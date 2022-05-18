А ещё в продаже после недельного отсутствия появилась Radeon RX 6600 XT

В 2021 году покупка видеокарты стала физически невозможна для миллионов людей по всему миру. Цены постоянно росли, а майнеры не прекращали оказывать давление на игровой рынок, сметая с полок новые поставки. Не стоит забывать о весомом вкладе перекупщиков, которые взвинтили цены до небес, а торговые сети включились в большую игру, когда вместо 300 долларов за видеокарту приходилось платить 1000 долларов и дороже. В Европе и США эти времена прошли, но из-за санкций российский рынок продолжает штормить. Поставки идут с перебоями, а цены снижаются неохотно. Всё это значит, что сегодня купить действительно мощную видеокарту в РФ могут себе позволить единицы.

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К счастью, далеко не всем нужны флагманы, а значит если у вас есть 65-100 тысяч рублей, то можно не ждать у моря погоды, а купить наиболее подходящую по цене видеокарту здесь и сейчас. В данном материале мы рассмотрим предтоповый и средний сегменты, а начнём с GeForce RTX 3070 Ti. Пожалуй, это самая быстрая видеокарта стоимостью до 100 000 рублей. Модель производства GIGABYTE предлагает эффективную систему охлаждения, но не снимает высоких требований к блоку питания. Вам потребуется действительно качественный блок на 750 Вт и выше. Если вспомнить слухи о следующем поколении графических чипов NVIDIA, то и вовсе нужно раскошеливаться на 1 кВт. Что до GeForce RTX 3070 Ti, то она предлагает близкий к максимальному уровень производительности и сможет гарантировать вам самые лучшие ощущения не только в разрешении 2К, но и в 4К. Учитывайте, что всё это стало доступно благодаря 30% скидке.

GeForce RTX 3070 традиционно дешевле. Эта видеокарта заметно медленнее указанной выше модели, что позитивно сказывается на требованиях к железу. Palit предлагает неплохую систему охлаждения, хотя сам графический чип не имеет проблем с перегревом, а низкая тактовая частота видеопамяти и вовсе убирает все сложности с охлаждением, наблюдаемые у старших GPU.

Настоящий подарок всем фанатам AMD сделала Sapphire, ведь видеокарта Radeon RX 6700 XT стоит всего 80 тысяч рублей. Напомним, это прямой конкурент GeForce RTX 3070. Разница в производительности между графическими чипами минимальна, а всё сводится к вашим предпочтениям и желанию получить более впечатляющую графику в трассировке лучей. Если вы холодны к виртуальным лучикам, смело берите Radeon RX 6700 XT.

Ещё дешевле GeForce RTX 3060 Ti. Приходится констатировать, что цена этой видеокарты сильно завышена, поскольку она в некоторых играх уже сегодня не гарантирует 60fps@2K. Это не значит, что GeForce RTX 3060 Ti плоха, но ценовая политика российских ритейлеров могла бы быть и более щадящей. Если судить по динамике снижения стоимости на данный графический чип, то можно ожидать более выгодных предложений не раньше, чем через несколько месяцев.

Дешевеет и GeForce RTX 3060. Это один из самых популярных на рынке графический чип, который имеет все шансы стать бестселлером 2023 года. Именно 23, поскольку снижение цен на эту и другие видеокарты должно случится осенью 2022 в связи с выходом новой серии NVIDIA. Предположим, что скидки в российские магазины будут идти медленно, поэтому речь и таких неоптимистичных сроках.

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Radeon RX 6600 XT – редкий гость в российской рознице. Всё дело в том, что при прямом сравнении эта видеокарта обходит GeForce RTX 3060 с немалым отрывом, а изголодавшиеся геймеры ищут любую возможность для покупки как можно более производительного решения. В магазине Ситилинк мы отыскали всего одну модель, а всю прошлую неделю не было ни одной видеокарты Radeon RX 6600 XT. Вполне возможно, что уже завтра все доступные модели раскупят, поэтому мы советуем вам поторопиться.