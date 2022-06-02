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Видеокарты снова становятся доступны обычным геймерам из РФ – Radeon RX 6600 стоит всего 29 500р
GeForce RTX 3060 Ti подешевела до 60 000 рублей
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Эксперты уже давно заметили, что люди делают крупные покупки гораздо охотнее в разгар экономического кризиса. Как только население чувствует угрозу своим сбережениям, то начинает активно скупать телевизоры, холодильники и даже стиральные машинки. Создаётся такое ощущение, что всё это время эти люди сидели в каменном веке, предпочитая смотреть в стену, но не потратить свои сбережения на бытовую электронику. Происходит такое часто, поскольку российская валюта так и не научилась противостоять долларовой гегемонии. Возможно, на этот раз нас ждут глобальные перемены, но пока об этом говорить слишком рано, ведь США просто так никуда уходить не планируют.

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Поскольку первый санкционный удар оказался неэффективным, то на цены в российских магазинах подобные пертурбации пока не отразились. Мало того, поскольку компьютерная техника весь 2021 год дорожала, то сегодня мы фиксируем масштабное снижение стоимости видеокарт. Radeon RX 6900 XT – это самый выгодный флагман. Видеокарта производства Gigabyte стоит всего 107 тысяч рублей, что намного выгоднее более дорогих решений NVIDIA. За эту сумму вы получите бескомпромиссную производительность за разумные деньги. Вообще в переводе на доллары, это не так уж и мало, но большинство граждан РФ получает заработную плату в рублях, ну а в национальной валюте стоимость Radeon RX 6900 XT сильно упала.

Больше 30 тысяч можно сэкономить на покупке GeForce RTX 3070 Ti. Нужно понимать, что эта видеокарта уже не так хороша в 4К, поэтому любителям ультимативных решений всё же лучше не экономить. Ну а всем остальным стоит помнить, что стоит только установить настройки графики на высокие, как вместо 40 кадров в секунду в 4К вы увидите стабильные 50 fps и выше. Но это в требовательных проектах, а в шутерах и онлайн играх количество кадров в секунду стабильно будет превышать 100 единиц.

Рекордно дёшево стоит и GeForce RTX 3060 Ti. Признаемся честно, что за полтора года мы ни разу не видели эту видеокарту по такой низкой цене. Обычно наши читатели любят приводить в пример стоимость аналогов на китайских площадках. Что же, самое время подумать о том, сколько месяцев вы будете ждать решения по бракованной видеокарте. Вначале её нужно отправить в Китай, после получите подтверждение, что это не вы её сломали. Ну а если повезёт, то уже через 3 месяца к вам приедет ваша новая видеокарта. Неплохая перспектива.

Ещё более привлекательно выглядит Radeon RX 6700 XT. Мы не будем вас агитировать, ведь данная видеокарта имеет несколько недостатков по сравнению с GeForce RTX 3060 Ti. К примеру, она не так эффективна в трассировке лучей, а значит одна из самых впечатляющих технологий последних лет пройдёт мимо вас. Также есть претензии по нестабильной работе. В некоторых движках Radeon RX 6700 XT демонстрирует внушительный потенциал, тогда как в большей половине проигрывает GeForce RTX 3060 Ti. Нам кажется, что AMD ещё нужно поработать над драйверами.

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Ну а победителем нашего топа стала Radeon RX 6600. Когда эта видеокарта продавалась за 70 тысяч рублей, многие наши читатели заявляли, что готовы купить её за 30 тысяч. Что же, сегодня она стоит 29 500. Самое время отправляться в магазин, где вас ждёт модель производства SAPPHIRE. Стоит помнить, что Radeon RX 6600 не годится для разрешения 2К. Если у вас такой монитор, то уже сегодня получить максимальный уровень графики не удастся. А вот народное 1080р – это оптимальное разрешение для Radeon RX 6600. Поторопитесь, мы не знаем, сколько видеокарт находится на складе, тем более что перепады курса рубля и вовсе могут привести к непредвиденным последствиям.

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