Почему Россия не может платить по госдолгу? Давайте разбираться

Известно, что на зарубежных счетах РФ находятся сотни миллиардов долларов. Ситуация кажется странной, поскольку никаких оснований для исполнения законов США со стороны десятков других государств нет. Похоже, это никого не волнуют, а правовые основы в финансовом мире также условны, как и политические соглашения. Именно поэтому уже три месяца правительство США удерживает 300 миллиардов российских денег и не планирует отдавать их законным владельцам. Но это только часть хитроумного плана, ведь у РФ есть обязательства по выплатам по госдолгу. Поскольку деньги брались в долларах и евро, то и отдавать их нужно в этих валютах, а с этим есть сложности.

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Счета заблокированы, а проводить выплаты с оставшихся в РФ счетов стало невозможно. Поскольку необходимость выплаты кредитов возникла ещё в марте, то многие американские политики уже потирали руки в ожидании технического дефолта российской экономики. На помощь пришла отсрочка в виде генеральной лицензии, позволяющей осуществлять выплаты с заблокированных счетов. Проще говоря, несколько месяцев Центробанк РФ спокойно проводил долларовые выплаты, не прибегая к использованию доступного резервного фонда. Сегодня 25 мая генеральная лицензия не была продлена, а значит впереди снова полоса неопределённости. Кстати, весьма любопытно выглядит формулировка, на основании которой лицензия не была продлена. В Вашингтоне заявили, что эти деньги могли быть потрачены на военную операцию. Спрашивается, как это сделать, если они заблокированы?

Прежде всего стоит уточнить, что уже 27 мая Центробанк РФ должен провести несколько платежей по купонам «Россия-2026» и «Россия-2036». Даже если платёж не будет осуществлён вовремя, регулятор получит 30-дневный льготный период, а вот после этого есть все основания для объявления технического дефолта. И вот здесь мнение экспертов разделились. Некоторые уверяют, что против России уже ввели столько санкций, что бояться больше нечего, а значит можно перестать осуществлять выплаты по госдолгу. Но есть и противоположная позиция, апеллирующая к тому, что после объявления дефолта на РФ обрушатся новые санкции, которые затруднят поставки нефти и другой продукции. В данном случае речь уже идёт не об Европе, давно мечтающей отказаться от российских энергоносителей, а о партнёрах, которые до недавнего времени не присоединялись к санкционному давлению.

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев отметил, что РФ продолжил исполнять свои обязательства, проводя выплаты в рублях. Он назвал дефолт политическим, поскольку именно США причастны к блокировке российских счетов. Точно такой же позиции придерживается и министр финансов Антон Силуанов. А вот председатель Госдумы Вячеслав Володин и вовсе принял решение изучить возможность остановки выплат по госдолгу. Какое решение в итоге будет принято, не знает никто. Скорее всего Центробанк РФ попробует провести оплату в рублях по курсу, но ни один американский банк деньги не примет. Так уже было в прошлом месяце, после чего российскому регулятору разрешили перевести деньги с заблокированного счёта.

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Ну а сегодня утром за 1 евро давали всего 58 рублей. Растут позиции национальной валюты и по отношению к доллару. Эксперты полагают, что уже в самое ближайшее время случится разворот, ведь экспорт газа и нефти осуществляется в рублях, а значит в бюджет поступает меньше реальных денег. Если у вас остались вопросы, изучите наш материал на эту тему. Источник.