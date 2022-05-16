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McDonald's продаёт активы российской компании за $1.4 млрд и прощается с российским рынком
Уже в начале лета на месте McDonald's откроется новая сеть быстрого питания
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После приостановки деятельности в России, McDonald's столкнулась с целым ворохом проблем. Прежде всего американской компании пришлось взять на себя полный пакет социальных обязательств, что привело к необходимости выплачивать заработную плату всем 62 тысячам сотрудникам. Согласно внутренним отчётам, каждый месяц простоя обходился в 50 миллионов долларов чистого убытка. На самом деле для такой гигантской структуры, это небольшая сумма, но политическое давление настолько велико, что и речи о возвращении на российский рынок не было. За это время из уст депутатов Госдумы и общественных деятелей мы слышали несколько идей, позволяющих решить вопрос McDonald's в наиболее привлекательном для России ключе.

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К примеру, предлагалось национализировать активы американской компании, а на развалинах устроить продажу пирожков с ливерной колбасой по бросовым ценам. Ясно, что пойти на подобные шаги правительство РФ не может, поскольку это вызовет цепную реакцию. Судя по всему, руководство страны надеется, что через какое-то время зарубежные активы будут разморожены, ну а попытка национализировать McDonald's явно не способствует нормализации отношений с Западом. Нам кажется, что о разморозке 300 миллиардов долларов можно забыть, но это частное мнение, поэтому будем руководствоваться тем, что происходит здесь и сейчас.

Ну а тема для очередной беседы о McDonald's есть. Дело в том, что сегодня стало известно об окончательном решении владельцев американской сети ресторанов быстрого питания уйти из России. Представители McDonald's выдали на-гора пафосную речь, с горечью отметив невозможность в сложившихся условиях работать в России. Вполне возможно, что многие из наших читателей ожидали национализации сети ресторанов, но вместо этого американцам ещё и заплатят 1.2-1.4 миллиарда долларов. Выплата пройдёт в безналичной форме, а сделка совершается при прямом участии Минпромторга. Мало того, именно это ведомство активно участвовало в переговорах, добившись ощутимых уступок со стороны владельцев McDonald's.

Так, новый покупатель получит в полное владение все торговые точки, оборудование и технологии, которые сегодня существуют в России. Все сотрудники перейдут на баланс нового предприятия, а вот от бренда придётся отказаться. Это значит, что любители гамбургеров по всей России будут посещать уже знакомые им заведения, на входе в которые будет красоваться новый шильдик. А вот информации об ассортименте продуктов и смене названий на привычные бургеры, пока данных нет. Ожидается, что открытие магазинов состоится в начале лета, а значит никакого кардинального ребрендинга не будет. Максимум, на что можно надеяться, вывеску перевернут верх ногами, ну или пририсуют пару символов.

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Эксперты полагают, что спрос на продукцию обновлённой сети может оказаться существенно ниже, чем раньше. Дело в том, что поход в McDonald's для многих жителей РФ был полноценным выходом в свет. Детей развлекали клоуны, дарили шарики и мороженое, а в специальных наборах лежала игрушка. Если новому руководству не удастся всё это сохранить, то привычный (весьма сомнительный с нашей точки зрения) шарм McDonald's может испариться. Кстати, а вы планируете посещать обновлённую сеть ресторанов после ребрендинга? Источник

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#санкции #mcdonald&#x27;s
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