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Wargaming увольняет всех сотрудников минского офиса – что будет с World of Tanks и другими играми
Известно, что все сотрудники должны быть уволены до 31 мая
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Прежде чем писать комментарии в адрес Wargaming, предлагаем вам внимательно изучить информацию ниже. Автор данного материала не является фанатом ни одной из игр студии, но прекрасно понимает проблемы, с которыми столкнулось руководство. Обо всём этом поговорим ниже.

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Важно понимать, что в последние годы Wargaming активно развивалась. Очевидно, что ни на рынке СНГ нет больших денег, поэтому изначально была принята стратегия экспансии на Запад. Там геймеры готовы платить за развлечения в разы больше, поэтому нет ничего странного в желании руководства минской студии заработать. Не обошлось без крупных покупок, ведь благодаря росту популярности World of Tanks, прибыль была стабильна, а значит нужно было развиваться дальше. Мы не оправдываем решения владельца студии тихо избавиться от своих корней. Скорее всего, если бы руководство Wargaming не жадничало, можно было бы решить вопрос менее болезненно, но в данном случае победили деньги.

В итоге все права на популярные серии игр на территории РФ и Беларуси переданы российской Lesta Studio. Каких-либо последствий для геймеров не предвидится, а многие из них даже не узнают о случившемся, а вот минский офис лихорадит. Дело в том, что какое-то время Wargaming могла себе позволить содержать на балансе большую неэффективную команду. Сотни программистов выполняли рутинную работу, получая за это неплохую по местным меркам заработную плату, но уже в начале мая настали сложные времена. Так, было остановлено медицинское обслуживание всех сотрудников в частных центрах по всему Минску. Вместо этого осталась привычная медицинская страховка в государственных учреждениях. Примерно в то же время прекратил работать абонемент «all sports», позволяющий посещать множество спортивных центров бесплатно. Закрывается столовая «Волна», расположенная в главном офисе, а значит обеды приходится заказывать с обычной доставкой.

Но и это не все проблемы работников минского офиса. Как выяснилось, до 31 мая все сотрудники должны быть уволены, а после руководство должно в кратчайшие сроки закрыть студию и выйти из правового поля страны. Сегодня сотрудникам предлагают следующие условия: уволиться по согласию сторон, получив 4 заработные платы единовременно. Есть вариант взять 3 зарплаты, но пройти бесплатные курсы, получив помощь при трудоустройстве. Якобы, все берут 4 зарплаты. Наиболее ценным работникам предлагают до 5 заработных плат, а сроки увольнения остаются неизменны.

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Описывать всю курсирующую информацию мы не будем, но суть в том, что сотрудники, ещё несколько месяцев назад уверенные в счастливом будущем, оказались на улице. Со своей стороны мы можем только посочувствовать этим ребятам, но не стоит забывать, что уходят они не с пустыми руками. За 4 месяца можно улучшить свои знания и найти хорошую вакансию. Сегодня, когда мир переходит на удалённую работу, осуществить это вполне реально. Да, Wargaming могла бы поступить иначе, но в данном случае решено было спасать активы компании. В то же время, нам кажется, что ключевой актив любой крупной студии – это слаженная команда. Если её не будет, то владельцам Wargaming придётся начинать если и не с нуля, то долго работать, прежде чем доходы выйдут на прежний уровень. Ну а сотрудникам минского офиса посоветуем не забивать себе голову глупостями. Сегодня многие западные компании и вовсе закрывают офисы, дезертируя из РФ и Беларуси, поэтому 4 оклада – это не так уж и плохо. Источник

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#world of tanks #wargaming
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