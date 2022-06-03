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Ещё не вышедший Core i9-13900K оказался на 35% быстрее 16-ядерного Ryzen 9 5950 ХТ в Geekbench 5
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В рамках большой презентации на Computex 2022 Лиза Су поделилась некоторыми подробностями новой линейки процессоров Ryzen, созданной на продвинутой архитектуре Zen 4. Согласно небольшому слайду, новый флагман (предположительно, Ryzen 9 7950 ХТ) окажется на 31% быстрее Intel Core i9-12900K, а также получит значительный прирост IPC. Приятно радует и тактовая частота, ведь впервые за много лет красным не только удалось перешагнуть планку в 5 ГГц, но и перевалить за неё с большим запасом. Так, тестовый образец работал на частоте 5.5 ГГц, тогда как инсайдеры раскопали и более впечатляющую информацию. Утверждается, что тактовая частота 5 ГГц станет точкой отсчёта, но не для одного ядра, как это происходит сегодня на самых быстрых и дорогих процессорах, а на всех ядрах. Учтите, что имеется в виду наличие 5 ГГц даже на средних по цене процессорах.

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Если вам казалось, что в ближайший год вообще можно будет не смотреть на процессоры Intel, то мы хотим вас слегка обнадёжить. Так, в сеть попали результаты ещё не анонсированного процессора Core i9-13900K в популярном тестовом пакете Geekbench 5. Инсайдер уверяет, что камень набрал 2300 баллов в однопотоке, что делает его беспрекословным лидером, который с лёгкостью обходит абсолютно все процессоры текущего поколения. Если предметно, то отрыв от Core i9-12900K составил 15%, тогда как Ryzen 9 5950 ХТ и вовсе отстал на невероятные 35%. При этом Core i9-13900K работал на невероятной тактовой частоте 5.8 ГГц, а значит есть надежда, что в 2022 году не только AMD, но и Intel порадует нас сверхвысокими скоростными показателями.

Напомним, линейка Raptor Lake не получит кардинальных изменений и будет базироваться на уже проверенной гибридной архитектуре. Это значит, что мы получим всё те же 10-нм технологический процесс, который синие гордо именуют Intel 7. Неясно, как вообще удалось получить такую прибавку, но эксперты не советуют принимать столь ранние утечки в расчёт. Дело в том, что даже текущее сравнение Core i9-12900K и Ryzen 9 5950 ХТ не совсем корректно. Проблема в специфическом подсчёте баллов в некоторых бенчмарках. Очевидно, что Geekbench 5 позитивно реагируют на малые ядра, тогда как в реальных задачах Ryzen 9 5950 ХТ не только не уступает, но и порой выходит вперёд. Пожалуй, единственная реальная возможность получить перевес в скорости с использованием Core i9-12900K заключается в необходимости использования быстрой оперативной памяти DDR5. Но это уже детали, которые сильно усложняют тестовую конфигурацию, а значит в итоге мы не получаем равноценного сравнения.

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Инсайдеры напоминают, что Ryzen 7000 должен обеспечить прирост IPC в однопоточных задачах от 15 до 19%. Это значит, что Ryzen 9 7950 ХТ сможет претендовать в лучшем случае на 1900 баллов в Geekbench 5. В данном случае мы находимся в тупике, поскольку данных слишком мало, а логика подсказывает, что переход на 5-нм технологический процесс и скоростную оперативную память нового поколения позволят совершить более значимый скачок в производительности, чем незначительные архитектурные улучшения. Ну а эксперты напоминают, что даже если по каким-то причинам AMD поиграют в общем забеге производительных профессоров, то в рукаве у Лизы Су есть потенциальный суперфлагман Ryzen 9 7950X3D. Использование большого количество кэша уже дало свои плюсы, поэтому можно надеяться на дальнейшее развитие линейки.

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#процессоры #core i9-13900k
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Ещё не вышедший Core i9-13900K оказался на 35% быстрее 16-ядерного Ryzen 9 5950 ХТ в Geekbench 5
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