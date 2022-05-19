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Zelot За пост начислено вознаграждение
Геймерские видеокарты в РФ становятся доступны обычным геймерам – Radeon RX 6600 со скидкой 20 000р
GeForce RTX 2060 стоит всего 45 тысяч рублей
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3 вида RTX 3050 намного дешевле 40 тр
3070 Ti за копейки - надо брать
Цена RTX 3070 идет к 70 тр
-47% на 3080 Gigabyte Aorus
Еще одна RTX 3070 за почти 70тр
RTX 3060 дешевле 60тр в Регарде
-30% от цены 3060 - криптозима торжествует

Некоторые геймеры покупают видеокарты спонтанно. Эти ребята просто берут деньги, отправляются в соседний магазин и хватают то, что им советуют дружелюбные продавцы. Никто не гарантирует, что работники торговой сети не захотят воспользоваться полным отсутствием знаний по предмету, выудив у состоятельного пользователя как можно больше денег. Всё чаще геймеры отправляются в интернет, где пытаются понять, стоит ли сегодня покупать видеокарту, или лучше подождать. По нашему мнению, если руководствоваться таким принципом, то ждать можно вечно, поэтому мы предлагаем вам подборку наиболее выгодных видеокарт на 19 мая 2022 года.

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К сожалению, цены на все видеокарты всё ещё остаются высокими, но процесс идёт, а новые скидки можно наблюдать каждый день. Поскольку мы говорим о массовых видеокартах с неплохим потенциалом, то предлагаем начать с GeForce RTX 3060 Ti. Ещё совсем недавно этот графический чип стоил в районе 100 000 рублей, ну а в результате череды скидок модель производства Palit можно купить за 68 тысяч рублей. Повторимся, что это в 2 раза дороже рекомендованной стоимости, поэтому как следует подумайте, прежде чем тратить такие деньги на развлечения. Раз уж на то пошло, то не забывайте, что GeForce RTX 3060 Ti предлагает внушительный потенциал, позволяя своему владельцу на несколько лет расслабиться, позабыв о необходимости апгрейда.

На 5 тысяч дешевле можно купить GeForce RTX 3060. Нам кажется, что экономить не стоит, ведь выгода слишком мала, а потеря реальной производительности критична. У вас могут быть своё мнение на этот счёт, ну а владельцам мониторов с разрешением 1080р и вовсе не стоит волноваться, ведь обе видеокарты предлагают максимальный уровень графики во всех играх.

На этой неделе случилось то, чего мы уже давно не видели. Так, в российскую розницу поступило несколько моделей Radeon RX 6600 XT. Мы нашли самую оптимальную и предлагаем остановиться именно на ней. Модель производства ASUS стоит 58 тысяч рублей. Нам кажется, что это самая низкая цена с момента появления этого графического чипа в российской рознице. Напомним, Radeon RX 6600 XT превосходит GeForce RTX 3060 примерно на 15%, поэтому кажется нам более оптимальным решением. Остановить вас может только бескомпромиссная любовь к NVIDIA.

На целых 10 тысяч рублей дешевле Radeon RX 6600. Это урезанная версия старшего графического чипа, который отличается сниженной производительностью и обладает массой преимуществ в виде низкого энергопотребления и самого лучшего на рынке соотношения цены и производительности. В ходе масштабных скидок Radeon RX 6600 подешевела на 30%, или почти на 20 000 рублей. Учитывая, что мы говорим о среднем игровом сегменте – это весьма неплохие цифры. Так держать!

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RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке
3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену
3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке
RTX 3070 за 80тр в Ситилинке
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр
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Завершить текущий обзор предлагаем видеокартой GeForce RTX 2060. Несмотря на то, что этой видеокарте уже три с половиной года, она остаётся отличным решением даже сегодня. Мы советуем владельцам мониторов с разрешением 2К отказаться от покупки GeForce RTX 2060, поскольку в таком случае настройки графики придётся снижать до средних, но это уже ваш выбор. В нашем списке это самая недорогая видеокарта, но не следует забывать, что GeForce RTX 2060 всё же уступает по производительности Radeon RX 6600. Убеждать в правильности того или иного выбора мы вас не будем. С нашей точки зрения у GeForce RTX 2060 есть преимущество в более впечатляющей реализации технологии трассировки лучей. Но для кого-то блики света и тени не играют никакой роли. Что бы вы не выбрали, помните, что через месяц цены могут снизиться ещё, а могут и подрасти, ведь санкции негативно влияют на курс рубля.

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#видеокарты #radeon rx 6600 #оптимальные ценовые предложения
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