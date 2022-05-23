А вот предварительных цен Лиза Су пока не назвала

Сегодня случилось событие, которого энтузиасты ждали очень давно, ведь анонс перспективной архитектуры Zen 4 ожидался в 2021 году. Дождались. Если вы принадлежите к многочисленному лагерю фанатов красной команды, то презентация Лизы Су должна стать для вас самым значимым событием мая, поскольку представленные продукты могут похвастаться целым набором привлекательных качеств. Прежде всего стоит напомнить, что в рамках серии Ryzen 7000 состоится переход на 5-нм техпроцесс. Это позволит снизить энергопотребление, либо ощутимо поднять чистую производительность. Кроме того, новая серия получит поддержку перспективной оперативной памяти нового стандарта DDR5. Intel уже реализовала поддержку в рамках последнего поколения своих процессоров, но высокие тайминги и низкие тактовые частоты не позволили получить видимых преимуществ перед оверклокерскими вариантами DDR4. Ну и не забывайте, что впервые за многие годы будут заменён сокет, ведь старый АМ4 уже выполнил все возложенные на него задачи.

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В просочившихся тестах можно было увидеть 16-ядерный флагман Ryzen 9 7950 ХТ. Процессор работал на тактовой частоте 5.5 ГГц, при этом уже известно, что он сможет предложить стабильные 5 ГГц на всех ядрах. Лиза Су озвучила, что только благодаря переходу на новую архитектуру Zen 4 удалось получить прирост IPC на уровне 15%, но выше вы уже видели, что есть и другие технологии, позволяющие ощутимо прибавить в производительности. Сравнительных тестов было мало, но мы уверены, что они очень понравятся фанатам Intel. Дело в том, что серия Alder Lake была заточена под синтетику, где демонстрировала какие-то монструозные показатели, опережая конкурентов из красного лагеря с большим отрывом. А вот в реальных задачах отрыв был незначительный, если вообще был. Что же, на этот раз смотреть в сторону уходящего поезда придётся Core i9-12900K.

В тесте Blender флагман синей команды оказался на 31 медленнее неназваного 16-ядерного камня AMD. Очевидно, что речь идёт о Ryzen 9 7950 ХТ. Всё это не значит, что мы увидим такой же рост производительности в играх и других задачах, но подобные показатели впечатляют. Напомним, Ryzen 9 7950 ХТ уже не является конкурентом для линейки Alder Lake и флагмана Core i9-12900K. Увы, как бы хорошо не выглядели бы финальные результаты Ryzen 9 7950 ХТ, но ему придётся биться с Core i9-13900K линейки Raptor Lake, которая станет доступна также в 2022 году. Именно поэтому многие эксперты уверены, что самый главный анонс нас может ждать позднее. Речь идёт о линейке Ryzen 7000X3D. Только представьте себе на что будет способен Ryzen 9 7950X3D в играх?

Кстати, по поводу игр есть приятная новость. Вся линейка процессоров серии Ryzen 7000 получит интегрированную графику RDNA 2. Нет никаких сомнений, что это будет огромный скачок производительности, что станет возможно благодаря работе вместе с оперативной памятью DDR5 и полноценной поддержке контроллера PCIe 5.0. А вот по ценам пока ничего не известно. В 2020 году мы уже видели, на сто способна Лиза Су, когда дело доходит до подавляющего преимущества над конкурентом. Это значит, что многое будет зависеть от Intel. Если синие смогут совершить качественный скачок, увеличив производительность хотя бы на 15%, то после выхода серии Raptor Lake нас ожидает настоящее ценовое противостояние.

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