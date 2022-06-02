Это ровно на 10 000 дешевле, чем Ryzen 7 5800X стоил на момент релиза в РФ

Много ли вы знаете людей, которые могут себе позволить собрать компьютер на основе флагманского процессора? Если ваши знакомые все как один мажоры, то мы вас с этим поздравляем, а вот большинство пользователей предпочитает тратить деньги разумно. Посудите сами: купить процессор за 60 тысяч рублей – это не такая проблема для работающего геймера, вот только сам по себе этот камень бесполезен. Так, вам придётся потратиться на материнскую плату за 500 долларов, ну а вишенкой на торте станет оперативная память DDR5, стоимость которой ровно в 2 раза выше ОЗУ предыдущего поколения. Ладно бы она и была хотя бы на 30% быстрее, но в реальности прирост минимальный, а переплата неразумна.

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Всё это значит, что не стоит гнаться за какой-то одной комплектующей, поскольку только выверенный оптимальный компьютер позволит не только сэкономить на сборке, но и получить действительно игровое железо. Сегодня мы поговорим о процессорах, каждый из которых прекрасно справляется со всеми задачами, но имеет различные сценарии сборки. Начать предлагаем с Ryzen 9 5900X. Это прокачанный 12-ядерный камень, тактовая частота которого достигает 4.8 ГГц. Если вам нужно содобрать компьютер с нуля, то можно сориентироваться как в сторону дорогого флагманского железа, так и сэкономить, ведь игровой потенциал Ryzen 9 5900X огромен даже в стоке. Ну и не забывайте, что многие покупают такие процессоры с целью апгрейда, усилив мощь уже работающих сборок с минимальными вложениями.

Core i5-12600K не является самым оптимальным процессором, поскольку получил довольно высокий ценник в российской рознице. И всё же, купив его вы можете собрать действительно мощный компьютер. В этом случае обязательно возьмите максимально эффективную систему охлаждения, прибавьте к этому материнскую плату с разгонным потенциалом и многие другие комплектующие. Выйдет недёшево, но войти в стройные ряды энтузиастов – это само по себе ценно.

Если вы не хотите ничего разгонять, но уже купили или только планируете взять мощную видеокарту, то лучше Core i7-12700F для игровой сборки ничего нет. Здесь вас ждёт 8 больших ядер, тактовая частота которых достигает 4.9 ГГц, а благодаря отсутствию разблокированного множителя вам не придётся тратиться на дорогую материнскую плату. Core i7-12700F уже включает всё необходимое для создания игровой компьютера, а от вам потребуется только укомплектовать его соответствующей видеокартой.

А вот Core i7-11700KF кардинально отличается от предыдущего процессора. Да, вас никто не заставляет инвестировать в этот камень десятки тысяч рублей. Можно ограничиться недорогим комплектом, но тогда вы окончательно подрежете крылья этому камню. Мы предлагаем использовать разгонный потенциал с максимальной эффективностью, ну а экономить будем уже по ходу дела. Так, старые материнские платы стоят намного дешевле новинок, систему охлаждения под квадратный сокет можно взять за сущие гроши, а оперативная память DDR5 и вовсе не потребуется. Нам кажется, что в итоге сборка на Core i7-11700KF окажется дешевле аналогичной на Core i5-12600K, но куда быстрее за счёт большего количества ядер.

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Ну и самым выгодным предложением на сегодня стал процессор Ryzen 7 5800X. Это самый настоящий бестселлер, неумирающая классика. Камень уже почти два года радует своих владельцев внушительной производительностью, а недавно к этому подтянулась ещё и цена. Мы не помним, чтобы Ryzen 7 5800X стоил 31 тысячу рублей, ну а рекомендованная цена на начало продаж и вовсе была зафиксирована на 10 тысяч рублей выше. Как и все скоростные процессоры AMD, Ryzen 7 5800X вы можете использовать как для новой сборки, так и для обновления своего железа. Эта уникальная возможность, о которой владельцы процессоров Intel мечтают уже много лет.