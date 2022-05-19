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Флагманы Intel и AMD дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 9 5950X на 14 000р ниже рекомендованной цены
Core i7-12700KF подешевел на 20 000 рублей за месяц
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3 вида RTX 3050 заметно дешевле 40 тр
3070 Ti за копейки - надо брать
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Наши читатели любят жаловаться, что всё дорожает. Увы, мир меняется, а экономический кризис будет нарастать. Не стоят в стороне и санкции, которые призваны остановить поставки электронику в Россию. Вообще стоит учитывать, даже тот факт, что в магазинах до сих пор на полках лежат процессоры и видеокарты, полностью противоречит желаниям производителей высокотехнологической продукции. Ни Intel, ни NVIDIA не дают на этот счёт никаких комментариев, но предпочли уйти из правового поля России. Всё это значит, что вам придётся какое-то время мириться с завышенными ценами. И да, в Европе дешевле, но купить вы там ничего не сможете, а китайские площадки использует небольшой процент граждан страны.

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Ну и поскольку выбора нет, то мы предлагаем изучить цены на процессоры в российском магазине Ситилинк. Любителям рассказывать сказки о том, что цены не снижаются, предлагаем взглянуть на наш материал от 3 мая. Прошло всего 15 дней, но разница действительно есть. Да, нам бы с вами хотелось больше, но пока и это куда лучше, чем тотальный дефицит и пустые полки.

Традиционно начнём с Core i9-12900KF. Мы считаем, что брать более дорогую модель с интегрированным графическим чипом глупо, поскольку владельцы мощных компьютеров всегда могут себе позволить докупить и видеокарту. Не то чтобы мы предлагали вам экономить несколько тысяч рублей, но именно Core i9-12900KF получил максимальную скидку в 15 тысяч рублей. На самом деле это скидка за месяц, но мало кто из наших читателей ежедневно изучает российскую розницу на предмет выгодных предложений. Что до указанного выше процессора, то это бескомпромиссный флагман, покупка которого рекомендуется только в том случае, если у вас есть деньги на дорогую память стандарта DDR5, прокачанную материнскую плату и высокопроизводительную видеокарту.

А вот Ryzen 9 5950X приятно удивил. По сравнению с началом мая, скидка не такая большая, но за счёт планомерного снижения стоимости, флагман AMD сегодня стоит на 14 тысяч рублей дешевле рекомендованной цены на начало продаж. Сборка компьютера на этом процессоре будет выгоднее, чем с использованием Core i9-12900KF, но это уже зависит от ваших предпочтений, ведь потратить придётся немало, а половину всей суммы и вовсе может затянуть видеокарта.

Нам кажется, что отличным вариантом более дорогому флагману Intel 12-го поколения будет покупка Core i9-11900KF. В реальных задачах разницы вы не увидите, ну а синтетику, алгоритмы которой крайне отзывчивы на серию Alder Lake, и вовсе можно игнорировать. В играх разница и вовсе отсутствует, а главная задача состоит в правильной сборке, ведь флагманы не терпят экономии на мелочах. В итоге компьютер на Core i9-11900KF будет ещё и дешевле, ведь тратиться на DDR5 не требуется, а материнские платы под старый сокет сильно подешевели.

В случае, если вы давно ждали скидок на 12-е поколение Intel, то мы предлагаем остановиться на Core i7-12700KF. Это перспективный камень, которые сегодня предлагается с огромной скидкой. С Core i7-12700KF можно экспериментировать, собрав как высокопроизводительную систему на максималках, так и средний по цене компьютер, но с флагманским процессором. Что бы вы не выбрали, Core i7-12700KF позволит много лет вообще не задумываться о смене процессора.

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На десерт – Ryzen 9 5900X. Если у вас нет откровенно больших денег, но вы хотите прикоснуться к флагманским скоростям, то всего за 42 тысячи можно усилить уже готовую систему, либо собрать что-то новое на недорогой материнской плате. Помните, что экономить здесь нужно в меру, ведь Ryzen 9 5900X всё же довольно требовательный. Именно поэтому вам понадобится качественная система охлаждения, ну а без оперативной памяти с низкими таймингами можно забыть о раскрытии потенциала скоростного камня.

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