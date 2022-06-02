А ещё можно присмотреться к GeForce RTX 3080, которая впервые за полтора года стоит дешевле 100 000 рублей

Обычно мы предлагаем нашим читателям подборку оптимальных видеокарт в одном ценовом сегменте. Это могут быть флагманы, середняки или откровенно бюджетные модели. Что бы вы не выбрали, всегда можно пойти на компромисс, снизив настройки графики или переключив разрешение экрана на 1080р. Сегодня мы отойдём от привычной сегментации, ведь прямо сейчас в Ситилинк можно купить целый рад отличных видеокарт с огромными скидками.

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Можно ли назвать GeForce RTX 3080 флагманской видеокартой, большой вопрос. Всё дело в том, что NVIDIA выпустила несколько графических чипов, которые отбросили эту видеокарту на несколько позиций ниже, поэтому сегодня за GeForce RTX 3080 только 5 место. И это только в линейке у зелёных, ведь красные тоже не дремлют. К какому сегменту вы бы не причисляли эту видеокарту, уже не так важно, ведь 2 мая её можно купить всего за 99 990 рублей. Признаемся честно, что за полтора года мы не видели, чтобы цена на GeForce RTX 3080 опускалась так низко.

Ну а чтобы фанатам NVIDIA жилось веселее, мы предлагаем ровно за эту же цену присмотреться к Radeon RX 6800 XT. Если вы видели тесты, в которых последняя уступает GeForce RTX 3080, то это откровенный обман. В реальности преимущество за видеокартой производства AMD, хотя разница не превышает 5-7% в тех или иных играх. Делайте выбор разумно. Несмотря на некоторое преимущество в производительности, нам покупка GeForce RTX 3080 кажется более разумной, поскольку видеокарта быстрее в трассировке лучей. Учтите, что далеко не всегда нужно делать выводы только исходя из технологического аспекта. К примеру, красные предлагают больше видеопамяти, что может оказаться намного важнее.

Сэкономить 20 тысяч рублей позволит GeForce RTX 3070. Максимальные настройки графики в 2К вам гарантированы, ну а если вы готовы немного пострадать на средневысоких, то играть можно даже в 4К. Мы часто говорим о компрессах, так вот – это именно тот случай, ну а владельцам мониторов с 2К и вовсе не стоит напрягаться, ведь GeForce RTX 3070 будет легко справляться со своими задачами даже спустя несколько лет.

Ещё дешевле Radeon RX 6750 XT. Эта видеокарта демонстрирует спорную производительность и в многих играх проигрывает GeForce RTX 3070. Поскольку разница минимальна, а Radeon RX 6750 XT стоит ощутимо дешевле, то нам кажется целесообразной именно покупка видеокарты производства AMD. Ну и не забывайте, что Radeon RX 6750 XT ещё и представляет собой обновлённую версию, получившую более быструю видеопамять на скорости 18 Гбит/с.

GeForce RTX 3060 Ti за 62 тысячи рублей – это настоящий сюрприз. Не стоит смотреть на календарь, ведь сегодня не Новый год и даже не ваш день рождения. Ну а цена действительно отличная. Эта видеокарта почти не уступает Radeon RX 6700 XT, ну а учитывая выгодную цену просто обязательна к покупке. Ситилинк сообщает, что кидка доходит до 35%.

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Пожалуй, самая выгодная видеокарта на сегодня – это Radeon RX 6650 XT. Мы рекомендуем её для игр в 1080р, но это не значит, что вы не сможете погонять в 2К. У видеокарты огромный потенциал, ну а перед нами ещё и обновлённая версия. Это значит, что она будет выигрывать в сложных сценах за счёт скоростной памяти 18 Гбит/с. Текущая скидка на 2 мая составила 25 тысяч рублей. Это не рекорд, но ведь мы говорим не о флагманской модели. Если вы спросите нашего мнения, то мы ещё никогда не видели, чтобы Radeon RX 6650 XT стоила так дёшево. Кстати, даже обычная Radeon RX 6600 XT ещё недавно стартовала с 60 тысяч рублей, а здесь у вас есть шанс купить видеокарту дешевле и быстрее.