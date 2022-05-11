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Стейблкоин TerraUSD потерял привязку к доллару, подешевел до $0.2 и может обвалиться до нуля
Многие эксперты говорили, что ничего подобного никогда случиться не может
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После недельного ралли, когда курс Биткоина обвалился с 40 тысяч долларов до 30 000, наступило небольшое затишье. Торги идут выше 31 тысячи, а инвесторы с интересом поглядывают на происходящие изменения. Мнения экспертов разделились, поэтому мы предлагаем не искать виноватых, а рассмотреть последствия обрушения рынка. В данном случае речь идёт о стейблкоинах.

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Напомним, это токены, имеющие привязку к доллару США. Создатели таких криптовалют уверяли нас в том, что при любых обстоятельствах стоимость актива будет торговаться на отметке близкой к одному доллару. После нескольких дней обвала рынка и резкого падения Биткоинов, целая армия держателей популярных криптовалют решила вывести свои сбережения в стейблкоины. Отметим, что это вполне логичный и здравый шаг. Да, вы не можете положить пачку с долларами себе под подушку, наслаждаясь безмятежным сном, но вам в любой момент доступен быстрый перевод на пластиковую карту. Поскольку не все хотят раскрывать свои доходы перед государством, то нет ничего удивительного в выборе стейблкоинов для подобных операций. Вчера мы писали о том, что токен TerraUSD (UST) находится под давлением. Судя по всему, у разработчиков были проблемы с наличными долларами (на карточном счету), поэтому в какой-то момент Binance решила остановить торги в парах с UST. Казалось, что это небольшой эпизод, а уже завтра Luna Foundation Guard (LFG) пополнит свои резервы за счёт займов, но снежный ком уже не остановить.

Вообще проблема намного глубже, чем может показаться, но суть заключается в том, что за два дня (9 и 10 мая) отток средств из UST достиг 4.4 миллиарда долларов, что стало следствием резкого снижения ставки по депозитам с 20% до 17.87%. Разработчики криптовалюты тут же вернули всё на место, но пока это не возымело никакого результата. Эксперты отмечают, что стабилизационный фонд LFG составляет 80 394 Биткоина, которые могут использоваться для помощи утопающему UST. С этой целью уже был выделен кредит на 1.5 миллиарда, но на вечер 10 мая в резервном фонде находились жалкие 197 миллионов долларов. Аналитики полагают, что LFG лишь отсрочила кончину стейблкоина UST, поскольку взять денег просто негде.

И вот здесь в дело вступают слухи. Сообщается, что несколько крупных игроков уже выделили 2 миллиарда долларов в качестве поддержки тонущему активу. При этом некоторые эксперты уверены, что рынок не допустит краха одного из самых популярных стейбкоинов. Сегодня на руках у крупных игроков есть десятки миллиардов живых денег, лежащих на банковских счетах, а значит нет никаких причин паниковать. На самом деле причина есть и имя ей Джанет Йеллен.

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После инцидента со стейблкионом UST министр финансов США заявила, что необходимо пересмотреть отношение государства к стейблкоинам. По её мнению, если токен не обеспечен ценными бумагами и другими реальными активами, то это создаёт риски как для рынка, так и для потенциальных покупателей. Судя по всему, это означает только одно: время необеспеченных стейблкоинов прошло, а значит целый ряд подобных активов может рухнуть, утащив с собой на дно деньги доверчивых криптохомяков. Кстати, данный материал писался около 35 минут. За это время курс TerraUSD (UST) упал с 0.44 цента до 0.32 цента за 1 монету.

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#криптовалюта #terrausd
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