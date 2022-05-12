Стоит ли ждать падения стейблкоинов вместе с рынком криптовалют? Давайте разбираться

Первые стейблкоины появились относительно недавно. Идея была следующая: поскольку традиционные криптовалюты обладают высокой волатильностью, нужен был надёжный актив, способный стать тихой гаванью для инвесторов и обычных пользователей. Поскольку основной фиатной валютой на планете является доллар США, то и было принято простое решение приравнять стоимость актива к USD. В 2021 году количество подобных токенов выросло, а самым известным стал Tether (USDT). В том же 2021 году эксперты уже выдвигали сомнения насчёт обеспечения токена, но расследование так ничем и не закончилось. Согласно отчётам, частично USDT обеспечен реальными долларами на банковском счету, тогда как большая часть составляет Биткоины, Эфир и ценные бумаги.

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Мнение относительно обеспечения токена разделилось, ведь некоторые справедливо указывают, что акции склонны дешеветь, как и криптовалюты. Предположим, неделю назад Биткоины на кошельке разработчиков USDT составляли 10 миллиардов долларов, то теперь их ценность снизилась до 7 миллиардов. Противоречия очевидны, а ведь есть ещё и проблема со снижением курса ценных бумаг. Неясно, что случится, если Биткоин обвалится ниже 20 000 долларов, ведь в таком случае фактическое обеспечение снизится на 50%. Логика подсказывает, что в этом случае и сам USDT должен подешеветь в 2 раза, но тогда это уже будет не стейблкоин.

Вчера катастрофическое падение случилось со стейблкоином TerraUSD (UST). В какой-то момент он опускался до 0.2 доллара, ну а на момент написания данного материала торгуется на отметке 0.63 доллара. Получается, что 11 мая можно было купить американский доллар за 22 цента, а после продать его сегодня в 3 раза дороже, или подождать некоторое время пока курс вернётся в норму. Эксперты полагают, что даже несмотря на падение рынка криптовалют, инвесторы будут до последнего поддерживать курс стейблкоинов. Под это выделяют живые доллары, что должно закрыть брешь в имидже ранее считавшихся надёжными токенов.

И вот здесь и начинается самое интересное, ведь самый дорогой стейблкоин Tether внезапно подешевел. Пока отклонение от доллара небольшое, но этого было достаточно для возникновения беспокойства среди держателей. В какой-то момент курс USDT даже опускался до 0.94, но после выровнялся на отметке в 0.98 доллара. Разработчики уверяют, что у них достаточно средств для выкупа всех находящихся на руках у пользователей токенов по курсу 1 USDT к 1 доллару США. Им вторят и эксперты, в очередной раз уверяющие нас в том, что токен обеспечен активами и ценными бумагами.

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Повторимся, пока курс Биткоина держится, а криптовалюты не отправились на дно, волноваться о падении Tether не стоит. Этот актив выгоден бизнесу, поэтому его будут удерживать всеми имеющимися способами. Вот только хватит ли денег у инвесторов, ведь сегодня полная эмиссия USDT составляет больше 80 миллиардов долларов, большой вопрос. Если предположить, что фондовый рынок США продолжит падать, а криптовалюты подешевеют в несколько раз, то фактическое обеспечение упадёт кратно. Но это уже из области догадок. Если у вас есть подобные активы, то сегодня мы даже не можем дать вам хороший совет, ведь все остальные криптовалюты могут рухнуть гораздо быстрее и опуститься ниже.