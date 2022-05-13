Не работает также обновление корневого программного обеспечения, отвечающего за ряд ключевых функций мобильной ОС Android

Так уж вышло, что рынок мобильных телефонов поделили между собой Apple и Google. Конкуренты были повержены, а наиболее упорные куплены и разорены. Есть несколько производителей мобильных телефонов, которые выпускают продукты на базе собственных разработок, но даже они являются всего лишь более глубоким переосмыслением Android. Это значит, что в обозримом будущем мы не увидим других мобильных ОС, способных конкурировать с гигантами и занять заметную рыночную долю. Если рассматривать опыт России, то даже сегодня разработчики не спешат форсировать события, поскольку осознают сложность создания ядра для операционной системы. Именно поэтому уже существующие аналоги построены на Linux.

реклама

Поскольку конкурентов нет, то обе компании имеют монопольное положение, чем и пользуются для санкционного давления. Сегодня вы могли ознакомиться с реально работающим способом пополнения Apple ID, но решить проблему с бесконтактной оплатой уже не удастся. Аналогичные блокировки активированы на смартфонах под Android, но сегодня стали известны и другие ограничения, которые приготовила российским пользователям «корпорация добра».

Несколько дней назад некоторые пользователи заметили, что не могут обновить мобильную версию браузера Chrome. Случилось это 9 мая, но только 13 числа стало ясно, что это не ошибка, а вполне осознанный шаг со стороны Google. Кроме самого браузера нет возможности обновить несколько корневых приложений, в том числе и Android System Webview. Именно этот компонент отвечает за возможность отображения веб-страниц в совместимых приложения (например, в приложении электронной почты). Таким образом налицо откровенное вредительство, которое так или иначе приведёт к ухудшению функционала смартфона, уменьшит безопасность и повлияет на падение производительности в некоторых сценариях.

Ручной запуск обновления не работает, а попытка удалить браузер приведёт к тому, что вы вовсе не сможете его повторно установить. Получается, что Chrome не просто лишили доступа к обновлениям, но и вовсе заблокировали для жителей РФ в Google Play. Если вы уже начали паниковать, то спешим вас успокоить, ведь пока способы решения проблемы есть. Проще всего скачать новый браузер, ведь пока только в голову Google пришла деструктивная мысль порчи программного обеспечения по региональному признаку. Также можно скачать бесплатное приложение для сокрытия IP-адреса. После активации VPN обновления тут же запустятся. Есть и более сложный способ со скачиванием нескольких дополнительных программ и изменением настроек, но мы предлагаем ограничиться VPN.

анонсы и реклама <b>3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 100тр</b> RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf Gigabyte Aorus 3080 почти за 100 тр -22% на i5 12600 в Ситилинке В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400 -40% на 12700F в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 124 590р В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K -30% на i3 12100 в Ситилинке

А вот Chrome для iOS пока работает в штатном режиме. Обновления приходят, а установить программу из магазина приложений всё ещё возможно. Точно такая же ситуация наблюдается и с настольной версией браузера Chrome, который работает в штатном режиме. А вообще нам кажется, что попытка Google испортить жизнь гражданам РФ приведёт к большим проблемам. Сегодня за происходящим внимательно наблюдают десятки стран, многие из которых полагают, что против них могут быть развёрнуты аналогичные санкции. Не думайте, что спокойно относятся к подобным сюрпризам в Европе. На публику там единодушно поддерживают американцев, но уже много лет думают о собственных альтернативах. Источник.