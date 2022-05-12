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Майнинг на видеокартах в РФ перестал быть прибыльным в ходе резкого падения курса Эфира 12.05.2022г
Вернуть вложения в GeForce RTX 3080 Ti стал возможно за 37 месяцев
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Европейские ритейлеры рапортуют о возвращении рекомендованных цен на видеокарты. На конец прошлой недели в среднем наблюдалась 10% наценка. Это значит, что некоторые модели продаются дороже, тогда как есть и менее популярные графические чипы, купить которые уже можно дешевле рекомендаций NVIDIA и AMD. Всё это крайне невыгодно самим производителям. Майнеры перестали скупать видеокарты, а геймеры спокойно разбирают лежащие на прилавках наиболее интересные предложения. Судя по всему, именно с этой целью NVIDIA тихо выпустила разблокировку собственного алгоритма LHR, снижающего эффективность добычи графических чипов в Эфире. Логика была простая, а результаты не заставили себя ждать, вот только никто не предполагал, что на этой неделе случится обвал криптовалютного рынка.

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На момент написания данного материала Эфир торгуется немного выше 1900 долларов, хотя кратковременно он опускался до 1750 вечнозелёных. Ясно, что это не могло не сказаться на доходности майнеров. Нужно учитывать, что в последние месяцы у них и так было не всё хорошо, ведь разработчики Эфира окончательно определились с переходом на PoS, ну а эксперты и вовсе постоянно портят нервы прогнозами о скором наступлении криптозимы. Сегодня мы не будем вдаваться в подробности и попытаемся изучить, сколько вообще зарабатывают фермеры на 12 мая. Видеокарты выберем наиболее популярные у майнеров с учётом уже разблокированного алгоритма LHR.

Начнём с GeForce RTX 3080 Ti. Найти дешевле 169 тысяч рублей нам ничего не удалось, поэтому будем считать исходя из этой суммы. Как видите, 8 таких видеокарт приносят в сутки 18.68 доллар в сутки. С пересчётом на 30 дней получаем 560 долларов на всей ферме или 70 долларов на одну видеокарту. Несложно подсчитать, что по курсу на сегодня это всего 4530 рублей. Вот и выходит, что отбить вложения вам удастся всего за каких-то 37 месяцев.

GeForce RTX 3070 Ti стоит гораздо дешевле (100 000 рублей), но и приносит намного меньше денег. Полноценная ферма даёт всего 11.99 доллара за 24 часа или 360 долларов за месяц. Получается, что дорогущая видеокарта стоимостью в 100 тысяч рублей, будет приносить вам жалкие 45 долларов или 2900 рублей. Это уже 34 с половиной месяца, что немного выгоднее, но в целом нереалистично.

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Как вы понимаете, до конца 2022 года Эфир перейдёт на PoS. Это запустит Бомбу сложности, постепенно увеличивающую время выпадения награды. Это приведёт к снижению прибыльности как минимум в 5 раз, а после и совсем остановит выплаты в сторону майнеров. Даже если это продлиться до середины 2023 года, то вернуть за это время можно будет только треть инвестиций. Но это только одна сторона медали, ведь есть ещё опасность наступления криптозимы. Если нечто подобное действительно случится, то вернуть вложения окажется невозможно. А вообще и без этого инвестиции в покупку новых видеокарт нам кажутся несвоевременными даже с учётом удаления мешавшего фермерам алгоритма LHR.

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#видеокарта #geforce rtx 3080 ti #эфириум
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