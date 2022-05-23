Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Новый 16-ядерный Ryzen 9 7950 ХТ обошёл Core i9-12900K на 31% в тесте Blender – 5.5 ГГц в действии
А вот предварительных цен Лиза Су пока не назвала
анонсы и реклама
3 вида RTX 3050 заметно дешевле 40 тр
3070 Ti за копейки - надо брать
-47% на 3080 Gigabyte Aorus
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует

Сегодня случилось событие, которого энтузиасты ждали очень давно, ведь анонс перспективной архитектуры Zen 4 ожидался в 2021 году. Дождались. Если вы принадлежите к многочисленному лагерю фанатов красной команды, то презентация Лизы Су должна стать для вас самым значимым событием мая, поскольку представленные продукты могут похвастаться целым набором привлекательных качеств. Прежде всего стоит напомнить, что в рамках серии Ryzen 7000 состоится переход на 5-нм техпроцесс. Это позволит снизить энергопотребление, либо ощутимо поднять чистую производительность. Кроме того, новая серия получит поддержку перспективной оперативной памяти нового стандарта DDR5. Intel уже реализовала поддержку в рамках последнего поколения своих процессоров, но высокие тайминги и низкие тактовые частоты не позволили получить видимых преимуществ перед оверклокерскими вариантами DDR4. Ну и не забывайте, что впервые за многие годы будут заменён сокет, ведь старый АМ4 уже выполнил все возложенные на него задачи.

реклама

В просочившихся тестах можно было увидеть 16-ядерный флагман Ryzen 9 7950 ХТ. Процессор работал на тактовой частоте 5.5 ГГц, при этом уже известно, что он сможет предложить стабильные 5 ГГц на всех ядрах. Лиза Су озвучила, что только благодаря переходу на новую архитектуру Zen 4 удалось получить прирост IPC на уровне 15%, но выше вы уже видели, что есть и другие технологии, позволяющие ощутимо прибавить в производительности. Сравнительных тестов было мало, но мы уверены, что они очень понравятся фанатам Intel. Дело в том, что серия Alder Lake была заточена под синтетику, где демонстрировала какие-то монструозные показатели, опережая конкурентов из красного лагеря с большим отрывом. А вот в реальных задачах отрыв был незначительный, если вообще был. Что же, на этот раз смотреть в сторону уходящего поезда придётся Core i9-12900K.

В тесте Blender флагман синей команды оказался на 31 медленнее неназваного 16-ядерного камня AMD. Очевидно, что речь идёт о Ryzen 9 7950 ХТ. Всё это не значит, что мы увидим такой же рост производительности в играх и других задачах, но подобные показатели впечатляют. Напомним, Ryzen 9 7950 ХТ уже не является конкурентом для линейки Alder Lake и флагмана Core i9-12900K. Увы, как бы хорошо не выглядели бы финальные результаты Ryzen 9 7950 ХТ, но ему придётся биться с Core i9-13900K линейки Raptor Lake, которая станет доступна также в 2022 году. Именно поэтому многие эксперты уверены, что самый главный анонс нас может ждать позднее. Речь идёт о линейке Ryzen 7000X3D. Только представьте себе на что будет способен Ryzen 9 7950X3D в играх?

Кстати, по поводу игр есть приятная новость. Вся линейка процессоров серии Ryzen 7000 получит интегрированную графику RDNA 2. Нет никаких сомнений, что это будет огромный скачок производительности, что станет возможно благодаря работе вместе с оперативной памятью DDR5 и полноценной поддержке контроллера PCIe 5.0. А вот по ценам пока ничего не известно. В 2020 году мы уже видели, на сто способна Лиза Су, когда дело доходит до подавляющего преимущества над конкурентом. Это значит, что многое будет зависеть от Intel. Если синие смогут совершить качественный скачок, увеличив производительность хотя бы на 15%, то после выхода серии Raptor Lake нас ожидает настоящее ценовое противостояние.

анонсы и реклама
RTX 3070 за 80тр в Ситилинке
RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке
3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену
3080 Ti дешевле 120 тр в XPERT.RU
<b>RTX Ti 3070 почти за 80 тр</b> в XPERT.RU
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр
в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf
RTX 4000 в продаже за 100тр
3070 Ti MSI Gaming - 82тр в XPERT.RU
3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#процессоры #ryzen 9 7950 хт
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

