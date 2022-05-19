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Российские компании придут на замену американским брендам – узнаваемый вкус по сниженной цене
Очевидно, что в минусе остантся только западные бренды
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Как стало известно, золотые арки американской демократии больше никогда не загорятся на территории России. Именно такое заявление сделали представители McDonald's, 16 мая, подкрепляя его информацией о полном уходе с рынка РФ. Известно, что сеть из более чем 800 ресторанов быстрого питания будет продана российской компании за 1.4 миллиарда долларов. Эксперты констатируют, что подобные сделки носят закрытый характер, а условия тщательно скрываются от посторонних глаз. Именно поэтому мы не знаем, о чём вообще договорились стороны и какие права получит новый владелец.

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Если вам это кажется несущественным, то мы бы хотели вас разочаровать, ведь на кону не только судьба McDonald's, но и многих других зарубежных брендов. Прежде всего представители американской компании объявили, что использовать прежнее название собственник не будет, но ничего не сказали относительно похожих по стилистике, визуальному стилю и названию слов. Например, при желании можно обойтись минимальными инвестициями, а дорогие сердцу каждого американца золотые арки продолжат гореть во всех российских городах. В обычных условиях провернуть такой фокус было бы невозможно, поскольку есть масса международных законов, ратифицированных российским правительством. Вот только сегодня существует понятие недружественных стран. Это государства, которые ввели санкции против России, поэтому ожидать простых решений не приходится. Ярким примером может послужить решение о неправомерном использовании изображений и видео из популярного сериала «Свинка Пеппа». В 2021 году британская компания Entertainment One подала в суд на российского бизнесмена, но в марте 2022 года суд вынес решение в пользу гражданина РФ с любопытной формулировкой. Так, владельцам интеллектуальных прав было отказано в иске в связи с действующим указом В. Путина, относительно специальных ответных мерах в адрес стран примкнувшим к американским санкциям.

Какие условия и права получили новые владельцы McDonald's, остаётся тайной. В случае ребрендинга может быть утерян доступ к некоторым рецептам, хотя в связи с санкциями на такие мелочи могут не обратить внимания. Судя по всему, это только начало, ведь уже вскоре страну заполонят клоны американских брендов с характерным визуальным стилем оформления, аналогичными вкусовыми качествами и копирование других индивидуальных особенностей. В качестве примера можем привести три новых напитка российской компании «Очаково». CoolCola будет копировать дизайн и вкус Coca-Cola. Fancy – не что иное, как Fanta, а Street – это хорошо узнаваемый Sprite.

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Многим кажется, что самое сложное здесь будет состоять в попытке сохранить аутентичный вкус. Якобы, американцы обладают каким-то чудесным рецептом с секретным ингредиентом. На самом же деле, рецептура большинства напитков общеизвестна. Но даже те, что открыто не выложены в интернете, могут быть легко скопированы. В то же время сегодня многие российские эксперты говорят о необходимости создания уникальных отечественных брендов на замену иностранным. Вполне возможно, что они правы, но это длительный процесс, тогда как здесь и сейчас обычный покупатель предпочтёт Street с идентичными вкусовыми качествами со Sprite. Кроме того, насколько нам известно, производители подобных напитков планируют снизить цены на них в несколько раз по сравнению с зарубежными аналогами. Ну и кто в таком случае окажется в убытке? Источник

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#санкции #coolcola
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