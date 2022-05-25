Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Обезьянья оспа уже в Европе – угрожает ли человечеству новый вирус, и кто находится в группе риска
Некоторые слухи правдивы, тогда как многие явно пытаются заработать на обезьяньей оспе
анонсы и реклама
RTX 3070 дешевле 80тр в Ситилинке
-40% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
RTX 3060 уже за 50тр из-за роста рубля
3070 Ti за копейки - надо брать
-100000р на 3090 MSI Gaming X
-50000р на 3080Ti Gigabyte Gaming

Прежде чем приступать к изложению данного материала стоит понимать, что есть большая разница между псевдонаучными теориями заговоров и реальностью, в который все мы живём. Начнём с самого простого: коронавирус вполне реальное заболевание, которое приводит к ослаблению иммунитета носителя. В результате страдает одна или несколько систем организма, каждая из которых нуждается в специфическом лечении. В первые месяцы число инфицированных было невелико, но процент смертности на порядок превышал таковой для обычного гриппа. Человечество пережило несколько волн эпидемий, одна из которых привела к появлению нового штамма (омикрон). Он демонстрировал более высокую скорость распространения, а вот по уровню смертности оказался примерно таким же, как вирус гриппа. Пока неясно, будет ли коронавирус ещё мутировать, но пока всё идёт к тому, что он станет сезонным вирусом, с которым уже научились эффективно бороться. Если вам в силу недостаточной образованности кажется, что коронавируса нет, а всё это придумали злые американцы, то в данном материале нам предложить вам просто нечего. Для всех остальных продолжим.

реклама

Несколько дней назад в прессе появилась очередная страшилка. На этот раз речь идёт о так называемой обезьяньей оспе. Известно, что первые случаи заражения человека появились в далёком 1970 году в Конго. После этого вирус фиксировался в ряде африканских стран, а в качестве источника называют грызунов, но болеют обезьяны и другие животные, проживающие на одной территории с поражёнными оспой особями. В 2003 году вспышка наблюдалась в Техасе где некоторые из заражённых контактировали с луговыми собачками (белки), которых американцы содержат в качестве домашних животных. Предполагается, что вирус попал к луговым собачкам от грызуна или обезьяны, привезённой в США из Африки. После этого вирус замечали в Европе, Израиле и даже в Сингапуре. Часто обезьянью оспу привозят туристы, но больше всего болеют всё же в Конго, где только за несколько месяцев 2020 года обнаружено более 4500 случаев.

Медики утверждают, что смертность вируса не является величиной постоянной. Так, некоторые штаммы настолько опасны, что в районах массового заражения умирает каждый десятый (в Конго показатели доходят до 11%), тогда как в большинстве регионов смертность приближалась к нулю. Характерным симптомом, позволяющим диагностировать обезьянью оспу, является быстрое распухание лимфоузлов. У человека ломит тело, а через несколько дней на теле появляется сыпь. Со временем больной покрывается пузырьками с жидкостью, которые категорически нельзя выдавливать. Если течение болезни замедляется, то пузырьки (папулы) засыхают, покрываются корочкой и отваливаются. Если их расчёсывать, то нередко на теле остаются шрамы. Важно учитывать, что наибольшее количество папул находится в месте первичного попадания вируса в организм.

И вот здесь и начинается самое интересное. Дело в том, что обычно пузырьки концентрируются на лице, возле полости рта, носа и глаз. Это слизистые оболочки, которые чаще всего вступают в контакт с заражёнными зверьками или другими людьми. До недавнего времени считалось, что вирус не передаётся половым путём, но существующая версия штамма опровергает подобные утверждения. По интернету ходит информация о том, что большая часть заражённых в европейских странах и США, это мужчины нетрадиционной ориентации. Медики заявляют, что осмотр папул наталкивает именно на эту теорию, при этом эксперты предпочитают отмалчиваться. Ясно одно, без прямого контакта со слизистой оболочкой обезьянья оспа не распространяется. А значит эпидемия человечеству не грозит.

анонсы и реклама
3060 Ti уже дешевле 60тр в Ситилинке
-40% на 3080 Gigabyte Aorus
3 вида RTX 3050 дешевле 40 тр в Регарде
-50000р на 3080 ASUS RTX 3080
RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде
-70000р на 3090 !! Ti !! = дешевле 200тр
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
3060 Ti от 50 тр в XPERT.RU
3080 Ti за 100тр с началом в XPERT.RU
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр
<b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU

Но это только часть информации, ведь американские корпорации уже начали штамповать вакцины, активно нагнетая истерию в обществе. Мы бы хотели успокоить наших читателей, поскольку вакцины созданы довольно давно, а вирус изучен и не представляет опасности в условиях доступа к современным лекарственным средствам. К примеру, широко применяются тековиримат и бринцидофовир, демонстрирующие эффективность, близкую к 100%. Эксперты отмечают, что в настоящее время жители России более защищены, чем европейцы, поскольку имеют меньше возможностей для выезда за границу. Если вы планируете поездку в одну из африканских стран, то старайтесь не трогать руками местную фауну. Мойте почаще руки, ведь ротовая полость представляет собой наиболее уязвимое место для попадания вирусов и бактерий в ваш организм. Отказываться от поездки не стоит, поскольку случаи пока единичны, ну а простые гигиенические процедуры позволят вам отдыхать без опаски привезти домой диковинную болезнь. Источник

