А в это время AMD будет вынуждена ограничиться скромной скоростью в 18 Гбит/с

В конце прошлого года китайская компания InnoSilicon сообщила о выпуске собственной видеокарты Fenghua № 1. На тот момент данных о графическом чипе из Поднебесной было критически мало, а позднее выяснилось, что речь идёт об инженерной модели. Сравнительных тестов от энтузиастов и партнёров InnoSilicon нет до сих пор, что наталкивает на простой вывод: массовое производство ещё не началось. Несмотря на это китайцы не перестают напоминать о продвинутых характеристиках новинки, уверяя нас в том, что в своём классе у видеокарты нет аналогов. Якобы, продукт опережает конкурентов из NVIDIA и AMD как минимум на одно поколение за счёт прорывной архитектуры.

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Известно, что Fenghua № 1 совместима исключительно с китайскими операционными системами. В частности, драйверы выпущены под Tongxin UOS и ряд популярных аналогов. Более распространённая Windows не входит в зону приоритетов, поэтому справедливо игнорируется. В то же время производители уверяют, что Fenghua № 1 представляет собой не только графический чип для обработки данных, облачных хранилищ и создания нейросетей. Дело в том, что существующие драйверы позволяют использовать видеокарту в качестве построения полноценной игровой станции. Возникают вопросы относительно небольшого количества игр для китайских операционных систем, но этот вопрос будет решаться в ближайшие годы. Точных сроков выхода массового продукта пока нет, но уже известно о намерении выпустить несколько различных моделей с количеством видеопамяти от 4 Гб до 16 Гб. Очевидно, что бюджетные версии будут дешевле и ограничатся ещё и урезанным графическим чипом. А вот с поддержкой процессоров проблем не возникнет. Так, Fenghua № 1 уже работает со всеми актуальными х86 процессорами Intel и AMD, а также с целым рядом чипов на архитектуре ARM. Сюда же прибавьте китайские Loongson, серверные и узкоспециализированные платформы как китайского, так и западного производства. Заявлена полная поддержка Vulkan, OpenCL, OpenGL, OpenGLES и других стандартов, что позитивно скажется на возможностях готового графического чипа в десятках сценариях в рамках персональных компьютеров и рабочих станций.

Всё это скучная информация, которую удалось систематизировать за последние месяцы, но есть куда более любопытные факты. Если вы не забыли, то видеопамять стандарта GDDR6X стала эксклюзивом NVIDIA. Это вынудило AMD использовать в предыдущем поколении более медленную GDDR6, что негативно сказалось на конечной производительности. Этой осенью ожидается выход новых поколений графических чипов обеих компаний, но только NVIDIA может претендовать на скоростную GDDR6X 21 Гбит/с. Как выяснилось, InnoSilicon не только умудрилась заручиться поддержкой Micron, занимающейся выпуском скоростной памяти, но и добилась появления видеопамяти 21 Гбит/с во флагманском решении Fenghua No.1.

В совместном заявлении сказано, что обе компании проделали большую работу по оптимизации памяти с целью повышения её пропускной способности в сложных задачах, связанных с ИИ и нейронными сетями. Реализация стала возможно благодаря правильной настройке видеопамяти GDDR6X под графический чип Fenghua No.1. В итоге новый продукт сможет предложить пропускную способность свыше 5 Тбит/с, а значит предел LPDDR4 превышен 5 раз, а до суперскоростной HBM осталось совсем недалеко. При этом отдельно уточняется, что последняя обходится в разы дороже. Графический чип Fenghua No.1 создан на безе архитектуры с использованием технологии чиплетов, а также поддерживает PCIe Gen 4, HDMI 2.1 и другие.

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Напомним, появление скоростной GDDR6X на 21 Гбит/с случилось в рамках выхода видеокарты GeForce RTX 3090 Ti. Предполагается, что следующее поколение графических чипов NVIDIA (и флагман GeForce RTX 4090 Ti) также получит скорость до 21 Гбит/с, тогда как AMD будет вынуждена ограничиться только 18 Гбит/с.