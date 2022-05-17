Вернуть недвижимость можно будет только после снятия санкций, но когда это случится не знает никто

Каждый раз, когда мы говорим о Евросоюзе, важно помнить одну простую истину: каждая страна имеет собственные законы, в рамках которых реализуется социально-экономическая политика. Всё это отдаётся на откуп местных властей, поэтому не стоит считать, что ситуация везде одинаковая.

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В ходе первых санкций США и партнёры заморозили счета России на 300 миллиардов долларов. Многие не понимают, как такое могло случиться, поэтому предлагаем краткое пояснение. Речь идёт о так называемых трежериc, представляющих собой долговые обязательства США. Это ценные бумаги, владелец которых фактически является собственников американской валюты на сумму, указанную в договоре о кредитовании. Проценты по выплатам небольшие, но инвесторов интересуют не доходы, а стабильность, поскольку США всегда платит по счетам, а при желании трежериc можно продать любой заинтересованной стороне по курсу в евро или долларах.

Как вы знаете, пострадал не только стабилизационный фонд государства, но и деньги обычных граждан. Например, во Франции заморозили недвижимость, яхты и другие ценности на 850 миллионов евро, в Италии – на 2 миллиарда евро, а в Бельгии на 10 миллиардов евро. При этом согласно официальным данным, всего в ЕС заморожены активы на 30 миллиардов евро. Очевидно, что подавляющее большинство жителей России не пострадало, в то время как многие из объектов принадлежат коррумпированным чиновникам и бизнесменам, умудрившимся в 90-х годах отжать крупные предприятия у государства. В то же время часть недвижимости принадлежит певцам, новому поколению бизнесменов и просто удачливым предпринимателям. Но даже без учёта этих людей, происходящие в Европе события подрывают институт частной собственности. Что любопытно, политики ЕС не только не планируют идти на попятную, но и пытаются сделать всё для полноценной конфискации.

Повторимся, что пока замороженные активы всё ещё принадлежат российским гражданам, но на них уже положил глаз министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он неоднократно обращался в ЕС с требованием отдать Украине всё арестованное имущество. Неясно, что Дмитрий планирует делать с виллами Лазурном берегу? Нам кажется, что они уйдут в пользу нуждающимся депутатам Верховной Рады Украины и приближённым к действующим властям. Скорее всего, в ЕС думают также, поэтому власти Европы пока не готовы идти на уступки в этом вопросе. Может показаться, что всё не так плохо, ведь рано или поздно санкции снимут, а недвижимость удастся вернуть. Эксперты полагают, что не всё так просто.

Первое, что нужно знать: если вашу виллу в Италии арестовали, то сегодня правительство этой страны будет следить за её безопасностью и поддерживать в нормальном состоянии. Вот только после снятия санкций именно вам придётся компенсировать все расходы. Если предположить, что арест продлится год, то сумма может выйти немаленькая. Но и это ещё не всё. В некоторых странах именно собственник должен оплачивать коммунальные услуги. Получается, что если ваш замок под Парижем арестовали, то пользоваться вы им не можете, но платить за аренду земли обязаны. Вы ведь не забыли, что сегодня с переводами денег в ЕС сложно? Если коммуналка стоит несколько тысяч долларов в месяц, а средства у вас есть, то не всё так плохо, а вот каждые 30 дней переводить несколько десятков или даже сотен тысяч долларов – это уже проблема.

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Куда веселее законы в Испании. Слышали о сквоттерах? Это уже не важно, ведь сквоттеры слышали о пустующих виллах русских. Например, в Испании, если семья местных бомжей с детьми проникла на территорию вашего дома пока вас там не было, то по закону выселить их вы не можете. Если вдруг вам захочется взять палку и прогнать бездельников, а соседи вызовут полицию, то правоохранители заберут именно вас. Эксперты отмечают, что с лёгкой руки правительств европейских стран, подобные противоправные акты стали реальностью ещё во время пандемии коронавируса. Сегодня же это отлаженный механизм. Можно сколько угодно иронизировать по поводу потерявших всё бизнесменах и артистах. Правительство РФ предупреждало, что такое может случиться, но всегда хочется верить в лучшее. Чем всё закончится, мы не знаем. Скорее всего, часть недвижимости будет потеряна навсегда. Но говорить об этом пока слишком рано, ведь санкционное давление будет нарастать. Кто знает, может опальный Дмитрий Кулеба уже этой зимой будет наслаждаться жизнью на вилле Романа Абрамовича, попивая коктейль с борта суперяхты одного из российских миллиардеров. Источник.