Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Прокачанная Radeon RX 6750 XT уже доступна в магазинах РФ – геймерская видеокарта со скидкой 30%
Radeon RX 6750 XT стоит дешевле GeForce RTX 3070 на 17 тысяч рублей
анонсы и реклама
3050 Gigabyte Gaming дешевле 40 тр
3 вида RTX 3050 заметно дешевле 40 тр
3070 Ti за копейки - надо брать
-47% на 3080 Gigabyte Aorus
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
RTX 3080 за 80 тр в Регарде

Многие пользователи полагают, что покупка видеокарты также проста, как и выбор микроволновой печи. Якобы, достаточно прийти в магазин, и вам предложат оптимальную модель за ваши деньги. Вот только всё не совсем так, как кажется обывателю, ведь есть масса причин, из-за которых менее скоростные графические чипы продаются дороже более мощных. Не верите? Ну тогда обратите внимание на изображение ниже. Как видите, за GeForce RTX 3080 просят больше, чем за Radeon RX 6900 ХТ, и это при том, что рядом лежит Radeon RX 6800 ХТ, которая также стоит дороже более скоростного флагмана AMD. Причина здесь может лежать в поставках. Например, Radeon RX 6800 ХТ пришла в магазин несколько недель (или больше) назад. Она закупалась, когда курс рубля был ниже, поэтому и стоит в рознице дороже.

реклама

А бывает и так, что конченый производитель той или иной видеокарты ставит на свою продукцию жутко высокий ценник. Подобное объясняют продвинутой системой охлаждения или качеством комплектующих. С нашей точки зрения, Radeon RX 6800 ХТ всегда будет уступать Radeon RX 6900 ХТ, пусть производители даже поставят на неё систему из четырёх больших кулеров. Ну а поскольку не все наши читатели различают модели и графические чипы, то сегодня мы разберём несколько интересных предложений, каждое из которых заслуживает внимания.

Предлагаем начать с GeForce RTX 3080 Ti. Это не самая быстрая видеокарта на рынке, поэтому энтузиасты проходят мимо, но в данном случае флагманы нас интересую меньше всего. Дело в том, что если пытаться выбрать наиболее оптимальную видеокарту для игр в разрешении 4К, то ничего лучше GeForce RTX 3080 Ti на ум просто не приходит. Это и максимальные настройки графики, и продвинутая трассировка лучей, и холодный графический чип. Цена всё ещё дороговата, но по сравнению с GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 Ti кажется гораздо более выгодным предложением.

Radeon RX 6900 XT – это суперхит из лагеря AMD. Тут вас ждёт экономия в размере 30 000 рублей, а также почти идентичная производительность в большинстве игр в 4К. Но есть и минусы. Прежде всего – это всё же продукция AMD, поэтому вас могут смутить специфические драйверы. Эксперты уверяют, что количество вылетов программного обеспечения не превышает средние показатели по видеокартам NVIDIA, но фанатам Дженсена Хуанга такое не объяснить. Ну и не забывайте, что в трассировке лучей Radeon RX 6900 XT откровенно пасует.

На 13 тысяч дешевле Radeon RX 6800. Эта видеокарта не кажется нам оптимальной, поскольку ощутимо уступает старшему графическому чипу. Проблема в том, что у AMD нет ничего в ценовой категории близкой к 100 000 рублей. Если вы предпочитаете NVIDIA, то смело проходите дальше, а вот фанатам Лизы Су мы можем порекомендовать Radeon RX 6800. Качество графики в 4К будет не максимальным, но ко всему привыкаешь, особенно если ты фанат красной команды.

Приятно порадовала GeForce RTX 3070. В данном случае это оптимальная видеокарта NVIDIA для игр в разрешении 2К. Мало того, как показывает опыт предыдущих годов, даже спустя 5 лет вы сможете на ней запускать все игры в 1080р на максималках, а значит инвестиция в размере 82 тысяч рублей окупится уже через пару лет. Модель производства Palit радует качественным охлаждением, а в качестве минуса можем назвать 8 Гб видеопамяти. Нам кажется, что нужно было не жадничать, но у Дженсена Хуанга свои резоны.

анонсы и реклама
RTX 3070 за 80тр в Ситилинке
RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке
RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде
3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену
3080 Ti дешевле 120 тр в XPERT.RU
<b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр
в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf
RTX 4000 в продаже за 100тр
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU
3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке

