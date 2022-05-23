Radeon RX 6750 XT стоит дешевле GeForce RTX 3070 на 17 тысяч рублей

Многие пользователи полагают, что покупка видеокарты также проста, как и выбор микроволновой печи. Якобы, достаточно прийти в магазин, и вам предложат оптимальную модель за ваши деньги. Вот только всё не совсем так, как кажется обывателю, ведь есть масса причин, из-за которых менее скоростные графические чипы продаются дороже более мощных. Не верите? Ну тогда обратите внимание на изображение ниже. Как видите, за GeForce RTX 3080 просят больше, чем за Radeon RX 6900 ХТ, и это при том, что рядом лежит Radeon RX 6800 ХТ, которая также стоит дороже более скоростного флагмана AMD. Причина здесь может лежать в поставках. Например, Radeon RX 6800 ХТ пришла в магазин несколько недель (или больше) назад. Она закупалась, когда курс рубля был ниже, поэтому и стоит в рознице дороже.

реклама

А бывает и так, что конченый производитель той или иной видеокарты ставит на свою продукцию жутко высокий ценник. Подобное объясняют продвинутой системой охлаждения или качеством комплектующих. С нашей точки зрения, Radeon RX 6800 ХТ всегда будет уступать Radeon RX 6900 ХТ, пусть производители даже поставят на неё систему из четырёх больших кулеров. Ну а поскольку не все наши читатели различают модели и графические чипы, то сегодня мы разберём несколько интересных предложений, каждое из которых заслуживает внимания.

Предлагаем начать с GeForce RTX 3080 Ti. Это не самая быстрая видеокарта на рынке, поэтому энтузиасты проходят мимо, но в данном случае флагманы нас интересую меньше всего. Дело в том, что если пытаться выбрать наиболее оптимальную видеокарту для игр в разрешении 4К, то ничего лучше GeForce RTX 3080 Ti на ум просто не приходит. Это и максимальные настройки графики, и продвинутая трассировка лучей, и холодный графический чип. Цена всё ещё дороговата, но по сравнению с GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 Ti кажется гораздо более выгодным предложением.

Radeon RX 6900 XT – это суперхит из лагеря AMD. Тут вас ждёт экономия в размере 30 000 рублей, а также почти идентичная производительность в большинстве игр в 4К. Но есть и минусы. Прежде всего – это всё же продукция AMD, поэтому вас могут смутить специфические драйверы. Эксперты уверяют, что количество вылетов программного обеспечения не превышает средние показатели по видеокартам NVIDIA, но фанатам Дженсена Хуанга такое не объяснить. Ну и не забывайте, что в трассировке лучей Radeon RX 6900 XT откровенно пасует.

На 13 тысяч дешевле Radeon RX 6800. Эта видеокарта не кажется нам оптимальной, поскольку ощутимо уступает старшему графическому чипу. Проблема в том, что у AMD нет ничего в ценовой категории близкой к 100 000 рублей. Если вы предпочитаете NVIDIA, то смело проходите дальше, а вот фанатам Лизы Су мы можем порекомендовать Radeon RX 6800. Качество графики в 4К будет не максимальным, но ко всему привыкаешь, особенно если ты фанат красной команды.

Приятно порадовала GeForce RTX 3070. В данном случае это оптимальная видеокарта NVIDIA для игр в разрешении 2К. Мало того, как показывает опыт предыдущих годов, даже спустя 5 лет вы сможете на ней запускать все игры в 1080р на максималках, а значит инвестиция в размере 82 тысяч рублей окупится уже через пару лет. Модель производства Palit радует качественным охлаждением, а в качестве минуса можем назвать 8 Гб видеопамяти. Нам кажется, что нужно было не жадничать, но у Дженсена Хуанга свои резоны.

анонсы и реклама RTX 3070 за 80тр в Ситилинке RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде 3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену 3080 Ti дешевле 120 тр в XPERT.RU <b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf RTX 4000 в продаже за 100тр 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU 3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке

Совершенно неожиданно в Ситилинк приехала Radeon RX 6750 XT. Напомним, это прокачанная версия Radeon RX 6700 XT, получившая более скоростную видеопамять на 18 Гбит/с. Благодаря этому удалось поднять чистую производительность на 5%, что благотворно сказалось на рыночном позиционировании новинки. Нам кажется, что это самая выгодная видеокарта текущего списка. Посудите сами: за 66 тысяч рублей вы получаете уровень производительности GeForce RTX 3070, но экономите весьма приличную сумму денег. Radeon RX 6750 XT легко справляется с 2К, ну и прибавьте ко всему прочему наличие 12 Гб видеопамяти, а значит через 2 года эта видеокарта с лёгкостью будет обходить более дорогую GeForce RTX 3070 во всех играх.