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#обезьянья оспа
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Биткоин обвалится до $8000, а большая часть криптовалют подешевеет до нуля – инвестиционный фонд GP
12
Новое обновление для OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro принесет ряд полезных функций
3
Параллельный импорт заработал – сеть «М.Видео – Эльдорадо» сообщила о первых поставках в РФ
6
Видеокарты в магазинах РФ дешевеют на фоне укрепления рубля – GeForce RTX 3070Ti стоит всего 80 000р
11
Геймерские видеокарты становятся доступнее в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 Ti подешевела на 40%
25
Россия снова на пороге технического дефолта – что происходит, и чем это грозит экономике РФ
64
Rockstar, Ubisoft и другие тихо вернули свои игры в Steam, а CD Projekt Red терпит рекордные убытки
20
Недорогие игровые процессоры дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 5 5600X со скидкой 35%
9
B-21 Raider: Новейший стелс-бомбардировщик ВВС США совершит свой первый полет только в 2023 году
5
В РФ начали продавать смартфоны, завезенные посредством параллельного импорта – цены удивляют
73
Игровые процессоры дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 7 5800X на 13 000р ниже рекомендованной стоимости
13
Представлен смартфон Realme GT Neo 3 512 ГБ
+
Xiaomi анонсирует семь смартфонов на базе чипа Snapdragon 8+ Gen1
+
Онлайн-экшен Sea of Thieves получит обновление, в котором сами игроки смогут повлиять на сюжет
+
DICE анонсировала глобальные изменения для Battlefield 2042: переделка карт, отказ от развития Hazard Zone и многое другое
9
GeForce RTX 3080 не «вытягивает» бенчмарк Hitman 3 с трассировкой лучей и DLSS
13
Почему России невыгоден дорогой рубль – когда курс рубля упадёт, и сколько будут давать за $1
30
Гарвардские ученые разработали алмазное зеркало, способное выдерживать излучение мощных лазеров
+
МТС запустила продажи в России уценённых и бывших в употреблении смартфонов Samsung, Huawei и Xiaomi
1
Цены на видеокарты в магазинах РФ обвалились ниже февральских минимумов – Radeon RX 6600 за 30 000р
28

Популярные статьи

Где покупать комплектующие для ПК. Ищем дно рынка
49
Обзор и личный опыт использования смартфона Realme 9 PRO
10
Выбираем тихие и долговечные вентиляторы для корпуса ПК
132
Ретроклокинг: прошлое, настоящее и будущее платформы High-End Desktop PC
43
Обзор светодиодной лампы BELSVET LED-M A60 12W 4000K
13
Обзор коробки от процессора Intel i3 10105F
65
Мои впечатления от игры Бумер: Cорванные башни
17
Xbox Series X\S спустя 1.5 года использования. Мнение ПК-боярина и бывшего сонибоя
21
Анчартед: На картах не значится: краткий обзор
2

Сейчас обсуждают

Sheshenbek
23:17
На меня это зараза не подействует у меня иммунитет хороший, Я даже от коронавируса прививку не делал.
Обезьянья оспа уже в Европе – угрожает ли человечеству новый вирус, и кто находится в группе риска
Pavelshakh
23:16
Nidec Servo на амазоне ещё есть от 20 баксов за штуку.
Выбираем тихие и долговечные вентиляторы для корпуса ПК
for2ne
23:12
Чел, ты новенький комп на 50к чуть не угрохал во время сборки. Какой шанс что у тебя 4080 проживёт хотя бы полгода? Есть шанс её из магазина не донести.
Xbox Series X\S спустя 1.5 года использования. Мнение ПК-боярина и бывшего сонибоя
VRoman
23:11
Единичный случай-исключение? Я думал 1600Х отправился на пенсию с выходом 8700К
Обзор коробки от процессора Intel i3 10105F
[ AtoM ]
23:10
вот средний топ конечно!
LG выпустила три игровых монитора от 31" до 47"
Георгий Жуков
23:10
За цифровыми пирамидами будущее!
Разработчики рухнувшей монеты Terra и стейблкоина UST перезапустят блокчейн, назвав его Terra 2.0
Sheshenbek
23:10
Всё с тобой понятно .У тебя голосовой помощник Алиса стоит в компьютере, это означает то что ты алкаш, И любишь разговаривать с ней.
Xbox Series X\S спустя 1.5 года использования. Мнение ПК-боярина и бывшего сонибоя
Георгий Жуков
23:09
МММ тоже второй раз запускали.
Разработчики рухнувшей монеты Terra и стейблкоина UST перезапустят блокчейн, назвав его Terra 2.0
nikolas2009
23:09
Горячая темв - пошла жара) У меня и Арктики были и Ноктуа - неплохие вентили. Но вот нифига они не переплюнули Thermaltake Gentle Typhon. Вроде как Seiko для Термалтейка делали) Вот ведь гадость - б...
Выбираем тихие и долговечные вентиляторы для корпуса ПК
Rey.B.
23:09
Ну так санкции! - Круговорот "Евро России - Нефть Китаю - Смартфоны Европе" кто-то прикрыл... И этот "кто-то" уже три раза прямым текстом сказал что готов развязать войну с Китаем. Китай понятно тоже ...
Европейский рынок смартфонов сократился на 10% с начала года – Xiaomi потеряла больше всех
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем