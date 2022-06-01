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Тайвань запретил экспорт в РФ процессоров с частотой выше 25 МГц – Sega MegaDrive снова актуальна
А вот PlayStation 1 уже обладает слишком большой мощью и запрещена к ввозу
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Не секрет, что остров Тайвань является маленькой американской колонией. Жители там находятся между двух огней, ведь, с одной стороны, среди них ведётся активная пропаганда американского образа жизни, тогда как с другого выступают за китайские ценности, культурную общность, язык и традиции. В последнее время накал страстей вокруг небольшого острова стал нарастать, а совсем недавно сонный Джо и вовсе заявил, что любые действия со стороны Китая будут жёстко пресечены. Уже после этого более разумные товарищи в Вашингтоне попробовали оправдаться, уверяя, что президент имел в виду что-то другое, но это уже никого не волнует, ведь все стороны потенциального конфликта прекрасно осознают последствия.

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Человеку, незнакомому с миром полупроводников, кажется странным, что вокруг небольшого острова происходят такие громкие политические игры. На самом же деле Тайвань можно назвать столицей полупроводников. В первую очередь там сосредоточены мощности TSMC, которая является беспрекословным лидером рынка. Но и без этой компании на этом клочке земли посреди океана работают десятки заводов, продукцией которых мы пользуемся ежедневно. Что и говорить, если даже российские процессоры Эльбрус и Байкал выпускались на мощностях тайваньской TSMC, ну а переоценить важность острова для американской экономики невозможно.

Так, графические чипы AMD и NVIDIA производят именно здесь, а нарастающая конкуренция вынудила даже Intel перевести часть заказов в пользу расширяющейся TSMC. Нужно понимать, что доля американского капитала на Тайване крайне высока, а сами они полностью контролируют местное правительство. Именно поэтому уже давно Китайские компании находятся под санкциями, а российские производители не имели доступа к самым современным технологиям. В марте TSMC одной из первых ввела антироссийские санкции, а недавно только усилила их. Не обошлось без курьёзов. Судя по всему, ограничения составлял человек с чувством юмора, поэтому вместо полного запрета он решил оставить для российских заказчиков небольшую лазейку.

Итак, с недавних пор Россия и Беларусь не могут получать доступ к высокопроизводительной продукции. Как оказалось, TSMC считает таковой даже процессор, расположенный в игровой приставке PlayStation 1, выпущенной в прошлом веке. Увы, в консоли разместился камень с тактовой частотой 33.86 МГц, а согласно новым требованиям, в РФ можно поставлять чипы с тактовой частотой не выше 25 МГц и производительность не выше 5 GFLOPS. А вот знаменитая Sega Genesis, известная нашим читателям под именем MegaDrive, отлично вписывается в эти требования, ведь там процессор получил тактовую частоту 7.61 МГц. Также запрещён ввоз специального оборудования для создания полупроводниковых изделий уже на территории РФ.

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Если вам интересны подробности, то можете почитать о них по ссылке, ну а мы отметим, что сегодня ключевым направлением поставок считается Китай. США и партнёры обязательно будут препятствовать параллельному импорту, ну а об успешности инициативы мы сможем судить уже к концу лета. Ну и в завершение отметим, что эксперты не исключают, что Китай может захватить Тайвань силой. Это, вне всякого сомнения, только усилит конфронтацию, но другого выхода у руководства Поднебесной просто нет. США планомерно душит экономику Китая, используя для этого высокие технологии, шантаж и санкции. Некоторые эксперты полагают, что старт активной фазы вокруг спорного острова напрямую зависит от успехов армии РФ на территории Украины.

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