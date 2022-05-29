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Цены на игровые видеокарты в магазинах РФ пошли вниз – Radeon RX 6800 уже дешевле 80 000р
Radeon RX 6800 отлично справляется с любыми играми в разрешении 4К
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RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде
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Есть десятки различных мнений на тему того, каким должен быть правильный игровой компьютер. Кто-то уверен, что это должна быть ультимативная машина с прокачанным процессором, двумя мониторами и видеокартой за 200 000 долларов. Другие полагают, что в этом деле важно сохранить здравую голову, ведь чрезмерные траты бесполезны. Уже скоро выйдет новое поколение видеокарт, а дорогие флагманы потеряют свой лоск. Для многих игровой ПК – это всего лишь хобби, тратить на которое много денег нет ни желания, ни возможности, но в большинстве случаев любители компьютерных игр предпочитают минимизировать свои вложения.

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Часто это приводит к тому, что упор делается только на видеокарту. С нашей точки зрения, глупо ставить флагманскую Radeon RX 6900 XT на посредственный системный блок с устаревшим процессором, медленной оперативной памятью и жёстким диском, вместо SSD. Берите видеокарту, которая соответствует вашему железу, а иначе все усилия окажутся бесполезны. Именно поэтому учитывайте эту переменную во время выбора. Ну а владельцам мощных процессоров, дорогих материнских плат и блоков питания на 1 кВт мы рекомендуем как следует присмотреться к GeForce RTX 3090 Ti. Рубль слегка подешевел, а стоит такая видеокарта всё те же 200 000 рублей. Нам не кажется, что это дёшево, но раз лучших предложений нет, то нужно либо брать суперфлагман, либо откатываться ниже.

Не можете себе позволить GeForce RTX 3090 Ti, ну в таком случае мы рекомендуем отбросить все мысли о флагманах, купив GeForce RTX 3070 Ti. Видеокарта производства GIGABYTE стоит 82 тысячи рублей, что делает её весьма интересной с точки зрения соотношения между эффективностью и ценой. Мечтать о покорении 60fps@4К во всех играх не приходится, но это удел более дорогих видеокарт. GeForce RTX 3070 Ti всё ещё позволяет играть в 4К, но вам придётся снизить настройки до средне-высоких. Если для вас это не проблема, то нет смысла переплачивать.

Разумным выбором будет Radeon RX 6800. Многие просто не знают, что эта видеокарта превосходит GeForce RTX 3070 Ti по чистой производительности. Если для вас это откровение, а главная цель состояла в покупке максимально быстрого графического чипа, то модель производства Sapphire удовлетворит все ваши запросы. Здесь вас ждёт продуманная система охлаждения и достаточная для любых игр потенциал. Менять видеокарту не придётся несколько лет, хотя это уже зависит от ваших экономических возможностей.

Radeon RX 6700 XT не так быстра, как указанные выше модели, но её поле битвы – это 2К. Если у вас такой монитор, то смело берите эту видеокарту, получая отличную производительность на максимальных настройках. С нашей точки зрения, 70 тысяч – это дороговато, но у вас может быть своё мнение.

Плавно перемещаемся на уровень ниже. Тем, у кого монитор имеет разрешение 1080р, можно взять GeForce RTX 2060. Главное достоинство здесь – цена. Максимальная производительность обеспечена, а запас прочности на несколько лет гарантирован. Владельцам мониторов с разрешением 2К мы советуем присмотреться к чему-то подороже, поскольку GeForce RTX 2060 имеет 6 Гб видеопамяти. Сегодня этого достаточно, но рассматривать эту видеокарту с перспективой на будущее для 2К не стоит.

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Ну и для тех, кто хочет сэкономить ещё 5 тысяч – есть GeForce RTX 3050. Эта видеокарта имеет примерно аналогичный уровень производительности с GeForce RTX 2060, но нравится далеко не всем геймерам. Главная претензия – это узкая 128-битная шина. Хотя вместо этого вы получаете новую архитектуру и 8 Гб видеопамяти. Выбирайте то, что нравится лично вам. В тестах обе карты показывают почти одинаковую производительность.

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#видеокарты #radeon rx 6800 #оптимальные ценовые предложения
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Hacknir
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Я против войны
13:08
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Цены на игровые видеокарты в магазинах РФ пошли вниз – Radeon RX 6800 уже дешевле 80 000р
Hacknir
13:08
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Boubbles
13:06
избу покрась
Цены на игровые видеокарты в магазинах РФ пошли вниз – Radeon RX 6800 уже дешевле 80 000р
denius4
13:05
Что может быть дешевле пшеницы и хмеля? Наверное спирт и химия...по вашему. Вы хоть представляете сколько его можно наклепать за 1 цикл-7 дней из 20 тонн пшеницы? Другой вопрос что они туда консервант...
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neSaint
13:00
ЯЯ
Цены на игровые видеокарты в магазинах РФ пошли вниз – Radeon RX 6800 уже дешевле 80 000р
Бушкапе
12:59
Это ошибка, у 4060 будет 128 бит и 2гб банки
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Юра Репченко
12:57
В России продаётся спокойно в сетях импортированное пиво из Европы. Есть сеть ресторанов которая чешское пиво по особой технологии прямо из чехии возит.
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