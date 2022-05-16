В результате стабилизации курса рубля цены на процессоры снова пошли вниз

Многие наши читатели недовольны медленным падением стоимости на компьютерные комплектующие в России. Понять праведный гнев покупателей мы можем, но считаем необходимым напомнить о целом ряде проблем, которые и привели к сложившейся ситуации. В первую очередь стоит упомянуть санкции. Западные компании сделали всё для снижения поставок в Россию. Поскольку количество товара на складах уменьшалось, появился соблазн заработать на ажиотажном спросе. Именно это и можно назвать первой ласточкой, когда несмотря на относительную стабильность рубля, цены на всё вокруг росли. Правительство попыталось вмешаться, но процесс уже было не остановить. Так, следом за остановкой поставок пришло обрушение курса рубля. Национальная валюта резко обесценивалась, а торговые сети были вынуждены постоянно корректировать стоимость товаров для конечных покупателей.

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Уже к концу марта курс рубля начал выравниваться, но и спустя полтора месяца многие компьютерные комплектующие стоят дороже, чем в середине февраля. Вполне возможно, что цены и дальше будут падать, но нам кажется, что сегодня самое время задуматься о покупке нового компьютера или обновлении уже существующего, усилив его мощным процессором. Поскольку цены не везде низкие, то мы попробуем отыскать оптимальные камни, которые можно покупать уже сейчас не прибегая к кредитам и долгам.

Поскольку более дорогие процессоры дешевеют медленно, то сегодня мы изучим игровые камни стоимостью от 25 тысяч рублей и ниже. Начнём с Core i5-12500. Вообще это далеко не самый оптимальный процессор нового поколения, но его цена идеально укладывается в нашу подборку, а сам он за прошедшую неделю скинул больше 5 тысяч рублей. Core i5-12500 не потребует от вас дорогую материнскую плату, ему не нужна скоростная оперативная память с низкими таймингами, а сам он холодный и энергоэффективный. Это значит, что сборка на его основе может поместиться в компактном корпусе, а цена не выйти за допустимые пределы.

В качестве альтернативы предлагаем остановиться на Ryzen 5 5600X. Вообще процессор AMD будет даже быстрее, а сборка дешевле, но это не единственное достоинство данного процессора. Если у вас уже есть компьютер с материнской платой на сокете АМ4 (даже 300-я серия), то вы легко можете усилить производительность простой заменой процессора. В случае, если у вас уже несколько лет трудится Ryzen 5 1600 – это идеальный вариант без переплат.

Если вы давно мечтали о высокопроизводительной игровой сборке, но не могли выбрать процессор, то сегодня есть возможность остановиться на Core i5-11600KF. Ключевой особенностью этого камня является разгонный потенциал, но есть и высокая тактовая частота, что вместе с хорошей видеокартой делает сборку крайне перспективной. Учитывайте, что материнская плата для Core i5-11600KF не будет дешёвой, но и конечная производительность компьютера окажется намного выше сборки на Core i5-12500.

Если вам нужен хороший процессор, а денег на видеокарту нет, то мы рекомендуем взять Ryzen 5 5600G. Интегрированный графический чип тянет даже новые проекты 2022 года, но лучше всё же присматриваться к играм 5-летней давности. В случае, если ваше экономическое благосостояние улучшится, то всегда можно докупить видеокарту, ну а потенциала Ryzen 5 5600G хватит для раскрытия возможностей даже самых дорогих графических чипов.

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Наш список был бы неполным без Core i5-12400. Этот процессор отлично себя зарекомендовал в играх, а любые стандартные рабочие нагрузки для него не являются проблемой. Цена постоянно снижается, а благодаря новой 40% скидке вы можете купить модель Core i5-12400F всего за 18 990 рублей. Уточним, что производительность у процессоров идентична, но последний лишён интегрированной графики. Если вам она не нужна, то не задумываясь берите Core i5-12400F. Даже если у вас где-то завалялась видеокарта уровня GeForce RTX 3070, Core i5-12400F раскроет её без особых усилий.