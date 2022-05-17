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Правительство РФ прояснило позицию о планах по блокировке YouTube на 17 мая 2022 года
Пока блокировка хостингу не грозит, но всё может измениться в любой момент
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Первые десять лет после массового прихода интернета на модемы пользователей ПК по всей планете казалось, что человечество получило трибуну для свободного волеизъявления. Благодаря анонимности можно не волноваться о преследовании со стороны властей, а где-то вдалеке забрезжил рассвет новой мировой демократии. Со временем стало ясно, что мы сильно заблуждались, а наивные грёзы больше похожи на утопию, чем на реальность. Весь интернет под себя подмяли мегакорпорации. Сегодня они контролируют все сферы нашей жизни. Кто-то поставляет программное обеспечение для работы компьютеров, другие – занимаются тем же, но для смартфонов и планшетов. Есть здесь место небольшой конкуренции, но всё это в рамках юрисдикции одной правящей системы. Если у кого-то есть собственные разработки, их нужно купить, а после благополучно уничтожить.

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Неважно на какой вы стороне, ведь за вами следит всевидящее око американской демократии. Пользовательские данные настольных ОС продают и покупают десятки компаний. Каждый популярный продукт испещрён дырами размером с Аляску, что позволяет разработчикам знать о нас даже то, о чём мы сами порой не догадываемся. Всё это систематизируют сложные системы на базе ИИ, а в итоге по каждому пользователю составлена картина с предпочтениями, жизненными ценностями, политической и социальной позицией. Не говоря уже о том, что большинство пользователей и вовсе отдают себя на откуп системе, предпочитая получать новости из специально подобранной ленты.

Судя по тому, что происходит сегодня, в ближайшие 10 лет (или раньше) будут созданы региональные кластеры, выполняющие всё те же задачи, но без доступа к информации со стороны потенциальных противников. Питать иллюзий на этот счёт мы бы вам не рекомендовали, но в проигрыше останутся крупные технологические компании. Прежде всего речь о Google и Meta*. Последняя отличилась одобрением экстремистских высказываний в своих социальных сетях в адрес граждан России, ну а первая и вовсе ведёт весьма сомнительную игру. Нужно признать, что положение у Google непростое. Проще всего было бы сделать офисы в тех или иных регионах автономными, позволяя им принимать те или иные решения в соответствие с политикой правительства страны. Это позволило бы избежать штрафов и противоречий, поскольку местный офис строго следовал бы законам государства, в рамках которого осуществляет свою деятельность. Вот только это явно противоречит желаниям американских политиков. Нам кажется, что решения властей США приведут к большим проблемам для Google и другим технологическим гигантам, ну а пока всё идёт к описанному нами сценарию.

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Что до текущего положения на сегодня, то можем обрадовать наших читателей, ведь блокировка YouTube не ожидается. Именно об этом заявил Максут Шадаев, занимающий пост руководителя Минцифры. По его словам, ведомство трезво оценивает ситуацию, отслеживая происходящие изменения и сделает всё возможное, чтобы осложнения и без того непростого положения не произошло. Максут Шадаев однозначно высказался против блокировки YouTube, поскольку это может навредить обычным российским пользователям. Нечто подобное будет обсуждаться только в том случае, когда у правительства РФ не останется выбора, но это уже будет зависеть от действий руководства YouTube, которое часто вступает в открытую конфронтацию с российскими властями.
* – признана экстремистской на территории РФ. 

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#санкции #youtube
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