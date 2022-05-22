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Процессор Ryzen 9 7950Х сможет разгоняться до 5.4 ГГц и получит функцию автоматического буста ОЗУ
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Судя по всему, вторая половина 2022 года будет богата на громкие релизы. Миллионы геймеров ждут видеокарт следующего поколения. Инсайдеры вот уже несколько месяцев рассказывают о том, что переход на 5-нм технологический процесс и продвинутые архитектуры позволит NVIDIA и AMD совершить качественный скачок, что приведёт к двукратному росту производительности по сравнению с флагманами текущего поколения. К примеру, GeForce RTX 4090 Ti получит 18 432 ядер CUDA и теоретическую мощность до 100 TFLOPS, тогда как Radeon RX 7900 XT будет до 3.5 раза быстрее Radeon RX 6900 XT в трассировке лучей. Нам бы очень хотелось, чтобы всё это стало реальностью, но не стоит забывать, что AMD готовится в 2022 нанести сокрушительный удар по позициям Intel.

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Справедливости ради, процессоры Ryzen 7000-й серии должны были поступить в продажу ещё осенью 2021 года, но в дело вмешался дефицит полупроводников. А вообще, благодаря тотальному переходу на удалённую работу и рекордной эмиссии ФРС США в виде 9 триллионов долларов, в Америке возрос спрос на смартфоны и компьютеры. Этим воспользовалась Apple, выкупившая свободные мощности на фабриках TSMC. В любом случае на этот раз выход процессоров уже ничто не сможет помешать, но сегодня у нас крайне любопытная информация для фанатов Intel.

Дело в том, что низкие тактовые частоты оставались Ахиллесовой пятой всех предыдущих линеек процессоров Ryzen. Сравните: Ryzen 9 5900Х – до 4.8 ГГц, тогда как его прямой конкурент Intel Core i7-12700K – до 5 ГГц. Вот только это самое последнее поколение Ryzen, тогда как все предыдущие и вовсе имели критическое отставание. При этом фанаты Intel годами получали преимущество в играх именно за счёт этого показателя. Судя по всему, впервые за многие годы красные не только смогут догнать синих, но и уйти далеко вперёд. Сообщается, что этой осенью планируется выпустить 4 процессора, так вот, каждый из них сможет работать на всех ядрах на тактовой частоте 5 ГГц.

Мало того, высокопроизводительный Ryzen 9 7950Х и вовсе на одном ядре будет способен разгоняться до внушительных 5.4 ГГц. Что до народного Ryzen 5 7600Х, то он будет держать всё те же 5 ГГц на всех ядрах и 5.1 ГГц на одном ядре. Сюда прибавьте рост IPC до 20% за счёт архитектурных улучшений, переход на 5-нм техпроцесс и вы получите ещё одну причину переходить на AMD. Напомним, на выставке Computex 2022 Лиза Су расскажет о новой линейке процессоров и чипсетах 600-й серии. Ожидается анонс следующих продуктов: B650, X670 и X670E. Напомним, выставка стартует уже 24 мая.

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Ну и в качестве вишенки на торте стоит сказать о новой функции автоматического разгона, которая позволит ощутимо увеличить производительность системы без рутинного поиска оптимальных настроек. Эксперты полагают, что новая технология может появиться немного позднее, но точно придётся ко двору, ведь линейка Ryzen 7000-й серии будет поддерживать скоростную оперативную память стандарта DDR5, которая открывает множество возможностей перед геймерами и энтузиастами.

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#процессоры #ryzen 9 7950х
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я минусованием не занимаюсь) минусы красные плюсы зеленые)) и тут фанатство)
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Да я прикололся, хотел посмотреть сколько минусов нафармлю... маловато, редеет красный фанат
Некоторые модели AMD Radeon RX 6900 XT в США стоят уже на пару сотен долларов дешевле РРЦ
Дмитрий
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У них не пропадет ничего. в датацентры запихнут чтобы дурачкам продавать джифорс нау.
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