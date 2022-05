Songs of Conquest стоит всего 499 рублей и уже вызвала массу положительных отзывов

Автор данного материала впервые познакомился с серией Heroes of Might and Magic в далёком 1998 году (или в 1997, сложно сказать). В первом же бою было собрано войско из нескольких десятков юнитов 1 уровня и благополучно разбито о драконов. Это привело к необходимости изучения механики игры, что заняло немало времени. В 1999 подоспела третья часть, которая стала лучшей в серии, а после пошла халтура. Время от времени автор данного материала запускает пользовательскую модификацию In the Wake of Gods, но есть небольшой опыт в Horn of the Abyss.

Нельзя сказать, чтобы Heroes of Might and Magic имела какую-то очень сложную механику, но до сих пор передать дух игры 1999 года не смог никто. И дело даже не в слепом копировании, а в стремлении сделать качественный продукт, в котором нет дисбаланса. В большинстве подобных игр на первое место стараются вывести графическую составляющую, что негативно сказывается на пользовательском опыте, ведь фанатам Heroes of Might and Magic графика интересна в последнюю очередь. Как сообщают критики, есть высокая вероятность, что фанатам легендарной серии понравится новая игра Songs of Conquest.

Всё написанное ниже не имеет ничего общего с мнением автора данного материала, поскольку познакомиться с игрой нам пока не удалось. Как сообщается, перед нами гремучая смесь эпичного фэнтезийного мира, переплетённая с ролевыми элементами, поставленная на рельсы пошаговой стратегии. Звучит знакомо, ведь разработчики даже не стесняются признавать, что вдохновлялись легендарной серией Heroes of Might and Magic.

Если вы посмотрите несколько роликов с игровым процессом, то увидите аналогичный сеттинг, когда герой путешествует по карте, сражается на поле боя с противниками, набирая в армию монстров разного уровня. У каждого существа есть способности, а также показатели атаки, защиты и другое. Уже опробовавшие Songs of Conquest геймеры в восторге от игры. Они пишут хвалебные отзывы, а при желании и мы с вами можем купить новинку. Стоимость для России составляет 499 рублей. В настоящее время игра находится в раннем доступе. Разработчики обещают прислушиваться к мнению геймеров, а сама игра будет меняться в лучшую сторону.

Графика выглядит печально. Согласитесь, даже если это и не ключевая составляющая, то этот параметр стоило бы учитывать в 2022 году. Рисовка монстров также оставляет желать лучшего. По факту, старая Heroes of Might and Magic 3 выглядит лучше. Стоит учитывать, что перед нами проект небольшой команды, а сама игра будут развиваться. Надеемся, что, получив первые хвалебные отзывы, ребята не станут почивать на лаврах, ведь сделать нужно многое. Кстати, мы немного ознакомились с описанием игры и пришли к выводу, что возможностей, заклинаний, способностей и многих других составляющих здесь очень много, а значит у фанатов есть чем заняться. Было бы неплохо, если бы один из наших читателей, купивший Songs of Conquest, написал бы об этом статью. Ничего замысловатого, просто личные ощущения.

