А вот Биткоин и Эфир никуда не собираются уходить

До 2021 года в мире существовало всего несколько сотен криптовалют. Некоторые из них считались уникальными, полагаясь на разработанный с нуля код, тогда как многие использовали чужие наработки, получая выгоду за счёт рекламных компаний и взрывному росту Биткоина. Именно это привело к тому, что откровенно мусорные токены Dogecoin и Shiba Inu не только вошли в десятку самых популярных, но и позволили небольшой группе мошенников заработать миллиарды долларов. Вообще 2021 год стал уникальным временем, когда новые старпаты превращались в единорогов буквально за несколько месяцев после своего основания. Деньги на рынок криптовалют заносились с завидной регулярностью, а одной из главных причин роста стала массовая эмиссия ФРС США, накачавших экономику триллионами долларов.

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Посчитать точное количество криптовалют не может никто, ведь есть тонкая грань между токеном и самой криптовалютой. Мы часто используем эти термины в качестве синонимов, хотя в узком смысле они имеют различное значение. Так, криптовалюта – это более самостоятельный актив, ключевым отличием которого является наличие уникального блокчейна. В то же время токен – это актив, созданный на базе какой-либо цифровой платформы. Отметим, что это далеко не единственная точка зрения на проблему, поскольку к таком случае к токенам будут относиться многие популярные монеты, имеющие капитализацию свыше 1 миллиарда долларов. И всё же, если количество токенов на различных платформах, где их разрешают создавать за100 долларов, никто не считал, то общее число криптовалют доходит до 19 тысяч.

Эксперты полагают, что уже через 10 лет абсолютное большинство этих активов исчезнет, поскольку не представляет никакой ценности. Мало того, эти монеты только усложняют обычным пользователям жизнь, поскольку многие люди просто не понимают, что отдают свои деньги мошенникам. По мнению генерального директора компании Ripple, в какой-то момент криптовалюты начнут обваливаться, что приведёт к массовому исходу инвесторов из крипторынка. Одновременно с этим будут укрепляться наиболее ценные активы, а конечном итоге таковых останется не больше нескольких десятков. В качестве первой ласточки упоминается Luna, крах которой стоил держателям потери нескольких десятков миллиардов долларов. Пострадал также стейблкоин TerraUSD, а значит принадлежность к подобному классу активов не спасает от обвала.

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На самом деле эксперты не пытаются прогнозировать точные сроки, ведь пока в мире достаточно глобальных проблем. В то же время крах TerraUSD может стать только началом, а последствия ещё только предстоит оценить. Эксперты отмечают, что использовать мусорные криптовалюты в качестве долговременных инвестиций глупо. За последний год мы видим, как мемные криптовалюты и альткоины теряют в цене несмотря на перепады курса Биткоина. А вообще аналитики не забывают проходиться и по цифровому золоту. Есть мнение, что первая криптовалюта демонстрирует слишком высокую волатильность, поэтому в текущем виде не способна возглавить рынок. Пока на лавры Биткоина никто не претендует, но после перехода Эфира на PoS, именно этот актив может начать дорожать. В пользу этого говорит чрезвычайно высокий уровень доверия инвесторов, которые уже заблокировали 20% в виртуальном стейкинге. Стоит помнить, что Виталик Бутерин даже не назвал процентную ставку, согласно которой будут выплачиваться дивиденды. В любом случае, если ваши сбережения находятся в Биткоинах, эксперты беспокоиться не советуют, ведь с первой криптовалютой точно ничего плохого не произойдёт. Источник.