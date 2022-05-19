Ожидается, что Radeon RX 7900 XT окажется в 3.5 раза быстрее в трассировке лучей

Многие наши читатели уже давно выбрали сторону в противостоянии между NVIDIA и AMD. Кто-то это сделал случайно, купив казавшуюся более быстрой видеокарту, тогда как другие сознательно ориентируются только на один бренд. Причин здесь множество, начиная от удобства, когда вы просто привыкли к драйверам, и заканчивая более выгодными ценами. Надеемся, что вы не будете спорить с тем, что даже сегодня красные предлагают более интересные предложения. Простой пример, Radeon RX 6600 XT быстрее GeForce RTX 3060, но стоит дешевле. И это далеко не единичный случай.

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Если вы годами отдавали предпочтение NVIDIA, то с высокой долей вероятности в противостоянии 2022 года встанете на сторону Дженсена Хуанга. Если верить инсайдерам, то это не так плохо, ведь зелёные готовят действительно впечатляющий продукт. Согласно полученной информации, графический чип AD102 (Lovelace) будет включать 18 432 ядер CUDA. Это станет настоящим рекордом, ведь конкурент из красного лагеря AMD Navi 31 сможет рассчитывать только на 12 288 шейдерных ядра. При этом отдельно уточняется, что GeForce RTX 4090 сможет претендовать только на 16 128 ядер, а вот полнофункциональным графическим чипом (а такой выйдет не раньше, чем через год) станет GeForce RTX 4090 Ti.

Инсайдеры сообщают, что ожидается рост тактовых частот, что позволит достичь показателя в 2.8 ГГц, благодаря чему теоретическая производительность GeForce RTX 4090 впервые в истории пользовательских настольных решений превысит 100 TFLOPS. Есть мнение, что реальный рост количества кадров в секунду будет достигнут благодаря эффективным архитектурным изменениям, а в результате производительность на ядро увеличится в два раза. Не стоит забывать, что подобные радости жизни не обходятся бесплатно. Так, любителям флагманов придётся задуматься о покупке блока питания мощностью 1000 Вт и выше. В то же время, учитывая тот факт, что цена на старте на видеокарту легко перешагнёт 2000 долларов, дополнительные 200 долларов на блок питания уже не кажутся такими невероятными.

Материал был бы неполным без упоминания слухов о флагмане Radeon RX 7900 XT. Инсайдеры отмечают, что он окажется в 2 раза быстрее Radeon RX 6900 XT в играх и рабочих задачах с использованием разрешения 4К, но в 3.5 раза быстрее в тех же играх с использованием технологии трассировки лучей. Якобы, инженеры AMD пересмотрели функциональный подход к обработке трассировки лучей, что благотворно сказалось на конечной эффективности каждого ядра. Приятным дополнением будет 384-битная шина, что даст возможность играть на равных с флагманами NVIDIA, поскольку такой шаг значительно повышает пропускную способность памяти.

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А вот сама видеопамять окажется не такой быстрой, как у конкурента. Предполагается, что GeForce RTX 4090 сможет претендовать на GDDR6X от 21 Гбит/с и быстрее, тогда как Radeon RX 7900 XT обойдётся скромными 18 Гбит/с. Ну а как это повлияет на расстановку сил на рынке, мы узнаем уже этой осенью. Предполагается, что именно тогда обе компании выпустят свои новые поколения графических чипов.