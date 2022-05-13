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Российские пользователи нашли легальный способ пополнения Apple ID для оплаты iTunes и других услуг
Неясно, сколько ещё времени такой способ будет функционировать в рабочем состоянии
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Когда появились первые санкции, многие эксперты уверяли, что ни одна крупная западная компания не решится бросить российский рынок. Якобы, бизнес не станет прогибаться под политиков, поскольку это большие деньги, миллионные инвестиции и имиджевые потери. Сегодня очевидно, что деньги ничего не решают, ведь когда в вашу сторону смотрит дядюшка Сэм, то лучше послушно кивать в ответ, стараясь не расстраивать старика. Apple одной из первой заявила о намерении покинуть российский рынок. Продажи всё ещё идут, а благодаря серому импорту есть и новые поставки, но спрос на яблочную продукцию сильно снизился.

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И дело здесь даже не в росте цен, ведь в марте весь рынок отреагировал аналогичным образом на падение курса рубля. На самом деле проблема куда глубже и кроется она в неверных решениях руководства Apple. Вначале там остановили официальные продажи, после поставили в странное положение авторизованные сервис-центры, а потом и вовсе заблокировали возможность оплаты с помощью пластиковых и виртуальных карт, выпущенных на территории РФ с помощью широко разрекламированного бесконтактного Apple Pay. Всё это уже привело к очевидному снижению процентной доли яблочной компании на российском рынке. Так, на третье место по итогам 1 квартала 2022 года вышла китайская Realme, ну а за Apple 10.3% и третье место. К слову, Samsung тихо продолжила поставки (26%), а Xiaomi и вовсе никуда не уходила (20%).

Дальнейшая судьба смартфонов и другой техники яблочной компании в России неясна. Мы бы не стали ставить на полное превращение подобных гаджетов в кирпичи, но постоянно сужение функционала наблюдается. К примеру, вы больше не можете совершать платные покупки в Apple Store, а также продлевать месячные или годовые подписки на любые приложения. Вообще в текущих условиях подобное кажется бесполезной тратой денег, ведь всё это у вас могут забрать в любой момент, но некоторые фанаты Apple продолжают биться в закрытую дверь. Если вы не можете жить без покупки тех или иных программ, то мы предлагаем ознакомиться с работающим способом пополнения счёта Apple ID.

Проделать всё это самостоятельно вы уже не сможете, поэтому придётся воспользоваться услугами другого владельца смартфона Apple. Важно убедиться, что он является пользователем оператора МТС или «Билайн», а после сделать ему запрос на отсылку подарочной карты. Друг (или подруга) отправит подарочный купон на ваш Apple ID, что позволит осуществлять покупки без каких-либо ограничений и дальше. Скорее всего, такой способ продержится недолго, поскольку компания ведёт планомерную борьбу с подобными хитроумными решениями. Когда возможность заблокируют, нам неизвестно, поэтому используйте её на свой страх и риск.

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Вообще нет ничего удивительного в том, что купившие смартфон за 1000 долларов и дороже привыкли тратить на удобство относительно небольшие деньги. Например, некоторые уже не могут жить без iTunes, а вообще нам кажется, что в Apple сознательно не блокируют возможность пополнения Apple ID с помощью прямых переводов с мобильного счёта. Остановить такой способ крайне просто, но в компании предпочитают его не замечать, оставляя лазейку для небольшого денежного ручейка. Источник

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#санкции #apple id
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