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Геймерские видеокарты становятся доступнее в магазинах РФ – флагманы NVIDIA со скидками до 40 000р
Radeon RX 6800 подешевела на 25% и стоит около 100 000 рублей
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Ещё несколько лет назад покупка видеокарты была вполне обыденным делом. Вы соизмеряли свои возможности с ценами, а после выбирали наиболее подходящий вам графический чип. После этого можно было попытаться выбрать наиболее выгодную модель. Многие предпочитали переплатить несколько тысяч рублей за карту с заводским разгоном, но нам кажется, что всё это бесполезная трата денег. А ведь в продаже всегда были модели, стоимость которых оказывалась намного выше рекомендованной из-за наличия более мощной системы охлаждения или принадлежности к геймерским линейкам. В реальности это не приносило ощутимых результатов, но покупка видеокарты — это не только сухие цифры, но и эстетического удовольствие.

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Наши читатели могут с нами не соглашаться, ведь далеко не все готовы платить сотни тысяч рублей за развлечения. Но уж если вы принадлежите к числу фанатов флагманов, то сегодня самое время подобрать себе видеокарту по вкусу. Поскольку с недавнего времени на российских прилавках стала доступна GeForce RTX 3090 Ti, то у энтузиастов появилась возможность заполучить самую быструю видеокарту на планете. Стоит такое чудо инженерной мысли NVIDIA недёшево, но право обладания флагманом всегда требовало больших трат. Ровно на 10 тысяч рублей дешевле есть обычная GeForce RTX 3090, но мы рекомендуем выбрать именно прокачанный вариант. В конце концов, если вы скопили 250 тысяч рублей, то найдёте ещё 10, ведь обладание видеопамятью со скоростью 21 Гбит/с бесценно.

Ровно на 100 000 рублей дешевле GeForce RTX 3080 Ti. Если вы прежде всего руководствуетесь разумом, то однозначно выберете эту видеокарту, ведь разница с указанными моделями выше не превышает 7%. Получается, что за те же 250 тысяч рублей вы соберёте мощный системный блок с видеокартой GeForce RTX 3080 Ti, тогда как GeForce RTX 3090 Ti даст вам дополнительных 5-10 кадров в секунду в разрешении 4К.

А вот с видеокартой GeForce RTX 3080 всё немного сложнее. В продаже есть несколько моделей, часть из которых основана на старом графическом чипе с 10 Гб видеопамяти, тогда как несколько получили более мощный графический чип и 12 Гб видеопамяти. Мы настоятельно рекомендуем второй вариант. Разница в цене минимальна, а вот по производительности карта на 12 Гб близка к более дорогой GeForce RTX 3080 Ti. Ещё раз подчеркнём, что экономить несколько тысяч рублей теряя до 10% мощности – глупо.

Прекрасной альтернативой флагманам NVIDIA может стать Radeon RX 6900 XT. Нужно признать, что эта видеокарта медленнее GeForce RTX 3090 и примерно равна по производительности GeForce RTX 3080 Ti. Что самое любопытное, многие воспринимают это как недостаток. Нам же кажется, что имея цену намного ниже, флагман AMD выглядит куда более привлекательно, пусть и слегка уступает конкурентам зелёной команды.

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Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр
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В качестве финального штриха предлагаем взглянуть на Radeon RX 6800. По сути, перед нами предтоп, поэтому скорости здесь достаточно для запуска любых игр в 4К. Вообще это единственная видеокарта в нашем списке, которая стоит около 100 000 рублей, поэтому присмотритесь к ней внимательно. Мало того, менее дорогие графические чипы на российском рынке ощутимо медленнее. Если вы хотите видеокарту за 100 000, то выбор очевиден, и он сегодня не в пользу NVIDIA.

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#nvidia #видеокарты #скидки
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Видеокарты Radeon RX 6000 яляются самыми выгодными для покупки по соотношению цены и производительности
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