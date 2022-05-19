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Магазины РФ скидывают цены на геймерские процессоры Intel – Core i7-12700F подешевел на 35%
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Если вы решили купить новый компьютер, то самое важное правильно расставить приоритеты. Так, если вам нужна рабочая станция, которая просто обязана справляться с тяжёлыми повседневными задачами, но без использования графического чипа, то можно потратить больше денег на процессор и оперативную память. Не стоит забывать о скоростном твердотельном накопителе, который не станет самым слабым звеном системы. Можно сэкономить на материнской плате и вообще игнорировать разгон, ведь данном случае важнее стабильность, а не завершение многочасового процесса компиляции кода на пару секунд быстрее.

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В то же время, если вам нужен игровой компьютер, то можно ощутимо сэкономить на процессоре, ведь разница между камнями за 30 и 60 тысяч рублей во многих играх минимальна. Здесь на первое место выходит видеокарта, а решающим будет то, сколько вы готовы потратить на эту деталь. Кажется, что всё выглядит логично, но на самом деле это не так, ведь можно не экономить на процессоре, купив максимально выгодный камень за минимальные деньги.

Если вы хотите получить ультимативную производительность без переплат, то стоит остановиться на Ryzen 9 5900X. Нам кажется, что это идеальный процессор для апгрейда относительно старой системы. К примеру, есть у вас компьютер на базе Ryzen 5 2600, который уже давно перестал радовать вас хорошей производительностью, просто купите Ryzen 9 5900X, установите хороший кулер, что позволит увеличить количество кадров без необходимости смены видеокарты до 100%. С новой сборкой цена Ryzen 9 5900X кажется уже не такой гуманной, но здесь уже решать вам.

Если предыдущий процессор лучше подходит для апгрейда старой системы, то Core i7-12700F создан для сборки нового компьютера. Только подумайте, вы получаете холодный камень с тактовой частотой до 4.9 ГГц, который не потребует от вас дорогой материнской платы, позволив сэкономить на оперативной памяти, а в итоге предложит почти максимальную от возможной производительность. Да, если взять модель с разгонным потенциалом, то можно получить куда больше, но и цена за такое удовольствие может оказаться чуть ли не в 2 раза выше. Может стоит собрать 2 полноценных компьютера? Кстати, такая низкая стоимость объясняется новой 34% скидкой.

А вот Core i9-11900F больше понравится тем, кто купил в 2021 году компьютер с менее скоростным процессором. Заменить камень не проблема, ведь он тихий и нетребовательный. В играх он может уступать более новому Core i7-12700F, но это ещё нужно доказать, ведь разгон до 5.2 ГГц – это очень серьёзная заявка на победу. Ну и не забывайте, что вы просто обновляете уже существующую систему, поэтому получаете суперскоростной камень без необходимости сборки всей системы.

Core i5-12600K считается одним из самых популярных процессоров для сборки нового системного блока в США. Там цена на этот камень ощутимо ниже, но и в России он стоит 35 тысяч рублей. Если у вас нет проблем с деньгами, то благодаря хорошей материнской плате и разгонному потенциалу можно получить уровень производительности в играх даже выше, чем с Core i9-11900F и Core i7-12700F, но стоить такая сборка будет намного дороже.

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Ну и последним претендентом в борьбе за ваши кошельки станет Core i7-11700KF. Здесь всё не так просто, как может показаться. Всё дело в том, что это один из лучших процессоров с максимальным разгонным потенциалом. Не так важно, что он принадлежит к 11 поколению, ведь при помощи хорошей системы охлаждения и брендовой материнской платы Core i7-11700KF можно раскочегарить до стабильных 5 ГГц на всех ядрах. А это уже уровень суперфлагмана Core i9-11900KS.

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