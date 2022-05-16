Количество моделей по цене 46 тысяч рублей может быть ограничено, поэтому мы советуем вам поторопиться

А какую видеокарту вы считаете оптимальной покупкой на середину мая 2022 года? Многие наши читатели удивятся, но ответов может оказаться множество. Кто-то обязательно предложит поискать на вторичном рынке, тогда как другие начнут перебирать те или иные предложения с китайских торговых площадок. Несомненно, там можно купить карту дешевле, но кто даст гарантию, что она придёт в целости и сохранности? Мало того, если что-то с ней через полгода произойдёт, вам в лучшем случае придётся отправлять товар обратно, а ожидание ремонта или возврата займёт месяцы. Если вы всё же решили обратиться в российский магазин, то прежде всего будете ориентироваться на свои финансовые возможности. Именно поэтому для одного оптимальным выбором окажется GeForce RTX 3080, тогда как большинство геймеров предпочтёт GeForce GTX 1660 SUPER.

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Сегодня мы обойдёмся без резких ценовых перепадов, выбрав ценовую категорию в районе 50 000 рублей. Одним из самых популярных графических чипов последних месяцев заслуженно считается GeForce RTX 2060. Купив такую видеокарту, вы сможете на несколько лет погрузиться в игры без зависаний и тормозов. Графика будет максимальная, а разрешение дисплея 1080р. Можно поэкспериментировать с 2К, но тогда выше средних настроек получить не удастся. И вот здесь и начинается самое интересное. Дело в том, что все представленные в Ситилинк модели стоят около 55 тысяч рублей. При этом перед нами ещё и неплохая скидка. Так вот, специально для наших читателей мы отыскали GeForce RTX 2060 производства GIGABYTE за 46 590 рублей. Вполне возможно, что через несколько часов все доступные видеокарты будут раскуплены, а значит есть смысл поторопиться.

В качестве конкурента для GeForce RTX 2060 предлагаем рассмотреть Radeon RX 6600. При прямом сравнении видеокарта производства AMD ещё и быстрее, поэтому обязательно найдёт своего покупателя. Остановить вас может узкая 128-битная шина, что в сложных сценах может привести к ощутимым просадкам, но во всём остальном Radeon RX 6600 явно лучше. Чего только стоит 8 Гб видеопамяти. Это гарантирует, что через пару лет, когда требования к играм вырастут, владельцы Radeon RX 6600 смогут рассчитывать на более высокие показатели за счёт дополнительных 2 Гб видеопамяти.

Не успели на распродажу GeForce RTX 2060 за 46 590 рублей – берите GeForce RTX 3050. Последняя немного медленнее, но разница не такая уж и большая, а значит есть смысл взять то, что дешевле. В данном случае вас ждут 8 Гб видеопамяти, но, если в GeForce RTX 2060 со скидкой в наличии, не мешкайте. Вообще GeForce RTX 3050 гораздо лучше, чем о ней принято говорить. Так, она гарантированно обеспечит запуск всех игр в разрешении 1080р на близких к максимальным настройкам. Ну а учитывая, что большая часть геймеров имеет именно такие мониторы, выбор очевиден.

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Неплохой альтернативой указанным выше графическим чипам являются GeForce GTX 1660 SUPER и GeForce GTX 1660 Ti. Обе могут предложить вполне неплохой уровень производительности и во многих играх почти не отстают от GeForce RTX 2060. По большей части разница есть только в трассировке лучей, ну а выгода доходит до 10 000 рублей и выше. Видеокарта GeForce GTX 1660 SUPER может похвастать более высокими тактовыми частотами видеопамяти, но указанная выше модель GeForce GTX 1660 Ti нам кажется более правильным выбором. Дело в то, что разница в несколько кадров в секунду ничего не решает, а вот эффективная система охлаждения позитивно скажется на вашем музыкальном слухе. А вообще большой одиночный кулер жутко гудит под нагрузками. Если вы делите комнату с кем-то из родных, то они не скажут вам спасибо за громкую GeForce GTX 1660 SUPER.