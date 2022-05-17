Есть большие сомнения, что полученные выводы верны

Нет ничего удивительного в том, что первые крупные фермы по добыче Биткоинов появились в Китае. В Поднебесной есть все необходимые условия, начиная с дешёвой электроэнергии, и заканчивая доступом к специализированному оборудованию. Производители ASIC-майнеров находятся на расстоянии вытянутой руки, а цены намного ниже, чем в других странах. Судя по всему, местные майнеры оказались неготовы к полному запрету майнинга и вытеснения криптовалют из рыночной экономики. Пожалуй, пока Китай – единственная страна, которая очистилась от подобного явления. Время от времени в прессу попадают данные о единичных фермах, копающих Эфир и Биткоин в горных районах, но это скорее исключение, поскольку сегодня майнеров в Китае ждёт уголовная ответственность.

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После запрета майнинга, китайские фермеры начали осваивать соседние регионы. Немалая часть переехала в Казахстан. Как потом выяснилось, это была ошибочная стратегия, которая привела к дефициту энергоресурсов, а в итоге майнерам ограничили выдачу электричества и повысили тарифы. Даже сейчас в стране есть множество подпольных ферм, которые находят и выкорчёвывают. Большая часть ферм была перемещена в США, но немало оборудования завезли в Россию. Зимой 2021 года сообщалось, что майнеры заселяют северные регионы, где нет недостатка в помещениях, а недорогое электричество компенсирует затраты на транспортировку и сборку ферм. В какой-то момент РФ вышла на третье место по хешрейту Биткоина, а некоторые эксперты даже заговорили о превращении России в столицу майнинга.

Согласно информации Центра альтернативных финансов Кембриджского университета (CCAF), за последние несколько месяцев положение изменилось кардинальным образом. Так, основная часть ферм продолжает работать на территории США. На сегодня это 37.8% всего хешрейта Биткоина. Казахстан переместился на третье место, получив 13.22% мирового хешрейта, ну а Россия с показателем 4.66% и вовсе выпала из тройки лидеров. Что неожиданно, на второе место совершенно внезапно переместился материковый Китай – 21.11% мирового хешрейта. Западные эксперты констатируют, что Россия не только выпала из пула самых мощных майнинговых держав, но и потеряла привлекательность для новых инвестиций.

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Нам кажется, что ребят из Кембриджского университета стоит отправить на второй год, дабы они научились делать правильную экспертную оценку. Прежде всего мы предлагаем вспомнить о санкциях, когда самые популярные пулы заблокировали майнерам из РФ возможность добывать Биткоины. А теперь подумайте, что сделали фермеры? Правильно, подключили VPN, что позволило им благополучно слиться с другими странами, не попадая под абсурдные санкции. Ну а в Кембриджском университете похоже не слышали об обходе блокировок и смене IP. Ну а горячие головы, рассказывающие об исходе майнеров из РФ, забывают о существовании закона, согласно которому вывезти оборудование для добычи Биткоинов из страны невозможно уже больше двух месяцев. А вот по поводу Китая вопрос открытый. Есть большие сомнения, что правительство страны будет смотреть на возвращение майнеров сквозь пальцы. С чем связаны подобные цифры, мы, к сожалению, не знаем.