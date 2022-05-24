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Российские геймеры World of Tanks остались без контента Warhammer 40,000 в 8 сезоне Боевого пропуска
Разработчики поступили неверно, а геймеров просто обманули
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Wargaming ушла с российского рынка, а руководство делает всё возможное для быстрой релокации наиболее ценных кадров в западные страны. Всем тем, кто не достоин переезда, укажут на дверь. Сообщается, что больше 70% сотрудников минского офиса будут уволены, а в качестве компенсации им выдадут сразу 4 заработные платы. Возможно, это не так уж и плохо, но многие люди надеялись на большее, поэтому столкнуться с поиском работы и сложностями переобучения. В то же время обязанности разработки и контроля над игровым пакетом во главе с World of Tanks взяли на себя представители российской Lesta Studio. Скорее всего, до тех пор, пока глобальная напряжённость не спадёт, а Запад не снимет санкции с РФ, Wargaming продолжит дистанцироваться от российского сектора.

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Знакомые с ситуацией инсайдеры уверяют, что в работе сервисов ничего не изменится, ведь Lesta Studio будет контролировать только так называемый Ru-сегмент. При этом, каких-то значимых различий по количеству новой техники и её характеристикам между различными регионами мы не увидим. Теоретически это значит, что между разработчиками останется обратная связь, а все команда, работавшая над механикой танков, никуда не денется и продолжит развивать проекты для глобального рынка. Всё это хорошо, вот только никто не говорил, что не будет никаких нюансов, которые омрачат общее впечатление от игры и точно привлекут ненужное внимание к действиям Wargaming.

Ниже вы можете увидеть два ролика. Первый из них создан для глобального рынка, тогда как второй исключительно для Ru-сегмента. Заметили разницу? Так вот, речь идёт об очередном сезоне Боевого пропуска в World of Tanks. Старт намечен на 31 мая, а сроки продлятся до 31 августа. Как видите, весь мир получит эксклюзивный контент игровой вселенной Warhammer 40,000. Все геймеры смогут вступить в одну их фракций: Ультрамаринов, Гвардию Смерти и Клан Злого Солнца. Мы не будем вдаваться в мифологию популярной вселенной и отметим лишь тот факт, что геймеров ждёт длительная разветвлённая линия квестовых этапов, а самые удачливые получат достойные награды.

Как вы уже поняли из названия нашего материала, геймеры из РФ, Беларуси и Украины будут лишены всего этого праздника жизни. Вместо этого любителям World of Tanks дадут возможность получить больше бонов, гору бесполезных ресурсов и несколько девушек-танкисток. Есть несколько эксклюзивных наград, но всё это меркнет по сравнению с тем, что предлагается в других региональных сегментах. Wargaming традиционно отмалчивается, а Lesta Studio делает вид, что ничего не произошло.

Нам кажется, что это очень нехорошая тенденция. Дело в том, что российский сегмент включает намного больше геймеров, чем все остальные регионы вместе взятые. Возможно, в США танкисты более платёжеспособны, но фанатов World of Tanks там на несколько порядков меньше, а значит основной доход разработчики всё же получали здесь. Очевидно, что подобные сюрпризы не пройдут для разработчиков бесследно. Если так будет продолжаться и дальше, то стоит ожидать оттока геймеров, а после и потерю большей части подписчиков. Будем надеяться, что разум восторжествует, и в следующий раз Wargaming не станет выделять один из регионов. В конце концов, если уж правообладатели вселенной Warhammer 40,000 не хотят давать свой контент российским геймерам, то доступ к этому контенту не должен получить никто.

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#world of tanks
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