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Биткоин дешевеет, а эксперты фиксируют дно, предлагая делать долговременные инвестиции
Падает весь рынок криптовалют, теряющий проценты на фоне снижения котировок биржевых индексов в США
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Если вы ещё не устали от мелодраматических событий, развивающихся на криптовалютном рынке, то сегодня именно тот день, когда мы предлагаем как следует во всю эту мировую кашу погрузиться.

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Начнём с того, что эксперты уже много месяцев не могут прийти к общему мнению относительно сроков наступления криптозимы. Есть мнение, что она уже наступила, а значит мы находимся на самом дне. В связи с этим нам рекомендуют делать долговременные инвестиции, поскольку рано или поздно Биткоин выйдет за пределы 70 000 долларов. Именно такой точки зрения придерживается Артур Хейс, ранее занимавший должность генерального директора BitMEX. Он отмечает, что в 2021 году дно находилось на уровне 25 тысяч долларов за 1 монетку, тогда как в 2022 позиции цифрового золота укрепились на 5 тысяч долларов. Хейс рассказывает о выгодности инвестиций, но уточняет, что восстановление рынка потребует времени. По его словам, медведи ещё не раз могут обрушить криптовалюты, но в целом тренд на 30 000 долларов сохраняется. Всем инвесторам он посоветовал покупать только в том случае, если они рассчитывают на долговременные вложения.

Но это только одна позиция, поскольку пока криптовалюты демонстрируют обратную динамику. Эксперты отмечают, что это связано с очередным обвалом фондового рынка США. Биржи медленно теряют ключевые индексы, а Биткоин ползёт вниз, уходя ниже 30 000 долларов за монету. Судя по всему, цифровое золото будет дешеветь. Всё дело в том, что в последние месяцы американская экономика столкнулась с целым рядом проблем. В первую очередь речь идёт о высокой инфляции, вызванной неграмотной политикой ФРС. Американская финансовая система накачала полупроводниковые гиганты и производителей софта триллионами долларов, поэтому сегодня регулятор вынужден использовать непопулярные инструменты. Это уже отражается на жизни каждого американца, ведь ко всему прочему ещё и не стоит забывать о санкциях. Цены на бензин растут, а в этих условиях США ещё обязались поставлять европейцам сжиженный газ.

Но если у Биткоина всё относительно неплохо, то прогнозы по Эфиру всё больше вызывают сомнения. Многие эксперты опасаются резкого падения курса этой криптовалюты из-за ожидаемого перехода на PoS. Случится это должно во второй половине 2022 года, но происходящее осложняется крайне низким курсом Эфира. Получается, что у детища Виталика Бутерина нет запаса по прочности, а значит есть риск обвала до рекордно низких позиций. Скорее всего, спустя какое-то время можно будет ожидать коррекции, но в краткосрочной перспективе инвестиции в эту криптовалюту выглядят сомнительно.

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Если вы взгляните на график, то сможете убедиться в том, что падает весь рынок криптовалют. Это значит, что разработчики так и не смогли создать актив, который не будет привязан к Биткоину, что в очередной раз подтверждает незрелость рынка. А вот когда ключевые токены смогут отправиться в самостоятельное плавание, большой вопрос. Пока эта перспектива не кажется реалистичной, особенно в условиях целого ряда кризисов и глобальной экономической нестабильности.

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#криптовалюты #биткоин
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