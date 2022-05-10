Если рынок криптовалют рухнет, то поддержка стейблкоинов окажется под вопросом

В последнюю неделю Биткоин демонстрирует нездоровую тенденцию к снижению. Многие эксперты уверены, что криптозима уже наступила, а в ближайшие месяцы мы увидим резкие перепады курса, с внезапными падениями и обвалами. Вчера стоимость цифрового золота опустилась ниже 31 тысячи долларов, что вызвало настоящую панику на рынке криптовалют. В качестве ключевых причин называют монетарную политику ФРС. Известно, что ведомство намерено к концу 2022 года поднять ключевую ставку до 2.5-2.75 доллара. Вполне возможно, что проценты по кредитам будут и выше, но предсказать это пока сложно, так как многое будет зависеть от уровня инфляции.

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Поскольку настроение у инвесторов и держателей близко к панике, то нет ничего удивительного в массовых распродажах. Например, только за последнее время около 310 миллионов долларов в Биткоинах напрямую перевели в фиатные валюты, что стало крупнейшим событием такого рода начиная с июня 2021 года. Напомним, тогда было принято решение о запрете криптовалют в Китае, ну а сегодня рынок находится в ожидании криптозимы.

И вот здесь и начинается всё самое интересное. Представьте себе ситуацию: у вас есть пара монет в Эфире или в Биткоинах. Вы осознаёте, что криптовалюты могут рухнуть и действительно переживаете о судьбе своих инвестиций. Только не говорите, что выводить нужно было в декабре. Мы живём в реальном мире, поэтому приходится решать реальные проблемы. Так вот, на карточный счёт выводить свои монеты вы не хотите, обо там налоги и вообще лишний раз перегонять такие суммы со счёта на счёт – это не лучшее решение. Куда бы вы подевали все свои накопления? Не трудитесь, как показывает опыт вчерашнего дня, огромное количество держателей криптовалют начали переводить их в стейблкоины.

Обратите внимание на график выше. Это самый популярный стейблкоин Tether (USDT). Как видите, суточные торги по нему выросли на 117%, что говорит о том, что десятки тысяч держателей Биткоина, Эфира и других токенов в панике спасают свои накопления. Сегодня ночью были проблемы и у стейблкоина TerraUSD (UST). Это ещё один популярный токен с полной привязкой к доллару. Число тех, кто вывел Биткоины в этот стейблкоин, было настолько велико, что в какой-то момент биржа Binance даже приостановила торги по UST. Курс резко пошёл вниз, поскольку резервы Luna Foundation Guard (LFG) за 9 мая уменьшились на 85% по сравнению с предыдущим днём. После остановки торгов стейблкоин кратковременно подешевел, но после вернулся в норму. Биржи Kraken и CoinList пока обрабатывают транзакции с UST, но количество свободных резервов находится на критическом уровне.

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Ещё вчера мы поднимали вопрос стейблкоинов. Он крайне сложен, ведь немалая часть портфеля того же Tether составляют Биткоины. Если цифровое золото рухнет, а с ним и весь рынок, то есть все предпосылки к падению стейблкоинов. На момент написания данного материала Биткоин всё ещё нестабилен. Ночью он поднялся до 32 тысяч долларов за монету и застыл в таком положении. Не исключено, что к вечеру информации по этому вопросу будет больше, но судьба стейблкоинов действительно интересна, ведь многие эксперты всегда считали их тихой гаванью. Сомнительно, что даже самый стабильный актив выдержит давление всего криптовалютного рынка.