AMD подтвердила разработку технологии SmartAccess Storage для ускоренной загрузки игр и текстур
AMD анонсировала APU Mendocino — ядра Zen 2 и RDNA 2 графика для ноутбуков среднего класса
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA перенесёт сроки выхода видеокарт GeForce RTX 4000 из-за падения спроса и снижения цен – MLID
128
Видеокарты NVIDIA дешевеют в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 Ti скинула 30% за 3 недели
16
Рассматриваем, из чего можно собрать ПК за 80-85 тысяч рублей в мае 2022 года
32
Почему российский рубль дорожает, и когда ожидать падения курса национальной валюты – Lenta
104
AMD увеличила производительность видеокарт Radeon RX 6000 до 24% - тесты в реальных играх от TSpot
7
State of Decay 2 привлекла внимание более десяти миллионов игроков.
2
Radeon RX 6300M оказалась на одном уровне с GeForce MX450 в тесте Geekbench 5
+
Новый драйвер AMD Preview May 2022 дает немалый прирост по производительности
7
На фоне приближения PoS продолжается снижение цен на видеокарты
28
Radeon RX 6950 XT vs GeForce RTX 3090 Ti – самая быстрая видеокарта на рынке по тестам eTeknix
12
Подробности о процессорах Ryzen 7000 — быстрее более чем на 15 %, увеличенный L2-кэш, графика RDNA 2
47
Покупка видеокарты после майнинга на Авито - разбираемся, на что обращать внимание
13
Выход первого дополнения для стратегии The Riftbreaker отложили до июля
+
EA удалит режим Прорыв в Battlefield 2042 на 128 человек на всех платформах
4
"Росатом" построит в Калининграде "мега-фабрику" по выпуску АКБ за 30 млрд рублей
23
Процессор Ryzen 9 7950Х сможет разгоняться до 5.4 ГГц и получит функцию автоматического буста ОЗУ
13
Авторы Atomic Heart подсчитали, сколько сотен тысяч человеко-часов уже потратили на создание проекта
9
В США RX 6900 XT продают на $200 ниже рекомендованной цены
11
Серый импорт в законе - в Госдуму внесён законопроект о снятии наказания за параллельный импорт
26
Редакцию TikTok в Москве обворовали на 2 млн рублей без взлома замков
4

Популярные статьи

ТОП-10 ошибок при выборе и приобретении комплектующих для игрового ПК
63
Сравниваем цены на комплектующие в РФ и РБ и ищем разницу
51
Выбираем материнскую плату LGA1700 под 12-поколение процессоров Intel
50
Тестирование скорости запуска системы с видеокартами от AMD и NVIDIA
24
Видеокарта Radeon RX 6600 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
10
10 опасных ошибок при сборке компьютера, которые могут повредить ваши комплектующие
12
Мои впечатления от игры Dragon Age: Origins. Часть четвертая заключительная
+
Морбиус - ты темный демон ночи, Луна скрывает облик твой
12
Перспективы охлаждения чипов и как нанотрубки Si-28 в этом могут помочь
5
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402Z)
+

Сейчас обсуждают

Midnight Sun
13:19
А Интел не предъявит за название? Или про Celeron Mendocino уже все забыли?
AMD анонсировала APU Mendocino — ядра Zen 2 и RDNA 2 графика для ноутбуков среднего класса
taurus88
13:19
>X670 предложит достаточные для энтузиастов возможности разгона, обеспечит поддержку PCIe 5.0 для устройств хранения и опциональную поддержку для графического слота то есть говоря простым языком либо...
AMD Ryzen 7000 получат до 16 ядер и максимальные частоты выше 5,0 ГГц, для плат готовят три чипсета
swr5
13:18
Ну так вот поэтому TSMC ускоренными темпами и строит заводы уже на Американском континенте.
Байден пригрозил Китаю "военным ответом" при угрозе Тайваню
ZDMN
13:17
а прикинь живут. и на меньшие деньги. а в деревнях и на пенсию родителей по 5 человек в доме выживает, работы нет. Оплаты труда достойной нет. Крановщица козлового крана получает 12 тыс рубле на завод...
Почему российский рубль дорожает, и когда ожидать падения курса национальной валюты – Lenta
OgoGoLog
13:17
Ты хоть читай, прежде чем писать. Новость djon3volta про что, а? Деньги с газа и нефти и так текут в ЦБ напрямую (точнее 80% от валютной деятельности Газпромбанка). В статье написано "а закупки валюты...
Почему российский рубль дорожает, и когда ожидать падения курса национальной валюты – Lenta
Stupid Miner
13:17
3,8?
ЦБ возобновил закупки валюты, чтобы сдержать укрепление рубля
Серегарус
13:17
у нищебродов с айфонами рвёт пуканы
Российский Xiaomi 12 Pro стал самым дорогим смартфоном в истории компании: он стоит 134 990 рублей
taurus88
13:16
наса так вообще отжигает. отдала на аутсорс всё что только можно, настолько беззуба. многострадальный скафандр для открытого космоса лет 30 разрабатывала, запилила миллиарды баксов, ни хрена не сделал...
Российский ядерный космический буксир "Зевс" полетит уже в 2030 году
RED
13:16
12 pro сходу не нашла на Ali, а 11 pro стоит в среднем 46к.
Российский Xiaomi 12 Pro стал самым дорогим смартфоном в истории компании: он стоит 134 990 рублей
swr5
13:16
Много случаев, когда покупалось новое оборудование, но работать было на нем нельзя из-за отсутствия доступности видеокарты. Теперь не только работать, но играть можно будет полноценно на процессоре)))...
Новый 16-ядерный Ryzen 9 7950 ХТ обошёл Core i9-12900K на 31% в тесте Blender – 5.5 ГГц в действии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем