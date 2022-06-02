Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
РФ остановила продажу неона недружественным странам – грядёт масштабный дефицит полупроводников
Увы, но создать современный чип без инертных газов невозможно
анонсы и реклама
!! <b>3080 Gigаbyte Gaming дешевле 100тр</b>
-40% на 3070 Ti Gigabyte Gaming
3060 Gigabyte Gaming дешевле 60тр
В <b>полтора раза упала</b> цена 3080 ASUS
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
3050 Gigabyte сильно дешевле 40 тр
-40000р на 3080Ti Gigabyte Gaming

Когда Тим Кук рассказывает о новой линейке американских смартфонов, ни у одного либерала и демократа подобные заявления не вызывают сомнений. Никто не сомневается, что это исключительно американский продукт, хотя в реальности всё обстоит немного иначе. Процессоры сделаны на Тайване, основная часть комплектующих поступает из Китая, тогда как дисплеи – из Южной Кореи. Аккумуляторы могут быть сделаны во Вьетнаме, ну сборка осуществляться в Поднебесной. Получается, что из американского там только программное обеспечение, большая часть которого была создана выходцами из Индии.

реклама

Казалось бы, мы всё разложили по полочкам, но на самом деле в этой схеме не учтены поставки материалов для производства и энергоносителей. Крупные компании не афишируют, где они закупили алюминий и многое другое, поэтому определить родину ресурсной базы крайне затруднительно. И всё же нет никаких сомнений, что без поставок из РФ цены на многие виды электроники взлетят, поскольку наступит кратковременный дефицит. Но куда сильнее это ударит по самой России.

В последнее время горячие головы всё громче призывают перекрыть газовый и нефтяной потоки в Европу. Эти люди не осознают, что уже через несколько месяцев им придётся вместо компьютеров возвращаться к печатным машинкам, а вместо бытовой техники из Китая пользоваться стиральной машинкой в виде корыта. Очевидно, что для страны невыгодно отказываться от миллиардных поступлений от продажи энергоносителей, но есть отрасли, остановка которых не нанесёт критического урона экономики.

На начало 2022 года Украина и Россия поставляли на мировой рынок свыше 60% инертных газов. В феврале весь мир обсуждал возможность остановки поставок полупроводниковым гигантам неона. Напомним, до 30% этого газа поступало с территории Украины, но уже три месяца рынок страдает от нехватки этого газа, без которого создать ни один современный чип невозможно. Что же, вчера было принято решение остановить поставки неона и ксенона и криптона недружественным странам. Это значит, что ни Южная Корея, ни Тайвань, ни США не получат ничего. В заявлении Минпромторга сказано, что Россия самостоятельно определит, кто будет иметь доступ к инертным газам. Если кто-либо из крупных игроков захочет что-то купить, то может направить запрос в правительство. Ну а решение будет приниматься на основании целого спектра факторов.

Эксперты отмечают, что несколько последующих месяцев рынок не будет ощущать дефицита неона. Дело в том, что все ключевые игроки уже сделали запасы. Но время идёт, на носу выход процессоров и графических чипов следующего поколения. Это значит, что массовое производство стартует уже в середине лета. Такой шаг потребует огромное количество инертных газов, купить которые негде. Если не считать Россию и Украину, то остаётся только Китай. Поскольку поставки остановлены до конца 2022 года, то чипмейкерам придётся туго. Ну а построить собственное производство – это слишком дорогая и нерентабельная затея. Даже в РФ не было достаточного количества мощностей для очистки неона, поэтому половина всего газа отправлялась в Украину, где и находились созданные при советской власти заводы.

анонсы и реклама
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
RTX 3050 снова дешевле 40 тр
3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400
-35% на 3090 Gigabyte Gaming
RTX 3070 уже дешевле 90тр
3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> c началом
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU
<b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Как вы понимаете, противостояние экономик ещё не началось. В США полагают, что американские смартфоны на 100% состоят из американских технологий. В обычных условиях мы бы не стали этих ребят переубеждать. Для кого-то важнее кричать о своей исключительности, тогда как другие в это время спокойно зарабатывают деньги. Вот только сейчас условия совсем необычные, именно поэтому пришло время напомнить парням из Вашингтона, что даже такая мелочь, как неон, крайне важна для полупроводниковой промышленности. Страшно даже представить, что случится, если начнутся перебои с поставками энергоносителей по всему миру. Источник

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#полупроводники #санкции #неон
4
Показать комментарии (4)

