционных коллизий. Дело в том, что уже 7 июня в силу вступит закон, запрещающий американским компаниям оказывать консультационные услуги по вопросам управления кому бы то ни было в России. Собственники из США называют себя заложниками ситуации. Нам кажется, что эти ребята и сами довольны сложившимся положением. Получается, что доходы они получают, ответственности не несут, обвиняя во всех своих бедах русских. Позиция выгодная, ведь всегда можно спихнуть свою вину на другого, а значит Burger King продолжит радовать вас привычным меню без изменения дизайна вывески и названия. Источник.