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Процессоры дешевеют в РФ на фоне стабилизации курса рубля – Core i7-11700K скинул 30% за месяц
Ryzen 7 5800X уже на 8 тысяч рублей дешевле рекомендованной цены для РФ
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Кто вообще в 2022 году в России покупает флагманские процессоры? Ясно, что есть люди, которые могут себе позволить любые подарки в неограниченных объёмах, но в большинстве случаев перед нами сильно переоценённые камни, цены на которые ещё и выросли из-за санкций. В последнее время часть стоимости удалось отыграть, но даже сегодня переплата доходит до 400 долларов. Здесь важно понимать один простой нюанс: всё будет зависеть от того, как вы считаете конечную сумму. Если это рубли, то в некоторых случаях мы видим беспрецедентные скидки. Но стоит только взглянуть на курс национальной валюты, как все вопросы отпадут сами собой. Почитать больше на эту тему вы можете в нашем материале, а мы продолжим.

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Поскольку санкции никто не собирается снимать, то впору подумать о покупке нового компьютера. Если у вас уже всё это есть, то примите наши поздравления, но есть среди читателей и те, перед кем выбор процессора стоит особенно остро. Специально для них мы предлагаем ознакомиться с наиболее перспективными камнями на 12 мая 2022 года. Ну и в качестве оптимального выбора в ценовом диапазоне до 40 тысяч есть Ryzen 9 5900X. На самом деле этот процессор на 2 тысячи дороже, но сам камень стоит каждого потраченного на него рубля. Ryzen 9 5900X может стать как идеальным кандидатом на новую перспективную сборку, так и увеличить производительность вашего компьютера за счёт смены процессора.

А вот Core i7-12700F станет идеальным вариантом для тех, кто собирает новый системный блок. Главное преимущество не только в цене, но и в том, что перед нами холодный нетребовательный камень. В качестве платы за это будет разгонный потенциал, но такими глупостями балуются всего несколько процентов пользователей. Core i7-12700F работает по схеме: купил и забыл, что позволяет собрать высокопроизводительный компьютер без необходимости приобретения дорогущей материнской платы. Ну и скидка в 10 тысяч рублей на дороге не валяется.

Core i5-12600K дешевле, но потенциально может обойти указанный выше камень за счёт разгона. Стоить вам это будет весьма немало, ведь в таком случае нужно не только купить хорошую материнскую плату, но и эффективную систему охлаждения. В противном случае поднять тактовую частоту вам удастся всего на пару часов, а после начнутся просадки и падения производительности. В целом, никто не мешает не использовать разгон, но тогда есть смысл присмотреться к чему-то другому.

Если вы спрашиваете нашего мнения, то сегодня мы бы взяли Core i7-11700K. В правильной сборке он будет намного быстрее Core i5-12600K, а учитывая снижение стоимости на материнские платы предыдущего поколения, конечная цена будет ненамного выше, чем в случае использования более нового камня. Учитывайте, что здесь есть 8 быстрых ядер с тактовой частотой до 5 ГГц, поэтому как в играх, так и рабочих задачах преимущество будет заметно.

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Ну и в качестве последнего лота на сегодня: Ryzen 7 5800X. По сравнению с рекомендованной ценой у нас скидка в размере 8 тысяч рублей, но это не главное преимущество 8-ядерного камня производства AMD. Дело в том, что процессор прекрасно подстраивается под систему. Если у вас нет денег на разгон и крутую материнскую плату, то можно обойтись бюджетной, но надёжной сборкой. В этом случае потенциал Ryzen 7 5800X будет немного меньше, но ведь вы и не потратите на сборку слишком много денег. Но можно не жадничать, взяв перспективную материнскую плату и скоростную оперативную память. В этом случае компьютер сможет дать фору самым дорогим сборкам, а наличие скоростной видеокарты крайне рекомендуется.

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#процессоры #скидки #ryzen 7 5800x #core i7-11700k
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