Материалы по теме

Россия запретила продавать неон и другие инертные газы на экспорт до конца 2022 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На фоне топливного и продовольственного кризиса ЕС пытается вывезти миллионы тонн зерна из Украины
11
19 смартфонов Xiaomi получили свежую глобальную прошивку MIUI 13
+
Тайваньские власти запретили экспорт в Россию и Беларусь чипов с тактовой частотой более 25 МГц
43
Илон Маск: "мои дети в 12 лет писали код лучше, чем основатель Dogecoin Джексон Палмер"
5
К концу 2022 года майнинг Эфира станет невыгодным, а Бомба сложности не может быть отменена
12
Курсы доллара и евро штормит на фоне новых санкций
12
Российские магазины продолжают скидывать цены на видеокарты – GeForce RTX 3050 стоит дешевле 40 000р
19
Увы, ковикулы: Tesla оставит сотрудников предприятия в Шанхае в изоляции до 10 июня
+
В симуляторе бездорожья SnowRunner начался седьмой игровой сезон
+
Тираж Tekken 7 превысил 9 млн копий — это самая успешная игра серии
+
Российский спутниковый интернет "Марафон" предложит абонентам терминалы по 1500 рублей
1
Xiaomi вынуждена отложить выпуск стабильной версии MIUI 13 для трёх смартфонов из-за багов в ПО
1
Укрепление рубля привело к снижению цен на видеокарты в РФ – Radeon RX 6900 XT стоит всего 112 000р
37
В грядущем Summer Game Fest примут участие порядка сорока игр, в том числе от крупных издателей
+
7 лет на одной видеокарте – на что способен старый флагман GeForce GTX 980 Ti в 2022г в тесте TG
4
Шведская компания Candela представила P-8 Voyager, электрический восьмиместный катер на подводных крыльях
+
Тайвань запретил экспорт в РФ процессоров с частотой выше 25 МГц – Sega MegaDrive снова актуальна
20
Российский магазин Ozon под угрозой дефолта – санкции могут осложнить работу маркетплейса
13
Роскомнадзор потребовал удалить из Google Play приложение Tor Browser
26
Флагманы AMD дешевеют в российской рознице – Ryzen 9 5950X на 15 000р ниже рекомендованной цены
31

Популярные статьи

Опускаемся на дно производителей SSD: Exegate M.2 - целесообразность покупки
129
Проверяем, нужна ли дорогая оперативная память DDR4 при сборке бюджетного ПК
45
i5-2500 + Gigabyte z77m-D3H - бомжесборка из запчастей
42
Об охладе на ПК - от способов нанесения термопасты до СЖО
14
LEST: Концепция по трансформации небоскребов в гравитационные накопители энергии
14
5 проверенных способов найти лучшие и свежие компьютерные игры себе по душе
35
Видеокарта Radeon RX 6800: тестирование в играх с классическим рендерингом
4
Сериал Halo: рецепт по уничтожению легенды
14
Science Advances: Цепкие роботы-скалолазы смогут доставлять лекарства в самые труднодоступные участки нашего организма
1

Сейчас обсуждают

Olexey Arestovich
13:29
если и будут перепродавать то в три дорога, вся электроника в любом случае взлетит в цене, а значит и на производственных линиях прибыль упадет и со всем последующим.
РФ остановила продажу неона недружественным странам – грядёт масштабный дефицит полупроводников
wwr222
13:29
А на что еще ориентироваться? Я помню первые тесты 10400: память топ, плата на z чипсете...Пипец было актуально...
Проверяем, нужна ли дорогая оперативная память DDR4 при сборке бюджетного ПК
Lathean
13:28
Да, нужно как можно скорее проапгрейдиться, приобрести железо, т.к. приближается такой микроэлектронный кризис, что мало не покажется никому.
Тайвань ограничил поставки в Россию и Беларусь процессоров с частотой более 25 МГц
Павел Рыбалко
13:27
Почему заглот такой тупой?
Смартфоны Honor 70, 70 Pro и 70 Pro+ представлены официально
wwr222
13:25
Так в "реале" с 3050 нет разницы, что 1240v3 с памятью 1866МГц, что 12400 с любой памятью ДДР5. Тестами, по крайней мере, ты ничего не докажешь. Я поэтому и намекнул на "другой инструментарий". Тем же...
Проверяем, нужна ли дорогая оперативная память DDR4 при сборке бюджетного ПК
Alagar81
13:23
Ну так это же обзоры, там 5600х могут с топовым обвесом тестить и с топовой водой, вот только к домашней реальности это часто не имеет отношения никакого 🙂 У тех обзорщиков часто ещё рядом вся линейк...
Проверяем, нужна ли дорогая оперативная память DDR4 при сборке бюджетного ПК
Герц
13:21
А обратный осмос что? Тем более если фильтровать чисто частицы пластика, то микропоры такие мелкие не нужны и там пропускная способность мембраны будет большой. Че изобретать велосипед, когда уже все ...
Ученые разработали медленный песчаный биофильтр с 99,9% степенью очистки воды
Алексей Румянцев
13:18
а что Китай продает своего на американском рынке?
Тайвань ограничил поставки в Россию и Беларусь процессоров с частотой более 25 МГц
Николай Тищенко
13:17
М-да. А вот после этого цены на электронику могут ощутимо взлететь. 😱 И причем без шуток.
РФ остановила продажу неона недружественным странам – грядёт масштабный дефицит полупроводников
Zorro
13:17
Так ты вообще мужик не тебе это вообще говорить .
5 проверенных способов найти лучшие и свежие компьютерные игры себе по душе
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем