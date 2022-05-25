Некоторые слухи правдивы, тогда как многие явно пытаются заработать на обезьяньей оспе

Прежде чем приступать к изложению данного материала стоит понимать, что есть большая разница между псевдонаучными теориями заговоров и реальностью, в который все мы живём. Начнём с самого простого: коронавирус вполне реальное заболевание, которое приводит к ослаблению иммунитета носителя. В результате страдает одна или несколько систем организма, каждая из которых нуждается в специфическом лечении. В первые месяцы число инфицированных было невелико, но процент смертности на порядок превышал таковой для обычного гриппа. Человечество пережило несколько волн эпидемий, одна из которых привела к появлению нового штамма (омикрон). Он демонстрировал более высокую скорость распространения, а вот по уровню смертности оказался примерно таким же, как вирус гриппа. Пока неясно, будет ли коронавирус ещё мутировать, но пока всё идёт к тому, что он станет сезонным вирусом, с которым уже научились эффективно бороться. Если вам в силу недостаточной образованности кажется, что коронавируса нет, а всё это придумали злые американцы, то в данном материале нам предложить вам просто нечего. Для всех остальных продолжим.

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Несколько дней назад в прессе появилась очередная страшилка. На этот раз речь идёт о так называемой обезьяньей оспе. Известно, что первые случаи заражения человека появились в далёком 1970 году в Конго. После этого вирус фиксировался в ряде африканских стран, а в качестве источника называют грызунов, но болеют обезьяны и другие животные, проживающие на одной территории с поражёнными оспой особями. В 2003 году вспышка наблюдалась в Техасе где некоторые из заражённых контактировали с луговыми собачками (белки), которых американцы содержат в качестве домашних животных. Предполагается, что вирус попал к луговым собачкам от грызуна или обезьяны, привезённой в США из Африки. После этого вирус замечали в Европе, Израиле и даже в Сингапуре. Часто обезьянью оспу привозят туристы, но больше всего болеют всё же в Конго, где только за несколько месяцев 2020 года обнаружено более 4500 случаев.

Медики утверждают, что смертность вируса не является величиной постоянной. Так, некоторые штаммы настолько опасны, что в районах массового заражения умирает каждый десятый (в Конго показатели доходят до 11%), тогда как в большинстве регионов смертность приближалась к нулю. Характерным симптомом, позволяющим диагностировать обезьянью оспу, является быстрое распухание лимфоузлов. У человека ломит тело, а через несколько дней на теле появляется сыпь. Со временем больной покрывается пузырьками с жидкостью, которые категорически нельзя выдавливать. Если течение болезни замедляется, то пузырьки (папулы) засыхают, покрываются корочкой и отваливаются. Если их расчёсывать, то нередко на теле остаются шрамы. Важно учитывать, что наибольшее количество папул находится в месте первичного попадания вируса в организм.

И вот здесь и начинается самое интересное. Дело в том, что обычно пузырьки концентрируются на лице, возле полости рта, носа и глаз. Это слизистые оболочки, которые чаще всего вступают в контакт с заражёнными зверьками или другими людьми. До недавнего времени считалось, что вирус не передаётся половым путём, но существующая версия штамма опровергает подобные утверждения. По интернету ходит информация о том, что большая часть заражённых в европейских странах и США, это мужчины нетрадиционной ориентации. Медики заявляют, что осмотр папул наталкивает именно на эту теорию, при этом эксперты предпочитают отмалчиваться. Ясно одно, без прямого контакта со слизистой оболочкой обезьянья оспа не распространяется. А значит эпидемия человечеству не грозит.

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Но это только часть информации, ведь американские корпорации уже начали штамповать вакцины, активно нагнетая истерию в обществе. Мы бы хотели успокоить наших читателей, поскольку вакцины созданы довольно давно, а вирус изучен и не представляет опасности в условиях доступа к современным лекарственным средствам. К примеру, широко применяются тековиримат и бринцидофовир, демонстрирующие эффективность, близкую к 100%. Эксперты отмечают, что в настоящее время жители России более защищены, чем европейцы, поскольку имеют меньше возможностей для выезда за границу. Если вы планируете поездку в одну из африканских стран, то старайтесь не трогать руками местную фауну. Мойте почаще руки, ведь ротовая полость представляет собой наиболее уязвимое место для попадания вирусов и бактерий в ваш организм. Отказываться от поездки не стоит, поскольку случаи пока единичны, ну а простые гигиенические процедуры позволят вам отдыхать без опаски привезти домой диковинную болезнь. Источник.