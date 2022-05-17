Core i3-12100F можно купить всего за 14 тысяч рублей

Многие наши читатели полагают, что сегодня сборка современного компьютера стоит слишком дорого. Якобы, западные санкции и дефицит комплектующих привели к росту цен на процессоры и видеокарты. Спорить с подобными утверждениями мы не будем, ведь отчасти цены действительно выросли, вот только в последний месяц заметно значительное падение стоимости на основные комплектующие. Не стали исключением и процессоры. Аналитики отмечают, что ждать резкого падения цен не приходится, ведь официальных поставок нет, а значит сегодня в магазинах мы видим товар, купленный в Китае в начале апреля. Поскольку тогда курс рубля был ниже, то цены падают не так быстро, как нам бы хотелось.

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Возвращаясь к вопросу покупки компьютера отметим, что собрать производительную современную систему можно с большой экономией. Это значит, что вам не нужно покупать процессор за 50 000 рублей, материнскую плату за 30 тысяч, а также переплачивать за новое поколение оперативной памяти DDR5. В данном материале мы изучим процессоры, цена которых не превышает 20 000 рублей. Многие из них могут похвастать внушительными скидками, а некоторые и вовсе стоят дешевле, чем на момент релиза в январе 2022 года.

В первую очередь обратите внимание на Core i5-12400F. Пусть вас не смущает тактовая частота 4.4 ГГц, ведь перед вами настоящий рекордсмен. В паре с хорошей видеокартой камень способен вытягивать самые сложные игры, позволяя раскрыть потенциал любого графического чипа. Core i5-12400F лишён встроенной видеокарты, поэтому учитывайте этот момент при сборке нового компьютера. Также придётся докупить кулер, поскольку это версия ОЕМ. Однако, благодаря большой скидке в 40%, даже без системы охлаждения процессор Core i5-12400F выгоднее прямых конкурентов.

Не менее перспективной является сборка на базе Core i5-10600KF. Да, это процессор 10-го поколения, но разгонный потенциал – это весомый аргумент в его поддержку. Даже если вы решите ограничиться недорогой материнской платой, этот камень будет быстрее чем Core i5-12400F во многих сценариях благодаря более высокой тактовой частоте в 4.8 ГГц. Ну а хорошая материнская плата позволит разогнать его до 5 ГГц, а вы получите близкую к флагманской производительность без весомых вложений.

Для бюджетной сборки подойдёт Ryzen 5 3600. Этот нетребовательный процессор, который заработает на любой материнской плате, а судьба компьютера всецело зависит от вас. Если вас интересует просто современный системный блок для работы, можно ограничиться самым недорогим набором комплектующих. В случае, если вы хотите создать на базе Ryzen 5 3600 игровую станцию, просто купите материнскую плату за 100 долларов и недорогую оперативную память. Это позволит выжать дополнительные 5% производительности, ну и не забывайте о видеокарте.

Полноценной альтернативой процессорам 12-го поколения может стать Core i5-11400F. В большинстве сценариев он не уступает Core i5-12400F, но уже включает штатный кулер и стоит на 3 тысячи рублей дешевле. Не забывайте, что материнские платы под Core i5-11400F уже не пользуются популярностью, поэтому цены на них ниже, чем на новинки 2022 года. Ну а в итоге сборка позволит сэкономить ещё несколько тысяч рублей.

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В случае, если для вас важен каждый рубль экономии, но вы хотите купить процессор только 12-го поколения (с целью заменить его в будущем на что-то мощнее), то мы предлагаем остановиться на Core i3-12100F. Ясно, что на дорогую видеокарту денег у вас нет, ну а что-то типа GeForce GTX 1660, данный камень раскроет без особых проблем. Если у вас есть планы апгрейда процессора, то озаботьтесь нормальной материнской платой. В этом случае вы сможете в будущем ощутимо увеличить производительность своего компьютера путём замены процессора на Core i7-12700.