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Виталик Бутерин признался, что больше не является миллиардером и осудил страсть к накоплению денег
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Неясно, как Виталику Бутерину удалось выйти на нужных людей, но в какой-то момент его поддержала группа миллионеров. Мы не узнаем, кто и сколько инвестировал в проект, но доподлинно известно, что 60% от всех добытых на данный момент монет были выданы ограниченному кругу людей в первые минуты существования криптовалюты. Если бы нечто такое произошло сегодня, то новый токен не стали бы даже рассматривать, посчитав его разработчиков мошенниками. К счастью для Виталика, в 2016 году требования были иначе, ну а большие деньги сыграли свою роль. Не секрет, что активная фаза разработки началась уже в 2014 году, после чего разношёрстная команда участвовала в различных конференциях, представляя новую криптовалюту в виде платформы нового поколения.

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Если вам интересна история создания Эфира, то всё это вы можете найти на просторах интернета, ну а мы обсудим текущее положение её бессменного создателя. Известно, что Бутерин относится к деньгам с пренебрежением. Он появляется на публике в простой одежде, позволяя себе прийти на встречу с миллиардерами в дешёвых тапках. Также сам он не раз заявлял, что неприхотлив к еде и нетребователен в быту. О его личной жизни известно мало, но все хорошо знакомые с ним люди уверяют, что Виталик хороший малый. Вполне возможно, что это соответствует действительности. В качестве примера можем привести простое доказательство. Так, в 2021 году разработчики мемного токена Shiba Inu перевели на счёт Бутерина половину всей эмиссии. Курс собачьей криптовалюты начал резко расти и в какой-то момент достигал десятков миллиардов долларов. Именно тогда Виталик перевёл часть монет благотворительному фонду в Индию, а все остальные (на 7 или 8 миллиардов долларов) просто удалил путём вывода на заблокированный кошелёк.

Весной журналисты отрапортовали, что состояние основателя Эфира впервые в истории превысило 1 миллиард долларов, а после выросло до 1.5 миллиарда. Нашлись те, кто нашёл у себя на смартфоне калькулятор, пытаясь предсказать, сколько денег будет у Виталика, если криптовалюта подорожает до 10 тысяч долларов или до 50 тысяч. Суммы получались немаленькие, вот только с тех пор прошло много времени, а Эфир торгуется более чем в 2 раза дешевле. Кроме того, Бутерин часто делает небольшие пожертвования из собственного кошелька, поэтому монет там становится всё меньше. Ну и как итог: вчера он как бы случайно написал в Твиттере, что больше не является миллиардером. Немного выше бывший миллиардер добавил, что человечество явно грешит пороком излишнего накопления финансов и осудил бюрократию во всём мире. В западной прессе это уже вызвало интерес, но в российском информационном поле пока спокойно.

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В связи с этим на память приходит интервью Виталика от 2021 года. Тогда он заявил, что считает Эфир слишком дорогим. В целом это неплохо в долгосрочной перспективе, если бы криптовалюта дорожала последовательно, но поскольку рост курса был молниеносным, есть большие риски коррекции. Уже тогда Бутерин ожидал снижения стоимости Эфира, спокойно отреагировав на то, что у него самого денег станет намного меньше. Кстати, Виталику сейчас всего 28 лет, поэтому у него ещё есть время отыграть потерянный статус. Некоторые эксперты полагают, что после перехода Эфира на PoS нам стоит ожидать взрывного роста криптовалюты. Якобы, сегодня сообщество сдерживают майнеры, но, когда монета станет свободной, а также сможет предложить новые технологии масштабирования, курс взлетит до небес, обойдя Биткоин.

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#эфир #виталик бутерин
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