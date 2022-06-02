Увы, но создать современный чип без инертных газов невозможно

Когда Тим Кук рассказывает о новой линейке американских смартфонов, ни у одного либерала и демократа подобные заявления не вызывают сомнений. Никто не сомневается, что это исключительно американский продукт, хотя в реальности всё обстоит немного иначе. Процессоры сделаны на Тайване, основная часть комплектующих поступает из Китая, тогда как дисплеи – из Южной Кореи. Аккумуляторы могут быть сделаны во Вьетнаме, ну сборка осуществляться в Поднебесной. Получается, что из американского там только программное обеспечение, большая часть которого была создана выходцами из Индии.

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Казалось бы, мы всё разложили по полочкам, но на самом деле в этой схеме не учтены поставки материалов для производства и энергоносителей. Крупные компании не афишируют, где они закупили алюминий и многое другое, поэтому определить родину ресурсной базы крайне затруднительно. И всё же нет никаких сомнений, что без поставок из РФ цены на многие виды электроники взлетят, поскольку наступит кратковременный дефицит. Но куда сильнее это ударит по самой России.

В последнее время горячие головы всё громче призывают перекрыть газовый и нефтяной потоки в Европу. Эти люди не осознают, что уже через несколько месяцев им придётся вместо компьютеров возвращаться к печатным машинкам, а вместо бытовой техники из Китая пользоваться стиральной машинкой в виде корыта. Очевидно, что для страны невыгодно отказываться от миллиардных поступлений от продажи энергоносителей, но есть отрасли, остановка которых не нанесёт критического урона экономики.

На начало 2022 года Украина и Россия поставляли на мировой рынок свыше 60% инертных газов. В феврале весь мир обсуждал возможность остановки поставок полупроводниковым гигантам неона. Напомним, до 30% этого газа поступало с территории Украины, но уже три месяца рынок страдает от нехватки этого газа, без которого создать ни один современный чип невозможно. Что же, вчера было принято решение остановить поставки неона и ксенона и криптона недружественным странам. Это значит, что ни Южная Корея, ни Тайвань, ни США не получат ничего. В заявлении Минпромторга сказано, что Россия самостоятельно определит, кто будет иметь доступ к инертным газам. Если кто-либо из крупных игроков захочет что-то купить, то может направить запрос в правительство. Ну а решение будет приниматься на основании целого спектра факторов.

Эксперты отмечают, что несколько последующих месяцев рынок не будет ощущать дефицита неона. Дело в том, что все ключевые игроки уже сделали запасы. Но время идёт, на носу выход процессоров и графических чипов следующего поколения. Это значит, что массовое производство стартует уже в середине лета. Такой шаг потребует огромное количество инертных газов, купить которые негде. Если не считать Россию и Украину, то остаётся только Китай. Поскольку поставки остановлены до конца 2022 года, то чипмейкерам придётся туго. Ну а построить собственное производство – это слишком дорогая и нерентабельная затея. Даже в РФ не было достаточного количества мощностей для очистки неона, поэтому половина всего газа отправлялась в Украину, где и находились созданные при советской власти заводы.

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Как вы понимаете, противостояние экономик ещё не началось. В США полагают, что американские смартфоны на 100% состоят из американских технологий. В обычных условиях мы бы не стали этих ребят переубеждать. Для кого-то важнее кричать о своей исключительности, тогда как другие в это время спокойно зарабатывают деньги. Вот только сейчас условия совсем необычные, именно поэтому пришло время напомнить парням из Вашингтона, что даже такая мелочь, как неон, крайне важна для полупроводниковой промышленности. Страшно даже представить, что случится, если начнутся перебои с поставками энергоносителей по всему миру. Источник.