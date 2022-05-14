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Геймерский процессор Ryzen 7 5800X3D получил поддержку материнских плат на чипсете А320 за $59
Теперь собрать производительную игровую систему можно значительно дешевле
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Предположим, вы решили купить новый системный блок. Но на этот раз не станете ограничиваться середняком Core i5-12400, а планируете собрать полноценный флагманский системный блок. Можно остановиться на Core i9-12900K, а можно взять Ryzen 9 5950Х. Независимо от вашего выбора для достижения максимального эффекта придётся купить ещё и дорогую материнскую плату, которая позволит раскрыть потенциал процессоров. Для первого ещё и рекомендуется оперативная память DDR5, цена на которую в 2 раза выше аналогов на DDR4. Ну а всё остальное по желанию. К примеру, если это игровой компьютер, то прожить без видеокарты уровня GeForce RTX 3080 Ti просто невозможно.

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Всё это значит, что геймерам, причисляющим себя к пулу энтузиастов, придётся расстаться с немалой суммой денег, а ведь мы ещё не упомянули систему жидкостного охлаждения, которая крайне желательна для указанных выше процессоров. Так что же выхода нет? Как оказалось, он есть и имя ему Ryzen 7 5800X3D. Напомним, это скромный 8-ядерный процессор с тактовой частотой до 4.5 ГГц, на первый взгляд не представляющий ничего особенного, вот только внутри скрыта новая технология 3D V-Cache, благодаря которой Ryzen 7 5800X3D с лёгкостью занял первое место. На самом деле более новый Core i9-12900KS всё же немного быстрее, но в данном случае мы говорим о том, что AMD удалось создать процессор, способный тягаться с флагманами, не имея высокой тактовой частоты и 16-ти ядер.

Как вы понимаете, это далеко не все достоинства нового процессора Ryzen 7 5800X3D. Так, сразу же после своего выхода он получил поддержку материнских плат 400-й серии, что позволило устанавливать его на недорогие модели на чипсете В450, но на подходе ещё больше приятных сюрпризов. Так, MSI стала первой компанией, внедрившей поддержку процессора Ryzen 7 5800X3D на материнские платы X370, B350 и A320 (300-я серия). Происходит это благодаря новой версии BIOS AGESA 1.2.0.7, который официально распространяется AMD среди партнёров. Это значит, что в ближайшее время и другие производители материнских плат последуют примеру MSI.

Официально распространение новой версии BIOS на совместимые материнские платы стартует в середине мая. Нужно учитывать, что в некоторых случаях бюджетные модели имеют целый ряд ограничений. К примеру, если у вас плата на базе чипсета А320, то придётся удалить поддержку старых поколений процессоров Ryzen, вернуть которую можно будет только после повторной прошивки. Но есть и позитивные моменты. Только представьте, что покупка Core i9-12900K и материнской платы будет стоить не меньше тысячи долларов (в российских магазинах все полторы тысячи). Так вот, для получения аналогичной производительности с Ryzen 7 5800X3D нужна скромная материнская плата А320 стоимостью 59 долларов. Сам процессор получил рекомендованную цену в 450 долларов, а значит сборка с аналогичным игровым потенциалом будет доступна как минимум в 2 раза дешевле.

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Приходится констатировать, что пока в российскую розницу новый камень не добрался. Будем надеяться, что к лету Ryzen 7 5800X3D уже попадёт на прилавки российских магазинов, ну а к этому времени большая часть производителей материнских плат выпустит обновления BIOS для 300-й серии чипсетов.

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#процессоры #ryzen 7 5800x3d
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