В подтверждение серьёзности своих намерений он очистил свою страницу в Твиттере

Теоретически, одни и те же событий должны вызывать у людей примерно аналогичные выводы. Вот только каждый смотрит на вещи под своим углом, опираясь на индивидуальный опыт. Именно поэтому, когда мы анализируем мнение экспертов относительно происходящего на рынке криптовалют, то не находим единства по самым простым вопросам. К примеру, не совсем ясно, когда ждать приход криптозимы. Некоторые эксперты уверяют, что она уже наступила, тогда как другие уверяют, что её и вовсе не будет. Нет единого мнения по социальным и политическим вопросам, а значит цифровые активы – это только небольшая часть общей несогласованности.

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При этом, если прогнозы по Биткоину и Эфиру делаются регулярно, то с альткоинами всё сложнее. В последние месяцы аналитики потеряли интерес к подобным активам, ну а о собачьих токенах и вовсе вспоминают редко. Есть мнение, что Биткоин стал популярен только потому, что в центре него была некая тайна, привлекающая энтузиастов со всей планеты. Судя по всему, основатель мемного токена Shiba Inu решил пойти по пути Сатоши Накамоту.

В качестве создателя криптовалюты Shiba Inu значится некий человек или группа людей по имени Ryoshi. С японского языка это слово переводится как рыбак. Так вот, до недавнего времени на главной странице в Твиттере можно было изучить послания от этого пользователя. К сожалению, Ryoshi уже год не оставлял личных сообщений на своей странице, но вчера по непонятной причине он и вовсе очистил аккаунт, удалив все твиты. Причина, по которой он пошёл на подобные действия, не указывается. Одновременно с этим появилось любопытное сообщение. Так, Ryoshi пишет, что его персона не имеет значения для сообщества. Якобы, в один прекрасный день он и вовсе может исчезнуть. При этом Рыбак призвал беречь криптовалюту и двигаться вперёд.

Вполне возможно, что таким шагом разработчики Shiba Inu хотели привлечь внимание к токену, но пока вышло не очень эффективно. Известно, что основные токены сегодня подорожали, а вот Shiba Inu осталась на месте. Связано ли это со странным посланием основателя мемного токена, или дело в другом, мы не знаем. Кстати, недавно эксперты проводили анализ рынка криптовалют. Так вот, они пришли к выводу, что собачьи криптовалюты будут медленно дешеветь. По их мнению, у Shiba Inu нет шансов на успех, а к концу текущего десятилетия (или раньше) все подобные активы потеряют свою ценность. Мы понимаем, что для держателей это тревожный звоночек, но обнадёживающих данных действительно нет.

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Токен появился в августе 2020 года, но долгое время не могл найти своё место в пуле криптовалют. Разработчики использовали самые различные тактики, сумев зацепиться за Илона Маска и Dogecoin. В какой-то момент капитализация Shiba Inu превышала 25 миллиардов долларов, что позволило ей войти в топ самых дорогих монет на рынке. Даже сегодня это внушительные 6.5 миллиарда долларов. Ну а сколько времени понадобиться держателем для прозрения, нам только предстоит узнать, ведь людям бывает очень сложно отказываться даже от нереалистичной мечты о мнимом богатстве.