Совершенно неожиданно в Ситилинк приехала Radeon RX 6750 XT. Напомним, это прокачанная версия Radeon RX 6700 XT, получившая более скоростную видеопамять на 18 Гбит/с. Благодаря этому удалось поднять чистую производительность на 5%, что благотворно сказалось на рыночном позиционировании новинки. Нам кажется, что это самая выгодная видеокарта текущего списка. Посудите сами: за 66 тысяч рублей вы получаете уровень производительности GeForce RTX 3070, но экономите весьма приличную сумму денег. Radeon RX 6750 XT легко справляется с 2К, ну и прибавьте ко всему прочему наличие 12 Гб видеопамяти, а значит через 2 года эта видеокарта с лёгкостью будет обходить более дорогую GeForce RTX 3070 во всех играх.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #radeon rx 6750 xt
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Новые видеокарты AMD Radeon RX 6650XT и RX 6750XT уже в продаже в РФ - дешевле, чем 6600XT и 6700XT
Новые видеокарты AMD RX 6400 появились в российских магазинах - смотрим цены
Стоит ли покупать бюджетные видеокарты AMD – Radeon RX 6400 vs Radeon RX 580 в тесте Benchmark
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA перенесёт сроки выхода видеокарт GeForce RTX 4000 из-за падения спроса и снижения цен – MLID
133
Почему российский рубль дорожает, и когда ожидать падения курса национальной валюты – Lenta
171
Видеокарты NVIDIA дешевеют в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 Ti скинула 30% за 3 недели
16
Рассматриваем, из чего можно собрать ПК за 80-85 тысяч рублей в мае 2022 года
37
Сколько будет стоить Биткоин в 2030 году и какой курс будет уже завтра – эксперты Cryptonews
7
Radeon RX 6300M оказалась на одном уровне с GeForce MX450 в тесте Geekbench 5
+
На фоне приближения PoS продолжается снижение цен на видеокарты
29
Подробности о процессорах Ryzen 7000 — быстрее более чем на 15 %, увеличенный L2-кэш, графика RDNA 2
50
Сколько будут стоить смартфоны и видеокарты летом 2022 года в РФ – последствия параллельного импорта
3
AMD рассказала о новых процессорах Ryzen 7000 на Computex2022 - частота 5,5 ГГц, +15% IPС, до 170 Вт
23
AMD, вероятно, покажет первые материнские платы AM5 X670 и B650 на выставке Computex 2022
+
Покупка видеокарты после майнинга на Авито - разбираемся, на что обращать внимание
13
Выход первого дополнения для стратегии The Riftbreaker отложили до июля
+
ЦБ возобновил закупки валюты, чтобы сдержать укрепление рубля
114
EA удалит режим Прорыв в Battlefield 2042 на 128 человек на всех платформах
4
Samsung представит мониторы Odyssey Neo G7 и G4 на выставке Computex 2022
2
Процессор Ryzen 9 7950Х сможет разгоняться до 5.4 ГГц и получит функцию автоматического буста ОЗУ
13
Бюджетные игровые видеокарты становятся доступнее в магазинах РФ – Radeon RX 6600 со скидкой до 30%
7
В США RX 6900 XT продают на $200 ниже рекомендованной цены
11
Вампирский боевик V Rising ожидаемо стартовал с первого места в недельном чарте продаж Steam
5

Популярные статьи

ТОП-10 ошибок при выборе и приобретении комплектующих для игрового ПК
78
Выбираем материнскую плату LGA1700 под 12-поколение процессоров Intel
58
Тестирование скорости запуска системы с видеокартами от AMD и NVIDIA
28
10 опасных ошибок при сборке компьютера, которые могут повредить ваши комплектующие
29
Видеокарта Radeon RX 6600 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
10
Мои впечатления от игры Dragon Age: Origins. Часть четвертая заключительная
+
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402Z)
+

Сейчас обсуждают

fint1982
20:46
Джо применит силу языка, главное чтобы не перепутал место применения
Джо Байден заявил о применении силы в случае нападения на Тайвань
sljoker
20:45
70к рублей, отличный аппарат
Xiaomi выпустила 86" 4К телевизор за $1270
&lt;TopUpdate&gt;
20:44
А я месяц назад скачивал ВоТ не играл в него долго толком. В начале чуток даже затянуло, а потом резко стало скучно, даже халявный преям на пять дней вроде не докатал, и удалил игру. Самое забавное по...
Wargaming не хотят давать доступ к 3D-стилям для игроков из России и Беларуси
Владимир
20:43
Китай не материковый сам то поделен на 2 лагеря, если я не путаю. куда им еще тайвань мурыжить. да и сейчас в такое непростое время. разве что если ситуация совсем безвыходная будит, тогда да. это есл...
Джо Байден заявил о применении силы в случае нападения на Тайвань
Такой-то
20:41
Как
Как Chieftec GPS-700A8 отработал 6 лет и попросился в мусорное ведро
Дмитрий Семёнов
20:37
Вряд ли, ввиду статуса организации, там остановятся на Орле. Скорее всего внедрят Смоленск и начнут играть в мандатные разрешения. Это весело, видел). Но не про удобство юзерам.
«Росатом» планируют полностью перевести на ОС Astra Linux до конца 2024 года
Profit
20:35
начало конца человечества из-за очередного "выхода антител из-под контроля" (ц)
Ученые приступили к I фазе клинических испытаний экспериментального вируса, уничтожающего рак
Noble-Man
20:35
Ожидал, что здесь будут подробные гайды, как проц вставлять так, чтобы ничего не погнуть итд, а тут просто перечисление - пользы никакой.
10 опасных ошибок при сборке компьютера, которые могут повредить ваши комплектующие
Dmitry Nogaev
20:34
В постомат цайнао, бесплатная доставка
Демоверсия шутера Trepang2, вдохновлённого оригинальным F.E.A.R., выйдет в следующем месяце
Катерина Стец
20:33
кофе там редкостная ссанина
Прокачанная Radeon RX 6750 XT уже доступна в магазинах РФ – геймерская видеокарта со скидкой 30%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем