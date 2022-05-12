Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Стейблкоин Tether (USDT) пошёл вниз вслед за рынком криптовалют – 12 мая курс опускался до $0.94
Стоит ли ждать падения стейблкоинов вместе с рынком криптовалют? Давайте разбираться
анонсы и реклама
ASUS RTX 3050 дешевле 50 тр
<b>RTX 3050 MSI дешевле 50 тр</b>
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400

Первые стейблкоины появились относительно недавно. Идея была следующая: поскольку традиционные криптовалюты обладают высокой волатильностью, нужен был надёжный актив, способный стать тихой гаванью для инвесторов и обычных пользователей. Поскольку основной фиатной валютой на планете является доллар США, то и было принято простое решение приравнять стоимость актива к USD. В 2021 году количество подобных токенов выросло, а самым известным стал Tether (USDT). В том же 2021 году эксперты уже выдвигали сомнения насчёт обеспечения токена, но расследование так ничем и не закончилось. Согласно отчётам, частично USDT обеспечен реальными долларами на банковском счету, тогда как большая часть составляет Биткоины, Эфир и ценные бумаги.

реклама

Мнение относительно обеспечения токена разделилось, ведь некоторые справедливо указывают, что акции склонны дешеветь, как и криптовалюты. Предположим, неделю назад Биткоины на кошельке разработчиков USDT составляли 10 миллиардов долларов, то теперь их ценность снизилась до 7 миллиардов. Противоречия очевидны, а ведь есть ещё и проблема со снижением курса ценных бумаг. Неясно, что случится, если Биткоин обвалится ниже 20 000 долларов, ведь в таком случае фактическое обеспечение снизится на 50%. Логика подсказывает, что в этом случае и сам USDT должен подешеветь в 2 раза, но тогда это уже будет не стейблкоин.

Вчера катастрофическое падение случилось со стейблкоином TerraUSD (UST). В какой-то момент он опускался до 0.2 доллара, ну а на момент написания данного материала торгуется на отметке 0.63 доллара. Получается, что 11 мая можно было купить американский доллар за 22 цента, а после продать его сегодня в 3 раза дороже, или подождать некоторое время пока курс вернётся в норму. Эксперты полагают, что даже несмотря на падение рынка криптовалют, инвесторы будут до последнего поддерживать курс стейблкоинов. Под это выделяют живые доллары, что должно закрыть брешь в имидже ранее считавшихся надёжными токенов.

И вот здесь и начинается самое интересное, ведь самый дорогой стейблкоин Tether внезапно подешевел. Пока отклонение от доллара небольшое, но этого было достаточно для возникновения беспокойства среди держателей. В какой-то момент курс USDT даже опускался до 0.94, но после выровнялся на отметке в 0.98 доллара. Разработчики уверяют, что у них достаточно средств для выкупа всех находящихся на руках у пользователей токенов по курсу 1 USDT к 1 доллару США. Им вторят и эксперты, в очередной раз уверяющие нас в том, что токен обеспечен активами и ценными бумагами.

анонсы и реклама
-22% на i5 12600 в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 124 590р
-20% на i7 12700K - смотри цену
В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K
-20% на i3 12100 в Ситилинке
Пиши новости на наш сайт и зарабатывай
-25% на i7 12700Kf - смотри цену
600 000р скидка на 98" Samsung 4K
-20% на 12700F в Ситилинке
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Повторимся, пока курс Биткоина держится, а криптовалюты не отправились на дно, волноваться о падении Tether не стоит. Этот актив выгоден бизнесу, поэтому его будут удерживать всеми имеющимися способами. Вот только хватит ли денег у инвесторов, ведь сегодня полная эмиссия USDT составляет больше 80 миллиардов долларов, большой вопрос. Если предположить, что фондовый рынок США продолжит падать, а криптовалюты подешевеют в несколько раз, то фактическое обеспечение упадёт кратно. Но это уже из области догадок. Если у вас есть подобные активы, то сегодня мы даже не можем дать вам хороший совет, ведь все остальные криптовалюты могут рухнуть гораздо быстрее и опуститься ниже.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#криптовалюты #tether (usdt)
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Более 40 % криптоинвесторов, вкладывавшихся в Биткоин, потеряли деньги
Биткоин рухнул до 27 000 долларов – криптоинвесторы теряют деньги
Биткоин обвалился ниже $27 000 – криптозима рядом, а индекс доверия на уровне «чрезвычайного страха»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские майнеры скупают видеокарты из магазинов РФ на фоне роста рубля и разблокировки NVIDIA LHR
30
Курс доллара на Aliexpress поднялся с 70 до 76 руб
30
Трассировка лучей стала доступна на видеокартах GeForce GTX 6000-й серии, выпущенной в 2004 году
9
Магазины РФ скидывают цены на бюджетные процессоры Intel – Core i3-12100F стоит дешевле 15 000р
13
Через сколько лет нужно менять процессор – Core i3-2120 + GeForce 1080 Ti vs актуальных игр от WG
9
Стейблкоин TerraUSD потерял привязку к доллару, подешевел до $0.2 и может обвалиться до нуля
2
В магазинах РФ назревает дефицит видеокарт – разблокировка NVIDIA LHR привлекает всё больше майнеров
36
Команда RuTube отрицает слухи об утере исходного кода видеосервиса в результате атаки хакеров
4
Инсайдер рассказал о потенциале видеокарт нового поколения RTX 4090, RTX 4080 и RTX 4070
22
За согласие на эмбарго российской нефти, Венгрия получит финансовую помощь от Евросоюза
37
Флагманы Intel дешевеют вслед за ростом курса рубля – Core i7-12700KF скинул 30%
13
Наследник «Героев»: игроки в восторге от пошаговой стратегии Songs of Conquest
5
На что способна GeForce GTX 970 за 20 000р в 2022г – оптимальный выбор бюджетного геймера в тесте WG
11
Более 40 % криптоинвесторов, вкладывавшихся в Биткоин, потеряли деньги
9
Американская экономика трещит по швам – крупнейшие IT-компании США подешевели на $1 триллион
7
Microsoft значительно усложнит установку Windows 11 – потребуется интернет и учётная запись
17
Астрофизики NASA обнаружили первую черную дыру, изменившую направление своего магнитного поля
1
Биткоин рухнул до 27 000 долларов – криптоинвесторы теряют деньги
91
GeForce RTX 4090 получит 24 ГБ видеопамяти GDDR6X 21 Гбит/с
+
Новая AMD Radeon RX 6650 XT сразилась в игровых тестах с NVIDIA RTX 3060
1

Популярные статьи

Что теперь будет с World of Tanks после решения Wargaming уйти из России и своей родины Беларуси
289
8 неявных признаков того, что вам пора переустановить Windows 10 и Windows 11
20
Как менялись ПК пользователей Steam за последние 10 лет – с 2012 по 2022 год
20
Андервольт Nvidia GeForce RTX 3050. Нищие лучи от Хуанга
92
Обзор и тесты игрового монстра 2008 года – Toshiba Qosmio X300-13P
26
Ретроклокинг: тест PCI видеокарт
37
Иногда они возвращаются - Thermaltake Big Typhoon, Asus Axe Square AMAzing & Scythe Zipang
33
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 4
7
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — PowerColor Radeon™ RX 590 8GBD5-3DH/OC
8

Сейчас обсуждают

ахахах
17:00
чё Луну распродают,надо брать
Биткоин рухнул до 27 000 долларов – криптоинвесторы теряют деньги
вежливый NLAW
16:59
Ты так договоришся до того что это операция по ослаблению рабсии.
Что теперь будет с World of Tanks после решения Wargaming уйти из России и своей родины Беларуси
XAM
16:58
Сквернословие свидетельствует только о твоем культурном уровне. Путина избрал народ напрямую, без всяких прокладок выборщиков, поэтому может. И 10 % недовольных. А с Али - что делать, рыночек решает.
«AliExpress Россия» сократила около 40% штата из-за наложенных на РФ санкций
Игорь Осипов
16:58
Да бред какой-то написан. 6400 по всем тестам далеко впереди 1050ти.
Radeon RX 6400 vs GeForce GTX 1650 – самая быстрая видеокарта мая 2022 года по тестам SH
Александр Пономарев
16:58
пользуюсь realmi третий год, что нравится - запись звонков из коробки - по работе мегаполезная штука
Realme обошёл Apple по объёмам продаж на российском рынке смартфонов
ахахах
16:57
скоро вот такие же вилы,как у тебя на аватаре настанут
Биткоин рухнул до 27 000 долларов – криптоинвесторы теряют деньги
OgoGoLog
16:57
Вы переоцениваете игры беседки. tes и fallout живут только благодаря модам. Если бы не они, то об игре забыли бы куда быстрее, а восторженных криков было бы меньше.
Красивой даты не получилось: релиз Starfield переехал на первую половину 2023-го
вежливый NLAW
16:56
Криптобиржа Binance закрыла переводы и вывод денег для россиян
Стейблкоин Tether (USDT) пошёл вниз вслед за рынком криптовалют – 12 мая курс опускался до $0.94
Xakerz
16:56
реклама шитилинка) а вы ему просмотры делаете)
8 неявных признаков того, что вам пора переустановить Windows 10 и Windows 11
Игорь Осипов
16:56
Что за бредовая статья? 6500хт примерно на одном уровне с 1063?)) 6500хт почти догоняет обычную 1660 в играх. А уж 1063, 1066, 1650 далеко позади.
Radeon RX 6400 vs GeForce GTX 1650 – самая быстрая видеокарта мая 2022 года по тестам SH
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем