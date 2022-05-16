После приостановки деятельности в России, McDonald's столкнулась с целым ворохом проблем. Прежде всего американской компании пришлось взять на себя полный пакет социальных обязательств, что привело к необходимости выплачивать заработную плату всем 62 тысячам сотрудникам. Согласно внутренним отчётам, каждый месяц простоя обходился в 50 миллионов долларов чистого убытка. На самом деле для такой гигантской структуры, это небольшая сумма, но политическое давление настолько велико, что и речи о возвращении на российский рынок не было. За это время из уст депутатов Госдумы и общественных деятелей мы слышали несколько идей, позволяющих решить вопрос McDonald's в наиболее привлекательном для России ключе.
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К примеру, предлагалось национализировать активы американской компании, а на развалинах устроить продажу пирожков с ливерной колбасой по бросовым ценам. Ясно, что пойти на подобные шаги правительство РФ не может, поскольку это вызовет цепную реакцию. Судя по всему, руководство страны надеется, что через какое-то время зарубежные активы будут разморожены, ну а попытка национализировать McDonald's явно не способствует нормализации отношений с Западом. Нам кажется, что о разморозке 300 миллиардов долларов можно забыть, но это частное мнение, поэтому будем руководствоваться тем, что происходит здесь и сейчас.
Ну а тема для очередной беседы о McDonald's есть. Дело в том, что сегодня стало известно об окончательном решении владельцев американской сети ресторанов быстрого питания уйти из России. Представители McDonald's выдали на-гора пафосную речь, с горечью отметив невозможность в сложившихся условиях работать в России. Вполне возможно, что многие из наших читателей ожидали национализации сети ресторанов, но вместо этого американцам ещё и заплатят 1.2-1.4 миллиарда долларов. Выплата пройдёт в безналичной форме, а сделка совершается при прямом участии Минпромторга. Мало того, именно это ведомство активно участвовало в переговорах, добившись ощутимых уступок со стороны владельцев McDonald's.
Так, новый покупатель получит в полное владение все торговые точки, оборудование и технологии, которые сегодня существуют в России. Все сотрудники перейдут на баланс нового предприятия, а вот от бренда придётся отказаться. Это значит, что любители гамбургеров по всей России будут посещать уже знакомые им заведения, на входе в которые будет красоваться новый шильдик. А вот информации об ассортименте продуктов и смене названий на привычные бургеры, пока данных нет. Ожидается, что открытие магазинов состоится в начале лета, а значит никакого кардинального ребрендинга не будет. Максимум, на что можно надеяться, вывеску перевернут верх ногами, ну или пририсуют пару символов.
Эксперты полагают, что спрос на продукцию обновлённой сети может оказаться существенно ниже, чем раньше. Дело в том, что поход в McDonald's для многих жителей РФ был полноценным выходом в свет. Детей развлекали клоуны, дарили шарики и мороженое, а в специальных наборах лежала игрушка. Если новому руководству не удастся всё это сохранить, то привычный (весьма сомнительный с нашей точки зрения) шарм McDonald's может испариться. Кстати, а вы планируете посещать обновлённую сеть ресторанов после ребрендинга? Источник.