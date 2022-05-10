Не забывайте, что Radeon RX 6400 имеет проблемы с падением производительности с использованием интерфейса PCIe 3.0

Если у вас есть 150 000 рублей, то выбрать видеокарту довольно несложно. Энтузиасты с нами могут поспорить, ведь многие стараются взять модель с продвинутой системой охлаждения, а сам графический чип уже имеет заводской разгон и позволяет получить несколько дополнительных процентов. Не менее важна тишина, ведь музыкальные уши мажоров крайне чувствительны и не терпят гула кулеров в простое. Всё это очень важно, но когда денег у вас как кот наплакал, то уже не до тишины. Перед вами стоят совершенно иные задачи, главная из которых заключается в получении максимальной производительности за минимальное количество рублей.

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Мы не сможем вам помочь в зарабатывании денег, а вот выбрать самую быструю видеокарту попробуем. Поскольку бюджет у нас сегодня ограничен, то и все участники будут бюджетными как на подбор. Дабы не быть голословными, обратимся к тесту команды TheSpyHood. Давайте перечислим участников:

Radeon RX 6400 – это самая новая видеокарта AMD которая получила рекомендованную цену в 160 долларов и уже сумела отнять корону самого провального графического чипа у Radeon RX 6500 ХТ.

GeForce GTX 1050 Ti – мегахит NVIDIA, который остаётся в строю несмотря на почтенный возраст. До 2021 года этот графический чип привлекал своей низкой стоимостью, ну а сегодня и вовсе считается одним из немногих доступных для широкого круга геймеров.

GeForce GTX 1650 – самая популярная видеокарта последних месяцев. По нашему мнению, намного интереснее предыдущей модели, хотя стоит всего на пару тысяч больше. Не имеет никакого потенциала, но позволяет пересидеть полупроводниковый кризис относительно безболезненно.

GeForce GTX 1063 – это версия самого массового графического чипа последних нескольких лет с 3 Гб видеопамяти. Оригинальный GPU явно выбивается из нашей бюджетной категории, поэтому будем обходиться тем, что есть.

Выше вы можете ознакомиться со скриншотами, где видны результаты тестов. Мы не нашли в Ситилинк Radeon RX 6400, поэтому решили вместо неё взять Radeon RX 6500 ХТ. Последняя примерно равна по производительности GeForce GTX 1063, но и стоит дороже. Как видите, Radeon RX 6500 ХТ (если найдёте по разумной цене GeForce GTX 1063) является оптимальным выбором, поскольку абсолютно везде обходит своих соперников. В то же время нужно учитывать, что доплатить за это придётся 5 тысяч рублей. GeForce GTX 1650 стабильно на втором месте, а вот две остальные делят третью позицию. Разрыв между Radeon RX 6400 и GeForce GTX 1050 Ti минимальный, поэтому вы можете взять любую из них, главное обращать внимание на цену.

И вот здесь приходится напомнить вам о проблеме с интерфейсом PCIe. Недавно мы могли убедиться в том, что с использованием наиболее массового PCIe 3.0 производительность падает на 14%. Помните об этом. Если у вас новый процессор и материнская плата поддерживает PCIe 4.0, то Radeon RX 6400 вполне неплох, во всех остальных случаях рекомендуем также игнорировать и Radeon RX 6500 ХТ. Прямые потери количества кадров в секунду там достигают те же 15%.

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