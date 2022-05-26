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Геймерская Radeon RX 6650 XT приехала в магазины РФ – лучшая игровая видеокарта со скидкой 30 000р
Radeon RX 6650 XT стоит всего 47 тысяч рублей
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RTX 3070 дешевле 80тр в Ситилинке
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RTX 3060 уже за 50тр из-за роста рубля
3070 Ti за копейки - надо брать
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-50000р на 3080Ti Gigabyte Gaming

Мы прекрасно знаем, что многие наши читатели вот уже два года ждут снижения цен на видеокарты. Многие из них надеялись на NVIDIA, которая просто была обязана выпустить скоростную серию GeForce RTX 3000 во второй половине 2020 года. Некоторые верили в AMD, ведь Лиза Су обещала самый настоящий Big Navi. Спустя два года мы знаем, что только часть обещаний удалось выполнить, ну а винить можно кого угодно. Обычно эксперты начинают с полупроводникового кризиса и коронавируса, а заканчивают майнерами. Кто бы не стоял на пути у геймеров, вторая половина 2022 года должна стать  временем реализации двухлетней мечты. Недавно появились слухи, согласно которым NVIDIA и вовсе может отказаться от выпуска новой линейки графических чипов в 2022 году из-за снижения спроса и забитых складов с видеокартами текущего поколения. Сказать точно не может никто, но нам кажется, что длительное ожидание приводит только затяжной депрессии и геймерскому голоданию.

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Если вы устали ждать, то сегодня самое время купить одну из видеокарт среднего и нижнего ценового сегмента. Выбирайте на свой вкус, ну а цены действительно радуют, ведь всё очень подешевело. Начнём с козырей. Если у вас есть 47 тысяч рублей, то мы настоятельно советуем не медлить, ведь в Ситилинк завезли Radeon RX 6650 XT. Поясним, это обновлённая версия Radeon RX 6600 XT, получившая более быструю память на 18 Гбит/с. Это даёт не больше 5% бесплатного буста, но в данном случае важно то, что цена на входе упала почти на 30 тысяч. В результате эта видеокарта обходит по производительности более дорогие графические чипы, но стоит дешевле. Надо брать!

GeForce RTX 2060 SUPER всегда была спорным продуктом. С одной стороны, мы имеем полноценную 256-битную шину и 8 Гб видеопамяти, но не стоит забывать о том, что видеокарта вышла довольно давно. Да, она и через пару лет будет тянуть на максималках все игры в разрешении 1080р, но при прямом сравнении с Radeon RX 6650 XT детище NVIDIA проигрывает. Мы знаем, что не все наши читатели даже при таких условиях купят видеокарту производства AMD, поэтому не можем оставить фанатов Дженсена Хуанга без альтернативы.

Из ценового сегмента за 40 плавно переходим к видеокартам дешевле 30 тысяч рублей. Если у вас напряжёнка с деньгами, то здесь и сейчас лежит GeForce GTX 1660 SUPER. Эта видеокарта актуальна несмотря на почтенный возраст. Она отлично справляется со всеми играми в 1080р на высоких настройках графики, а единственное, что вас может остановить от покупки модели производства Palit – это сомнительная система охлаждения. Ясно, что сделано это для экономии, а производительность не страдает, но далеко не все готовы мириться с довольно шумным кулером.

На 4 тысячи дешевле есть Radeon RX 6500 XT. Данная видеокарта вполне конкурентна, но имеет один важный изъян, о котором знают немногие. Так, если у вас процессор и материнская плата поддерживают интерфейс PCIe 4.0, то экономия оправдана. Вы получите приемлемый уровень производительности и сможете неплохо сэкономить. А вот владельцам более старого железа мы категорически не рекомендуем брать Radeon RX 6500 XT. Уж лучше добавьте 4 тысяч до GeForce GTX 1660 SUPER.

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Ну и с большим опозданием в российскую розницу приехала Radeon RX 6400. Это самый бюджетный графический чип AMD текущего поколения, которые имеет те же недостатки, что мы озвучивали выше. Это чуть ли не идеальный вариант для бюджетной сборки. Если вы не хотите тратиться на видеокарту в 2022 году, то всего за 17 тысяч рублей можно получить доступ ко всем современным играм. Настройки графики выше средних вам не светят, но ведь и цена в данном случае самая низкая на рынке. Дешевле только затычки и старьё с вторичного рынка.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #radeon rx 6650 xt
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Дмитрий
00:48
не ну вот еслиб она 30к стоила. а так на алике можно 1660 простую найти за 15к лучше чем на авито))
Геймерская Radeon RX 6650 XT приехала в магазины РФ – лучшая игровая видеокарта со скидкой 30 000р
Rey.B.
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